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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 12540 Главный судья: Камфуис Йочем
НЕК Неймеген
1:2
Конец матча
Хераклес
0'
0:1
3' Гол
Энгельс Марио
12' Желтая карточка
Месик Иван
0:2
13' Гол
Luka Kulenovic
25' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм
34' Желтая карточка
Роскен Рубен
1:2
45' Гол
Огава Коки
59' Желтая карточка
Маркес Иван
61' Желтая карточка
Ван Кам Даниэль
84' Желтая карточка
Энгельс Марио
90' Желтая карточка
Пропер Дирк
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Энгельс Марио
12'
 
Месик Иван
13'
0:2
Luka Kulenovic
(Де Кеерсмакер Брайан)
25'
Нюйтинк Брэм
 
34'
 
Роскен Рубен
45'
Огава Коки
(Гонсалес Роберто)
1:2
46'
 
Хоогма Джастин
Месик Иван
46'
 
Милани Лоренцо
Роскен Рубен
46'
Оуведжан Томас
Нюйтинк Брэм
 
46'
Уаисса Сами
Гонсалес Роберто
 
59'
Маркес Иван
 
61'
 
Ван Кам Даниэль
68'
Kento Shiogai
Хансен Сонтье
 
70'
 
Тальвитие Юхо
Подгоряну Суф
76'
 
Хорнкамп Ииц
Luka Kulenovic
78'
Шоне Лассе
Худемакерс Меес
 
84'
 
Энгельс Марио
85'
 
Брюин Джорди
Энгельс Марио
90'
Пропер Дирк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 535 Количество передач 300
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

1
Ван
Гассел
Стейн
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
10
Хансен
Сонтье
7
Гонсалес
Роберто
11
Basar
Onal
18
Огава
Коки
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
19
Luka
Kulenovic
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Хераклес

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
ТМК
1:3
Э
0:0
Э
0:1
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.08

Среднее время на гол

55
83

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.46
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.33
Огава Коки 2 0.33
Сано Кадаи 1 0.17
Уаисса Сами 1 0.17
Оуведжан Томас 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгельс Марио 1 0.17
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.17
Luka Kulenovic 1 0.17
Тальвитие Юхо 1 0.17

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельс Марио 2 0
Месик Иван 2 0
Роскен Рубен 2 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хераклес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
1
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Хераклес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
3
75%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
4
57%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0
НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1
Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3
Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Хераклес

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
2.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
6.
Твенте
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 7 6
14.
Хераклес
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15.
Херенвен
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Твенте Стейн Сем 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
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Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
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