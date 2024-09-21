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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Гоу Эхед Иглс
1:1
Второй тайм: 69'
Аякс
0'
1:0
64' Гол
Льянсана Энрик
1:1
69' Гол

Ход матча

46'
 
Гааей Антон
Траоре Бертран
61'
 
Классен Дэви
Тейлор Кеннет
61'
 
Вейндал Оуэн
Каплан Ахметджан
64'
Льянсана Энрик
(Мартинсен Якоб)
1:0
69'
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 225 Количество передач 304
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Аякс
5.20
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4.05
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2.04
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
7
Мартинсен
Якоб
19
Антман
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
28
Фитц-Джим
Киян
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
20
Траоре
Бертран
25
Вегхорст
Ваут
11
Годс
Мика
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Аякс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:3
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
К
3:0
Э
4:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
6:0
К
0:6

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.71
0.43

Среднее время на гол

126
210

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

2.57
2.29

Среднее время на гол

35
39

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

54
66

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штоккерс Финн 1 0.17
Эдвардсен Виктор 1 0.17
Адеканье Бобби 1 0.17
Мартинсен Якоб 1 0.17
Aske Adelgaard 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хато Йоррель 1 0.25
Акпом Чуба 1 0.25
Траоре Бертран 1 0.25
Тейлор Кеннет 1 0.25
Ренсх Девайн 1 0.25
Хлинссон Кристиан 1 0.25
Бас Юри 1 0.25
Бергёйс Стивен 0 0
Классен Дэви 0 0
Годс Мика 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 2 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Aske Adelgaard 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
6
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
Аякс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1
Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Аякс

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
2.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
6.
Твенте
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8.
Аякс
 1:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
13.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
Хераклес
 2:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15.
Херенвен
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4.
Аякс
 1:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Хераклес
 2:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Хераклес
 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Твенте Стейн Сем 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Весь список
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