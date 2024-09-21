Тур: 9. Стадион: Эрнест Поль. Зрители: 22371
3:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолПодольски Лукас
39' Желтая карточкаKamil Lukoszek
2:0
48' ГолХосема
3:0
64' ГолПодольски Лукас
90' Желтая карточкаКомор Александер
90'+2
Ход матча
4'
1:0
39'
48'
2:0
64'
90'
20
Хосема
21
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ХосемаЗащитник
-
21 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Сала Доминик
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladНападающий
- Нападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
28 Alan Brod
-
Главный тренер: Rafal Gorak
История личных встреч
Гурник Забже
ГКС Катовице
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
51
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|2
|0.22
|Расак Дамиан
|2
|0.22
|Подольски Лукас
|2
|0.22
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.11
|Ольковски Павел
|1
|0.11
|Нашименту Филипе
|1
|0.11
|Санчес Мануэль
|1
|0.11
|Хосема
|1
|0.11
|Войтушек Норберт
|1
|0.11
|Янжа Эрик
|0
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.22
|Oskar Repka
|2
|0.22
|Adrian Blad
|1
|0.11
|Ковальчик Матеуш
|1
|0.11
|Мажец Матеуш
|1
|0.11
|Васьелевски Марцин
|1
|0.11
|Arkadiusz Jedrych
|1 (1)
|0.11
|Новак Бартош
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|2
|1
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Taofeek Ismaheel
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|2
|0
|Галан Борха
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Комор Александер
|1
|0
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
|Ковальчик Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ГКС Катовице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Гурник Забже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
ГКС Катовице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
5
Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
ГКС Катовице
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
3
50%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2
Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0
ГКС Катовице
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0
Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2
Результаты матчей
Гурник Забже
ГКС Катовице
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
ГКС Катовице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
54
36
18
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|4 (2)
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2