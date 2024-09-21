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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Гурник Забже
1:0
Второй тайм: 47'
ГКС Катовице
0'
1:0
4' Гол
Подольски Лукас
39' Желтая карточка
Kamil Lukoszek

Ход матча

4'
Подольски Лукас
(Taofeek Ismaheel)
1:0
39'
Kamil Lukoszek
 
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
ГКС Катовице
3.25
4.50
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9.00
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Все Коэффициенты
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
5
Щесняк
Криспин
20
Хосема
21
Янжа
Эрик
11
Taofeek
Ismaheel
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
10
Подольски
Лукас
7
Захович
Лука
1
Кудла
Давид
2
Кууск
Мяртен
4
Arkadiusz
Jedrych
14
Комор
Александер
23
Васьелевски
Марцин
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
16
Grzegorz
Rogala
11
Adrian
Blad
7
Бергер
Себастиан
27
Новак
Бартош
Гурник Забже
4-4-2
ГКС Катовице
3-4-3

История личных встреч

Гурник Забже
ГКС Катовице

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:4
К
1:2
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
51

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.22
Расак Дамиан 2 0.22
Taofeek Ismaheel 1 0.11
Подольски Лукас 1 0.11
Ольковски Павел 1 0.11
Нашименту Филипе 1 0.11
Санчес Мануэль 1 0.11
Войтушек Норберт 1 0.11
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Kamil Lukoszek 0 0
Амброс Лукас 0 0
ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 2 0.22
Oskar Repka 2 0.22
Adrian Blad 1 0.11
Ковальчик Матеуш 1 0.11
Мажец Матеуш 1 0.11
Васьелевски Марцин 1 0.11
Arkadiusz Jedrych 1 (1) 0.11
Новак Бартош 0 0
Галан Борха 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 1
Войтушек Норберт 2 0
Kamil Lukoszek 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Захович Лука 1 0
Янжа Эрик 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Расак Дамиан 1 0
Taofeek Ismaheel 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Амброс Лукас 1 0
ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 2 0
Галан Борха 1 0
Червински Алан 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Васьелевски Марцин 1 0
Grzegorz Rogala 1 0
Oskar Repka 1 0
Ковальчик Матеуш 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ГКС Катовице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
ГКС Катовице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
5
Гурник Забже
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
ГКС Катовице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2
Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0
ГКС Катовице
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0
Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2

Результаты матчей

Гурник Забже
ГКС Катовице

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
ГКС Катовице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
3.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 15 - 10 16
4.
Ягеллония Белосток
 8 5 0 3 14 - 16 15
5.
Видзев Лодзь
 9 4 3 2 12 - 10 15
6.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
7.
Ракув
 8 4 2 2 6 - 3 14
8.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
9.
Гурник Забже
 1:0 9 3 2 4 10 - 12 11
10.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
11.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
12.
ГКС Катовице
 0:1 9 2 3 4 9 - 10 9
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
14.
Заглембе Любин
 8 2 2 4 5 - 9 8
15.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 11 - 18 8
16.
Пуща Неполомице
 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Гурник Забже
 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
11.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
12.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
13.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
14.
ГКС Катовице
 0:1 5 1 2 2 6 - 6 5
15.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
ГКС Катовице
 0:1 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Гурник Забже
 1:0 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Заглембе Любин
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Видзев Лодзь Рондич Имад 4 (2)
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Kamil Lukoszek получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Taofeek Ismaheel сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Подольски Лукас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой ГКС Катовице.
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