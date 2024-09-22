Тур: 6. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Хиглер Деннис
0'
0:1
9' ГолВаленте Лусиано
1:1
12' ГолТренсков Якоб
63' Красная карточкаПеерсман Марвин
2:1
69' ГолНиколаеску Йон
70' Желтая карточкаНиколаеску Йон
82' Красная карточкаВиллюмссон Бриньольфур Дарри
86' Желтая карточкаВассен Этьенн
90' Желтая карточкаМендес Руи
90' Желтая карточкаВаленте Лусиано
90'+8
Ход матча
9'
12'
1:1
63'
69'
2:1
70'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 2
-
4 Замены 5
-
550 Количество передач 289
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
22
Finn
Stam
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Levi Smans
-
-
-
-
Главный тренер: Робин ван Перси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Finn StamЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
24 Барон ДиркВратарь
- Полузащитник
-
11 Эмеран НоаПолузащитник
-
23 Турай ФофинПолузащитник
- Нападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
27 Мендес РуиНападающий
-
-
67 Sven Bouland
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Гронинген
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
32 матча
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.56
Среднее время на гол
46
57
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.19
Среднее время на гол
65
75
Всего голов
53
44
Голов в среднем за матч
1.66
1.38
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|3
|0.5
|Брауэрс Люк
|2
|0.33
|Тренсков Якоб
|2
|0.33
|Ольссон Симон
|1
|0.17
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакуна Леандро
|2 (1)
|0.33
|Схредерс Йорг
|2
|0.33
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.33
|Мендес Руи
|1
|0.17
|Валенте Лусиано
|1
|0.17
|Ван Берген Том
|1
|0.17
|Ренте Марко
|1
|0.17
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Пелюпесси Йоей
|0
|0
|Finn Stam
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бохневич Павел
|2
|0
|Брауде Оливер
|2
|0
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Керстен Сэм
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0
|Ван Эе Эспен
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакуна Леандро
|3
|0
|Finn Stam
|3
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|1
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|1
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Мендес Руи
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Валенте Лусиано
|1
|0
|Ван Берген Том
|1
|0
|Схредерс Йорг
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Херенвен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
7
Херенвен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Гронинген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
12
2
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
50%
46-60
2
17%
1
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
21%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1
Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0
Гронинген
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2
Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1
Результаты матчей
Херенвен
Гронинген
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
9:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|4.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 5
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 14
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 13
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Бош Йессе
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3