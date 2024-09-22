Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Эспен ван Э навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Гронинген

46' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Гронинген

43' Удар от ворот произведет Гронинген

43' Тренсков Якоб из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

41' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Валенте Лусиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Гронинген

33' Брауэрс Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Брауэрс Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Гронинген

30' Эспен ван Э из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Эспен ван Э навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

26' Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Гронинген

23' Удар от ворот произведет Гронинген

22' ШТАНГА! Так было близко к голу - Брауэрс Люк нанес удар в каркас ворот!

22' Ильяс Себауи из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

18' Эспен ван Э навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Эспен ван Э пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

14' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Команда Херенвен сравняла счет! Игра продолжается!

13' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

12' Г О О О О Л - Тренсков Якоб из команды Херенвен левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

12' Эспен ван Э навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Г О О О О Л - Валенте Лусиано забивает с левой ноги!

9' Ван Берген Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Херенвен

2' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

1' Херенвен начинает с центра поля