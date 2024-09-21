Тур: 6. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Маншот Ероен
0:1
Перерыв
Ход матча
26'
32'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кестинг ДжойВратарь
-
21 Ван Осх ЯникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бакари СаидЗащитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
-
14 МетиньоПолузащитник
-
15 Кляйн МайкПолузащитник
-
16 Бас ЮлианПолузащитник
-
17 Мито СюнсукэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Ayoub Oufkir
-
22 Marvin Young
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Спарта Роттердам
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
13%
60.9%
26.1%
3 победы 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.45
Среднее время на гол
77
198
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
36
17
Голов в среднем за матч
1.57
0.74
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
121
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0.33
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негли Камиель
|2
|0.33
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.17
|Клемент Пелле
|1
|0.17
|Нассо Мохамед
|1
|0.17
|Мито Сюнсукэ
|1
|0.17
|Бас Юлиан
|0
|0
|Ayoub Oufkir
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|1
|1
|Укили Яссин
|1
|1
|Завада Оскар
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0
|Клеонизе Денильо
|1
|0
|Вайдманн Дауда
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдхёйзен Майк
|2
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Версейрен Арно
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Рейт Бойд
|1
|0
|Мейссен Рик
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Валвейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
0
1
Валвейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Спарта Роттердам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
67%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
60%
76-90
Пропущено
14
5
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2
ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2
Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0 Рода - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:7
Результаты матчей
Валвейк
Спарта Роттердам
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Твенте
|Стейн Сем
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Бош Йессе
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3
|ПЕК Зволле
|Фихтингер Ник
|3