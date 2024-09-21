Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Брайан Де Керсмакер нанес удар, но тот был заблокирован.

Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Энгельс Марио не смог попасть в створ ударом издали

50' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Хераклес

47' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Basar Onal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Огава Коки пробил со штрафного прямо в стенку

40' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Хераклес

37' Щило Занд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Перейра Брайанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Роскен Рубен получил желтую карточку от судьи

34' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

33' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

31' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Брайан Де Керсмакер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Ох, нехорошо это выглядит. Брайан Де Керсмакер получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Месик Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Нюйтинк Брэм получил желтую карточку от судьи

24' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

22' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Брайан Де Керсмакер сделал результативную передачу.

13' Г О О О О Л - Luka Kulenovic забивает с правой ноги!

13' Вердонк Калвин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

13' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Месик Иван получил желтую карточку от судьи

11' Удар от ворот произведет Хераклес

9' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хорошую попытку сделал Вердонк Калвин . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Фабиан де Кейзер делает важнейший сейв!

7' Огава Коки пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

7' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Basar Onal пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

3' Г О О О О Л - Энгельс Марио первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

2' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

2' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Хераклес начинает с центра поля