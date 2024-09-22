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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Херенвен
2:1
Конец матча
Гронинген
0'
0:1
9' Гол
Валенте Лусиано
1:1
12' Гол
Тренсков Якоб
63' Красная карточка
Пеерсман Марвин
2:1
69' Гол
Николаеску Йон
70' Желтая карточка
Николаеску Йон
82' Красная карточка
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
86' Желтая карточка
Вассен Этьенн
90' Желтая карточка
Мендес Руи
90' Желтая карточка
Валенте Лусиано
90'+8

Ход матча

9'
0:1
Валенте Лусиано
(Ван Берген Том)
12'
Тренсков Якоб
1:1
46'
 
Wouter Prins
Finn Stam
60'
 
Пелюпесси Йоей
Ресинк Стейе
60'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Постема Романо
60'
 
Мендес Руи
Схредерс Йорг
63'
 
Пеерсман Марвин
67'
Карлсбакк Даниэль
Бохневич Павел
 
69'
Николаеску Йон
(Ван Эе Эспен)
2:1
70'
Николаеску Йон
 
75'
 
Остинг Тейс
Ван Берген Том
82'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
83'
Dimitris Rallis
Николаеску Йон
 
83'
Mateja Milovanovic
Ван Эе Эспен
 
84'
Халл Дензел
Брауде Оливер
 
86'
 
Вассен Этьенн
90'
 
Мендес Руи
90'
 
Валенте Лусиано

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 2
  • 4 Замены 5
  • 550 Количество передач 289
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
19
Ольссон
Симон
20
Тренсков
Якоб
8
Брауэрс
Люк
10
Ilias
Sebaoui
18
Николаеску
Йон
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
3
Блокзайл
Тиймен
43
Пеерсман
Марвин
22
Finn
Stam
14
Схредерс
Йорг
6
Ресинк
Стейе
8
Хове
Йохан
10
Валенте
Лусиано
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
Херенвен
4-2-3-1
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

Херенвен
Гронинген

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

32 матча

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.4%
28.1%
37.5%
11 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:3
Э
0:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
4:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.56

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.19

Среднее время на гол

65
75

Всего голов

53
44

Голов в среднем за матч

1.66
1.38

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 0.5
Брауэрс Люк 2 0.33
Тренсков Якоб 2 0.33
Ольссон Симон 1 0.17
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакуна Леандро 2 (1) 0.33
Схредерс Йорг 2 0.33
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.33
Мендес Руи 1 0.17
Валенте Лусиано 1 0.17
Ван Берген Том 1 0.17
Ренте Марко 1 0.17
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бохневич Павел 2 0
Брауде Оливер 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Керстен Сэм 1 0
Николаеску Йон 1 0
Карлсбакк Даниэль 1 0
Ван Эе Эспен 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 3 0
Finn Stam 3 0
Пеерсман Марвин 1 1
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Вассен Этьенн 1 0
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Валенте Лусиано 1 0
Ван Берген Том 1 0
Схредерс Йорг 1 0

Результаты матчей

Херенвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Херенвен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
7
Херенвен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Гронинген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
50%
46-60
2
17%
1
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
21%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1
Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0
Гронинген
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2
Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1

Результаты матчей

Херенвен
Гронинген

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
9:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
2.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
9.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 5 1 4 0 9 - 5 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
11.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 1 3 8 - 14 7
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 7 6
15.
Хераклес
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 13 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Твенте
 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
14.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4.
Твенте
 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 5 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
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