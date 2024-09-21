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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 19574
Санкт-Галлен
2:3
Конец матча
Люцерн
0'
1:0
20' Гол
Фалльци Альберт
2:0
31' Гол
Жеббель Виллем
42' Желтая карточка
Фалльци Альберт
2:1
56' Гол
Клиджэ Тибо
57' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
59' Желтая карточка
Вандермерш Юго
59' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
2:2
80' Гол
Спадануда Кевин
2:3
88' Гол
Дорн Пиус
90' Желтая карточка
Лоретц Паскаль
90' Желтая карточка
Окороджи Чима
90'+8
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
24
Овусу
Тайрон
8
Станкович
Александар
18
Белоко
Стефан
11
Ррудхани
Донат
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Люцерн

28 матчей

64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.7%
42.9%
17 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед

35 матчей

20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

31.4%
68.6%
0 побед 11 ничьих 23 победы

Второй тайм

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед

63 матча

28.6%
27%
44.4%
18 побед 17 ничьих 28 побед

Первый тайм

27%
36.5%
36.5%
17 побед 23 ничьи 23 победы

Второй тайм

30.2%
28.6%
41.2%
19 побед 18 ничьих 26 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
4:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

51
35

Голов в среднем за матч

1.59
1.13

Среднее время на гол

56
79

Всего голов

62
45

Голов в среднем за матч

2
1.41

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

113
80

Голов в среднем за матч

1.79
1.27

Тотал матчей

2.5
60
Больше 95%
Меньше 5%
3
52
Больше 83%
Меньше 17%
11
37
Больше 59%
Меньше 41%
26
25
Больше 40%
Меньше 60%
38
14
Больше 22%
Меньше 78%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 3 (1) 0.5
Аколо Чадрак 2 0.33
Витциг Кристиан 1 0.17
Шмидт Исаак 1 0.17
Сиссе Мустафа 1 0.17
Гёртлер Лукас 1 0.17
Фалльци Альберт 1 0.17
Мамбимби Феликс 1 0.17
Милошевич Йован 1 (1) 0.17
Тома Бастьен 0 0
Окороджи Чима 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.57
Клиджэ Тибо 4 0.57
Дорн Пиус 2 0.29
Цыганик Андрей 1 0.14
Sinan Karweina 1 0.14
Белоко Стефан 1 0.14
Спадануда Кевин 1 0.14
Станкович Александар 0 0
Кадак Якуб 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окороджи Чима 2 0
Гёртлер Лукас 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Тома Бастьен 2 0
Диаби Абдулай III 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Вандермерш Юго 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоретц Паскаль 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Белоко Стефан 2 0
Дорн Пиус 1 0
Кадак Якуб 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Severin Ottiger 1 0
Leny Meyer 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
3
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Люцерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
4
Санкт-Галлен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Люцерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
15%
2
14%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
6
43%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9
Люцерн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0
Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Люцерн

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
3
2
4
2.5
3
4
2
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 6 4 2 0 12 - 5 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Серветт
 7 4 1 2 12 - 15 13
5.
Санкт-Галлен
 6 3 1 2 12 - 8 10
6.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
7.
Базель
 0:1 7 3 1 3 15 - 7 10
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 15 4
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Цюрих
 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
8.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Лозанна
 3 1 0 2 7 - 8 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Цюрих
 1:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Базель
 0:1 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (1)
Серветт Кутеса Дерек 4
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Фалльци Альберт получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Витциг Кристиан сделал результативную передачу.
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