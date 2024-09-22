  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Лозанна
2:0
Первый тайм: 40'
Ивердон
0'
1:0
3' Гол
Саншеш Алвин
12' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
2:0
21' Гол
Teddy Okou

Ход матча

3'
Саншеш Алвин
(Айдини Альбан)
1:0
12'
 
Ленговски Матеуш
21'
Teddy Okou
(Роше Джейми)
2:0
33'
 
Moussa Baradji
Ленговски Матеуш
33'
 
Какури Дион
Лембикиса Декстер

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Ивердон
1.71
Реклама, ligastavok.ru
6.60
Реклама, bettery.ru
42.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
92
Teddy
Okou
8
Роше
Джейми
21
Мендеш
Диогу
11
Диабате
Фуссейни
80
Саншеш
Алвин
7
Айдини
Альбан
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
4
Диоп
Джибрил
45
Лембикиса
Декстер
24
Jason
Gnakpa
8
Ленговски
Матеуш
6
William
Le
Pogam
7
Родригес
Мауро
15
Гонзалез
Франко
9
Аке
Марли
Лозанна
4-4-2
Ивердон
3-4-3

История личных встреч

Лозанна
Ивердон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
ТМК
2:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:0
ЧЛ
3:2
К
1:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ТМС
2:1
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

2.11
0.7

Среднее время на гол

42
128

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.7
0.78

Среднее время на гол

52
115

Всего голов

36
14

Голов в среднем за матч

1.89
0.74

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

47
122

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 3 0.43
Teddy Okou 2 0.29
Дюссенн Ноэ 1 0.14
Сене Кали 1 0.14
Саншеш Алвин 1 0.14
Karim Sow 1 0.14
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Бернед Антуан 0 0
Айдини Альбан 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 2 (1) 0.29
Сотье Антони 1 0.14
William Le Pogam 1 0.14
Оморуйи Кевин 1 0.14
Комано Уго 1 0.14
Гонзалез Франко 0 0
Родригес Мауро 0 0
Аке Марли 0 0
Какури Дион 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 3 0
Бернед Антуан 2 0
Муанга Кевин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Teddy Okou 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 4 0
Тижани Мохамед 1 1
Каменович Димитрие 2 0
Сотье Антони 1 0
Бернардони Поль 1 0
Родригес Мауро 1 0
Маркеш Криштиан 1 0
Комано Уго 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Силла Фоде 1 0

Результаты матчей

Лозанна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ивердон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
5
Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
21%
4
50%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7
Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0
Ивердон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0

Результаты матчей

Лозанна
Ивердон

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 2 0 13 - 5 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Серветт
 7 4 1 2 12 - 15 13
5.
Санкт-Галлен
 6 3 1 2 12 - 8 10
6.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Лозанна
 2:0 7 2 1 4 10 - 15 7
9.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
10.
Ивердон
 0:2 7 1 2 4 6 - 12 5
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Лозанна
 2:0 4 2 0 2 9 - 8 6
8.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
9.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Ивердон
 0:2 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
9.
Лозанна
 2:0 3 0 1 2 1 - 7 1
10.
Ивердон
 0:2 4 0 1 3 2 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Ивердон
1.71
Реклама, ligastavok.ru
6.60
Реклама, bettery.ru
42.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лозанна 2:0 Ивердон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лозанна
Ивердон
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный