Тур: 9. Стадион: Эрнест Поль.
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
4'
39'
20
Хосема
21
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ХосемаЗащитник
-
21 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Сала Доминик
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladНападающий
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
28 Alan Brod
-
Главный тренер: Rafal Gorak
История личных встреч
Гурник Забже
ГКС Катовице
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
51
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|2
|0.22
|Расак Дамиан
|2
|0.22
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.11
|Подольски Лукас
|1
|0.11
|Ольковски Павел
|1
|0.11
|Нашименту Филипе
|1
|0.11
|Санчес Мануэль
|1
|0.11
|Войтушек Норберт
|1
|0.11
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.22
|Oskar Repka
|2
|0.22
|Adrian Blad
|1
|0.11
|Ковальчик Матеуш
|1
|0.11
|Мажец Матеуш
|1
|0.11
|Васьелевски Марцин
|1
|0.11
|Arkadiusz Jedrych
|1 (1)
|0.11
|Новак Бартош
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|2
|1
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Taofeek Ismaheel
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|2
|0
|Галан Борха
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
|Ковальчик Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ГКС Катовице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
ГКС Катовице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
5
Гурник Забже
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
ГКС Катовице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2
Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0
ГКС Катовице
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0
Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2
Результаты матчей
Гурник Забже
ГКС Катовице
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
ГКС Катовице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
32
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|4.
|8
|5
|0
|3
|14 - 16
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|6 - 3
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|9.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|10.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|11.
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|12.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|4 (2)
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2