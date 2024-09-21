Тур: 7. Стадион: АФГ Арена. Зрители: 19574
2:3
Конец матча
0'
1:0
20' ГолФалльци Альберт
2:0
31' ГолЖеббель Виллем
42' Желтая карточкаФалльци Альберт
2:1
56' ГолКлиджэ Тибо
57' Желтая карточкаГёртлер Лукас
59' Желтая карточкаВандермерш Юго
59' Желтая карточкаКнежевич Стефан
2:2
80' ГолСпадануда Кевин
2:3
88' ГолДорн Пиус
90' Желтая карточкаЛоретц Паскаль
90' Желтая карточкаОкороджи Чима
90'+8
Ход матча
20'
1:0
31'
42'
56'
2:1
57'
59'
59'
80'
2:2
88'
2:3
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
408 Количество передач 359
-
53 Владение мячом, % 47
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
20
Дорн
Пиус
24
Овусу
Тайрон
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Санкт-Галлен
Люцерн
28 матчей
64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.7%
42.9%
17 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед
35 матчей
20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
31.4%
68.6%
0 побед 11 ничьих 23 победы
Второй тайм
25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед
63 матча
28.6%
27%
44.4%
18 побед 17 ничьих 28 побед
Первый тайм
27%
36.5%
36.5%
17 побед 23 ничьи 23 победы
Второй тайм
30.2%
28.6%
41.2%
19 побед 18 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
35
Голов в среднем за матч
1.59
1.13
Среднее время на гол
56
79
Всего голов
62
45
Голов в среднем за матч
2
1.41
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
113
80
Голов в среднем за матч
1.79
1.27
Тотал матчей
2.5
60
Больше 95%
Меньше 5%
3
52
Больше 83%
Меньше 17%
11
37
Больше 59%
Меньше 41%
26
25
Больше 40%
Меньше 60%
38
14
Больше 22%
Меньше 78%
49
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|3 (1)
|0.5
|Аколо Чадрак
|2
|0.33
|Витциг Кристиан
|1
|0.17
|Шмидт Исаак
|1
|0.17
|Сиссе Мустафа
|1
|0.17
|Гёртлер Лукас
|1
|0.17
|Фалльци Альберт
|1
|0.17
|Мамбимби Феликс
|1
|0.17
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.17
|Тома Бастьен
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.57
|Клиджэ Тибо
|4
|0.57
|Дорн Пиус
|2
|0.29
|Цыганик Андрей
|1
|0.14
|Sinan Karweina
|1
|0.14
|Белоко Стефан
|1
|0.14
|Спадануда Кевин
|1
|0.14
|Станкович Александар
|0
|0
|Кадак Якуб
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окороджи Чима
|2
|0
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Диаби Абдулай III
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Вандермерш Юго
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Белоко Стефан
|2
|0
|Дорн Пиус
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
3
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Люцерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
4
Санкт-Галлен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Люцерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
4
44%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
13
14
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
15%
2
14%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
1
8%
6
43%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9
Люцерн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0
Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Люцерн
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
31
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
43
24
34
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 15
|13
|5.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|15 - 7
|10
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 9
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (1)
|Серветт
|Кутеса Дерек
|4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3