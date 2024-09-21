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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Базель
0:1
Перерыв
Цюрих
0'
0:1
31' Гол
Шуиар Мунир
35' Желтая карточка
Катич Никола

Ход матча

11'
Marin Soticek
Комас Арнау
 
31'
0:1
Шуиар Мунир
(Катич Никола)
35'
 
Катич Никола

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Цюрих
7.30
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3.70
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3.65
Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
4
Комас
Арнау
17
Мендес
Юсафат
31
Шмидт
Доминик
II
8
Ромариу
22
Леруа
Лео
10
Шакири
Джердан
23
Айети
Альбиан
11
Траоре
Бени
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
8
Samuel
Ballet
20
Calixte
Ligue
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
10
Маркезано
Антонио
23
Шуиар
Мунир
9
Переа
Хуан
Базель
3-4-2-1
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Базель
Цюрих

43 матча

83.7%
16.3%
36 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.5%
30.2%
9.3%
26 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.7%
11.6%
4.7%
36 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед

66 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
36 побед 18 ничьих 12 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
26 побед 30 ничьих 10 побед

Второй тайм

54.5%
21.2%
24.3%
36 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:2
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:4
С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

78
60

Голов в среднем за матч

2.36
1.82

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Среднее время на гол

67
84

Всего голов

122
95

Голов в среднем за матч

1.85
1.44

Тотал матчей

2.5
60
Больше 91%
Меньше 9%
6
55
Больше 83%
Меньше 17%
11
44
Больше 67%
Меньше 33%
22
35
Больше 53%
Меньше 47%
31
16
Больше 24%
Меньше 76%
50
7
Больше 11%
Меньше 89%
59

Среднее время на гол

48
62

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 0.71
Айети Альбиан 4 0.57
Траоре Бени 2 0.29
Брэдли Финк 1 0.14
Marin Soticek 1 0.14
Кололли Беньямин 1 0.14
Леруа Лео 1 0.14
Шмидт Доминик II 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.5
Катич Никола 2 0.33
Маркезано Антонио 2 (2) 0.33
Шуиар Мунир 1 0.17
Красничи Бледиан 1 0.17
Эммануэль Умех 1 0.17
Joseph Saboko 1 0.17
Гомез Мариано 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 2 1
Леруа Лео 2 0
Каде Антон 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Гомез Мариано 2 0
Переа Хуан 2 0
Крюезиу Мирлинд 0 1
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
6
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Цюрих
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
13%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0
Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1
Цюрих
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2
Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1

Результаты матчей

Базель
Цюрих

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Базель
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 6 4 2 0 12 - 5 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Серветт
 7 4 1 2 12 - 15 13
5.
Санкт-Галлен
 6 3 1 2 12 - 8 10
6.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
7.
Базель
 0:1 7 3 1 3 15 - 7 10
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 15 4
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Цюрих
 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
8.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Лозанна
 3 1 0 2 7 - 8 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Цюрих
 1:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Базель
 0:1 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (1)
Серветт Кутеса Дерек 4
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Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
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  • Первый тайм
  • 35'
    Катич Никола получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Катич Никола сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Шуиар Мунир бьет в цель!
  • 11'
    Комас Арнау уходит с поля. Marin Soticek выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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