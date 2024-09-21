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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Валвейк
0:1
Перерыв
Спарта Роттердам
0'
26' Желтая карточка
Версейрен Арно
0:1
32' Гол
Нассо Мохамед

Ход матча

26'
 
Версейрен Арно
32'
0:1
Нассо Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Спарта Роттердам
4.05
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5.30
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2.15
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Все Коэффициенты
1
Хауэн
Йерун
4
Ван
Гелдерен
Лиам
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
30
Вайдманн
Дауда
7
Клеонизе
Денильо
10
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
9
Завада
Оскар
1
Олай
Ник
2
Рейт
Бойд
3
Кинтеро
Тео
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Клемент
Пелле
8
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
Валвейк
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
Спарта Роттердам

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
ТМК
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
ТМС
1:1
Э
0:1
Э
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
К
1:0
ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ТМС
2:0
ПД
1:1
Э
4:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.45

Среднее время на гол

77
198

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

1.57
0.74

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
121

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 2 0.33
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 2 0.33
Леуритсен Тобиас 1 0.17
Клемент Пелле 1 0.17
Нассо Мохамед 1 0.17
Мито Сюнсукэ 1 0.17
Бас Юлиан 0 0
Ayoub Oufkir 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Ван Гелдерен Лиам 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
Локеза Крис 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 2 0
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Метиньо 2 0
Версейрен Арно 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Валвейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
1
Валвейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Спарта Роттердам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
60%
76-90

Пропущено

14
5
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2
ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2
Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0 Рода - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:7

Результаты матчей

Валвейк
Спарта Роттердам

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
2.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Твенте
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8.
Аякс
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
9.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
13.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
14.
Херенвен
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Хераклес
 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
18.
Валвейк
 0:1 Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
14.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
5.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Валвейк
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Твенте Стейн Сем 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
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  • 48'
    Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Мейерс Арон возвращается на поле.
  • 48'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 47'
    Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Олай Ник из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Клеонизе Денильо из команды Валвейк разыграл угловой с правого угла.
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    4.05
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    5.30
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    2.15
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    Спарта Роттердам
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