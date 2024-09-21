Тур: 6. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12540 Главный судья: Камфуис Йочем
1:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолЭнгельс Марио
12' Желтая карточкаМесик Иван
0:2
13' ГолLuka Kulenovic
25' Желтая карточкаНюйтинк Брэм
34' Желтая карточкаРоскен Рубен
1:2
45' ГолОгава Коки
59' Желтая карточкаМаркес Иван
61' Желтая карточкаВан Кам Даниэль
84' Желтая карточкаЭнгельс Марио
90' Желтая карточкаПропер Дирк
90'+6
Ход матча
3'
0:1
12'
13'
25'
34'
45'
1:2
59'
61'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
535 Количество передач 300
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
11
Basar
Onal
18
Огава
Коки
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
10
Shiloh
Zand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Basar OnalПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
29 Де Вит КасПолузащитник
-
25 Уаисса СамиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Shiloh ZandПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Хераклес
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.08
Среднее время на гол
55
83
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.46
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|2
|0.33
|Огава Коки
|2
|0.33
|Сано Кадаи
|1
|0.17
|Уаисса Сами
|1
|0.17
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Перейра Брайанн
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгельс Марио
|1
|0.17
|Де Кеерсмакер Брайан
|1 (1)
|0.17
|Luka Kulenovic
|1
|0.17
|Тальвитие Юхо
|1
|0.17
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Сано Кадаи
|0
|1
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельс Марио
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хераклес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
1
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Хераклес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
75%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
4
57%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1
Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3
Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Хераклес
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Твенте
|Стейн Сем
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Бош Йессе
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3