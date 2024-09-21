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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
НЕК Неймеген
0:2
Первый тайм: 25'
Хераклес
0'
0:1
3' Гол
Энгельс Марио
12' Желтая карточка
Месик Иван
0:2
13' Гол
Luka Kulenovic
25' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм

Ход матча

3'
0:1
Энгельс Марио
12'
 
Месик Иван
13'
0:2
Luka Kulenovic
(Де Кеерсмакер Брайан)
25'
Нюйтинк Брэм
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Хераклес
4.60
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4.50
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5.10
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Все Коэффициенты
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
11
Basar
Onal
7
Гонсалес
Роберто
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
19
Luka
Kulenovic
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Хераклес

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
ТМК
1:3
Э
0:0
Э
0:1
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.08

Среднее время на гол

55
83

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.46
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.33
Огава Коки 1 0.17
Сано Кадаи 1 0.17
Уаисса Сами 1 0.17
Оуведжан Томас 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгельс Марио 1 0.17
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.17
Luka Kulenovic 1 0.17
Тальвитие Юхо 1 0.17

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сано Кадаи 0 1
Маркес Иван 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Пропер Дирк 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Месик Иван 2 0
Энгельс Марио 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Роскен Рубен 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
1
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хераклес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1
Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3
Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Хераклес

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
2.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
6.
Твенте
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8.
Аякс
 1:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
13.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
Хераклес
 2:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15.
Херенвен
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4.
Аякс
 1:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Хераклес
 2:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Хераклес
 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Твенте Стейн Сем 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Весь список
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