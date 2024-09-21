Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Шарль-Андреас Брим не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Ван Эйджма Рошон пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

48' Ох, нехорошо это выглядит. Мейерс Арон получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

47' Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Хорошую попытку сделал Нимейер Рёвен . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Нассо Мохамед пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

41' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Негли Камиель пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

40' Версейрен Арно навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Удар от ворот произведет Валвейк

38' Леуритсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Удар от ворот произведет Валвейк

35' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Г О О О О Л - Нассо Мохамед забивает ударом с правой ноги!

32' Негли Камиель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Клемент Пелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Версейрен Арно получил желтую карточку от судьи

26' Вайдманн Дауда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Клеонизе Денильо пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

23' Ван Гелдерен Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Нимейер Рёвен не смог попасть в створ ударом издали

18' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Удар от ворот произведет Валвейк

11' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Валвейк

7' Матч возобновлен

5' Леуритсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре