Тур: 7. Стадион: Stade de la Tuiliere.
Ход матча
3'
1:0
12'
21'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
92
Teddy
Okou
21
Мендеш
Диогу
80
Саншеш
Алвин
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
92 Teddy OkouПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Муанга КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Jason GnakpaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
- Нападающий
-
11 Нтело МитчиНападающий
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Лозанна
Ивердон
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
2.11
0.7
Среднее время на гол
42
128
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.7
0.78
Среднее время на гол
52
115
Всего голов
36
14
Голов в среднем за матч
1.89
0.74
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
47
122
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|3
|0.43
|Teddy Okou
|2
|0.29
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.14
|Сене Кали
|1
|0.14
|Саншеш Алвин
|1
|0.14
|Karim Sow
|1
|0.14
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Айдини Альбан
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|2 (1)
|0.29
|Сотье Антони
|1
|0.14
|William Le Pogam
|1
|0.14
|Оморуйи Кевин
|1
|0.14
|Комано Уго
|1
|0.14
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Аке Марли
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Тижани Мохамед
|1
|1
|Каменович Димитрие
|2
|0
|Сотье Антони
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Маркеш Криштиан
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Силла Фоде
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ивердон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
5
Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
21%
4
50%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
36%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7
Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0
Ивердон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0
Результаты матчей
Лозанна
Ивердон
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 15
|13
|5.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|15 - 8
|10
|8.
|2:0
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|9.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|10.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 9
|6
|7.
|2:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|9.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3