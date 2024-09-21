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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:1
Второй тайм: 77'
Люцерн
0'
1:0
20' Гол
Фалльци Альберт
2:0
31' Гол
Жеббель Виллем
42' Желтая карточка
Фалльци Альберт
2:1
57' Гол
Клиджэ Тибо
58' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
59' Желтая карточка
Вандермерш Юго
60' Желтая карточка
Кнежевич Стефан

Ход матча

20'
Фалльци Альберт
(Тома Бастьен)
1:0
31'
Жеббель Виллем
(Витциг Кристиан)
2:0
42'
Фалльци Альберт
 
46'
Амброзиус Стефан
Фалльци Альберт
 
57'
2:1
Клиджэ Тибо
(Цыганик Андрей)
58'
Гёртлер Лукас
 
59'
Вандермерш Юго
 
60'
 
Кнежевич Стефан
64'
 
Грбич Адриан
Клиджэ Тибо
64'
Фабер Конрад
Вандермерш Юго
 
64'
Коницке Корсин
Кинтилья Хорди
 
64'
Чобот Кевин
Витциг Кристиан
 
71'
Сиссе Мустафа
Жеббель Виллем
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Люцерн
3.95
9.70
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3.75
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Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
24
Овусу
Тайрон
8
Станкович
Александар
18
Белоко
Стефан
11
Ррудхани
Донат
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Люцерн

28 матчей

64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.7%
42.9%
17 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед

35 матчей

20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

31.4%
68.6%
0 побед 11 ничьих 23 победы

Второй тайм

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед

63 матча

28.6%
27%
44.4%
18 побед 17 ничьих 28 побед

Первый тайм

27%
36.5%
36.5%
17 побед 23 ничьи 23 победы

Второй тайм

30.2%
28.6%
41.2%
19 побед 18 ничьих 26 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
4:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

51
35

Голов в среднем за матч

1.59
1.13

Среднее время на гол

56
79

Всего голов

62
45

Голов в среднем за матч

2
1.41

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

113
80

Голов в среднем за матч

1.79
1.27

Тотал матчей

2.5
60
Больше 95%
Меньше 5%
3
52
Больше 83%
Меньше 17%
11
37
Больше 59%
Меньше 41%
26
25
Больше 40%
Меньше 60%
38
14
Больше 22%
Меньше 78%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 3 (1) 0.5
Аколо Чадрак 2 0.33
Витциг Кристиан 1 0.17
Шмидт Исаак 1 0.17
Сиссе Мустафа 1 0.17
Гёртлер Лукас 1 0.17
Фалльци Альберт 1 0.17
Мамбимби Феликс 1 0.17
Милошевич Йован 1 (1) 0.17
Тома Бастьен 0 0
Окороджи Чима 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.57
Клиджэ Тибо 4 0.57
Цыганик Андрей 1 0.14
Sinan Karweina 1 0.14
Белоко Стефан 1 0.14
Дорн Пиус 1 0.14
Станкович Александар 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Тома Бастьен 2 0
Диаби Абдулай III 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Окороджи Чима 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Белоко Стефан 2 0
Лоретц Паскаль 2 0
Дорн Пиус 1 0
Кадак Якуб 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Severin Ottiger 1 0
Leny Meyer 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
4
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9
Люцерн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0
Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Люцерн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3
2
3
2.5
2
4
2
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 2:1 6 4 1 1 12 - 6 13
2.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Серветт
 2:2 7 4 1 2 12 - 15 13
4.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Люцерн
 1:2 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Базель
 6 3 1 2 15 - 6 10
7.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Грасcхоппер
 2:2 7 1 2 4 9 - 13 5
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 15 4
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Люцерн
 1:2 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 2:2 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Грасcхоппер
 2:2 4 1 2 1 7 - 8 5
8.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лозанна
 3 1 0 2 7 - 8 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
2.
Серветт
 2:2 4 2 1 1 6 - 6 7
3.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Люцерн
 1:2 4 1 2 1 7 - 7 5
5.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Санкт-Галлен
 2:1 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 2:2 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (1)
Серветт Кутеса Дерек 4
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Фалльци Альберт получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Витциг Кристиан сделал результативную передачу.
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    • 31'
      Г О О О О Л - Жеббель Виллем бьет в цель!
    • 20'
      Тома Бастьен сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Фалльци Альберт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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    Санкт-Галлен
    Ничья
    Люцерн
    3.95
    9.70
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    3.75
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    Санкт-Галлен
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