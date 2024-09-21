  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Базель
0:2
Конец матча
Цюрих
0'
0:1
31' Гол
Шуиар Мунир
35' Желтая карточка
Катич Никола
0:2
55' Гол
Переа Хуан
57' Желтая карточка
Конде Шейк
63' Желтая карточка
Маркезано Антонио
77' Желтая карточка
Ромариу
83' Желтая карточка
Гомез Мариано
86' Вторая желтая карточка
Ромариу
90'+5

Ход матча

11'
Marin Soticek
Комас Арнау
 
31'
0:1
Шуиар Мунир
(Катич Никола)
35'
 
Катич Никола
46'
 
Камбери Линдрит
Катич Никола
55'
0:2
Переа Хуан
(Конде Шейк)
57'
 
Конде Шейк
63'
 
Маркезано Антонио
67'
 
Красничи Бледиан
Маркезано Антонио
67'
Оморуйи Кевин
Айети Альбиан
 
67'
Каде Антон
Траоре Бени
 
73'
 
Тошич Неманья
Calixte Ligue
73'
 
Эммануэль Умех
Переа Хуан
74'
 
Консейсау Родригу
Шуиар Мунир
74'
Брэдли Финк
Мендес Юсафат
 
75'
Джака Таулант
Леруа Лео
 
77'
Ромариу
 
83'
 
Гомез Мариано
86'
Ромариу
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 450 Количество передач 324
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
4
Комас
Арнау
17
Мендес
Юсафат
31
Шмидт
Доминик
II
8
Ромариу
22
Леруа
Лео
10
Шакири
Джердан
23
Айети
Альбиан
11
Траоре
Бени
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
8
Samuel
Ballet
20
Calixte
Ligue
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
10
Маркезано
Антонио
23
Шуиар
Мунир
9
Переа
Хуан
Базель
3-4-2-1
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Базель
Цюрих

43 матча

83.7%
16.3%
36 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.5%
30.2%
9.3%
26 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.7%
11.6%
4.7%
36 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед

66 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
36 побед 18 ничьих 12 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
26 побед 30 ничьих 10 побед

Второй тайм

54.5%
21.2%
24.3%
36 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:2
С
0:0
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:4
С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

78
60

Голов в среднем за матч

2.36
1.82

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Среднее время на гол

67
84

Всего голов

122
95

Голов в среднем за матч

1.85
1.44

Тотал матчей

2.5
60
Больше 91%
Меньше 9%
6
55
Больше 83%
Меньше 17%
11
44
Больше 67%
Меньше 33%
22
35
Больше 53%
Меньше 47%
31
16
Больше 24%
Меньше 76%
50
7
Больше 11%
Меньше 89%
59

Среднее время на гол

48
62

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 0.71
Айети Альбиан 4 0.57
Траоре Бени 2 0.29
Брэдли Финк 1 0.14
Marin Soticek 1 0.14
Кололли Беньямин 1 0.14
Леруа Лео 1 0.14
Шмидт Доминик II 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.67
Катич Никола 2 0.33
Маркезано Антонио 2 (2) 0.33
Шуиар Мунир 1 0.17
Красничи Бледиан 1 0.17
Эммануэль Умех 1 0.17
Joseph Saboko 1 0.17
Гомез Мариано 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 2 1
Ромариу 1 1
Леруа Лео 2 0
Каде Антон 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 3 0
Гомез Мариано 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Переа Хуан 2 0
Крюезиу Мирлинд 0 1
Маркезано Антонио 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Конде Шейк 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0

Результаты матчей

Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
6
Базель
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Цюрих
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0
Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1
Цюрих
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2
Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1

Результаты матчей

Базель
Цюрих

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Базель
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
1
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 2 0 13 - 5 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Серветт
 7 4 1 2 12 - 15 13
5.
Санкт-Галлен
 6 3 1 2 12 - 8 10
6.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 15 4
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
8.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Лозанна
 3 1 0 2 7 - 8 3
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Катич Никола получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Катич Никола сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Шуиар Мунир бьет в цель!
    • 11'
      Комас Арнау уходит с поля. Marin Soticek выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Базель 0:2 Цюрих онлайн

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