Тур: 7. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
Ход матча
31'
0:1
35'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
8
Ромариу
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 РомариуПолузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
История личных встреч
Базель
Цюрих
43 матча
83.7%
16.3%
36 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.5%
30.2%
9.3%
26 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.7%
11.6%
4.7%
36 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед
66 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
36 побед 18 ничьих 12 побед
Первый тайм
39.4%
45.5%
15.1%
26 побед 30 ничьих 10 побед
Второй тайм
54.5%
21.2%
24.3%
36 побед 14 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
78
60
Голов в среднем за матч
2.36
1.82
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.33
1.06
Среднее время на гол
67
84
Всего голов
122
95
Голов в среднем за матч
1.85
1.44
Тотал матчей
2.5
60
Больше 91%
Меньше 9%
6
55
Больше 83%
Меньше 17%
11
44
Больше 67%
Меньше 33%
22
35
Больше 53%
Меньше 47%
31
16
Больше 24%
Меньше 76%
50
7
Больше 11%
Меньше 89%
59
Среднее время на гол
48
62
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.71
|Айети Альбиан
|4
|0.57
|Траоре Бени
|2
|0.29
|Брэдли Финк
|1
|0.14
|Marin Soticek
|1
|0.14
|Кололли Беньямин
|1
|0.14
|Леруа Лео
|1
|0.14
|Шмидт Доминик II
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.5
|Катич Никола
|2
|0.33
|Маркезано Антонио
|2 (2)
|0.33
|Шуиар Мунир
|1
|0.17
|Красничи Бледиан
|1
|0.17
|Эммануэль Умех
|1
|0.17
|Joseph Saboko
|1
|0.17
|Гомез Мариано
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|2
|1
|Леруа Лео
|2
|0
|Каде Антон
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Гомез Мариано
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|0
|1
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Результаты матчей
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
6
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
13%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0
Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1
Цюрих
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2
Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1
Результаты матчей
Базель
Цюрих
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Базель
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
14
15
14
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 15
|13
|5.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|15 - 7
|10
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 9
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (1)
|Серветт
|Кутеса Дерек
|4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3