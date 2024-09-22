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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 8765
Лозанна
3:1
Конец матча
Ивердон
0'
1:0
2' Гол
Саншеш Алвин
12' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
2:0
20' Гол
Teddy Okou
42' Желтая карточка
Роше Джейми
45' Желтая карточка
Teddy Okou
3:0
56' Гол
Саншеш Алвин
58' Желтая карточка
Karim Sow
67' Желтая карточка
Маркеш Криштиан
3:1
77' Пенальти
Аке Марли
90'+5

Ход матча

2'
Саншеш Алвин
(Айдини Альбан)
1:0
12'
 
Ленговски Матеуш
20'
Teddy Okou
(Роше Джейми)
2:0
33'
 
Moussa Baradji
Ленговски Матеуш
33'
 
Какури Дион
Лембикиса Декстер
42'
Роше Джейми
 
45'
Teddy Okou
 
46'
 
Комано Уго
Гонзалез Франко
46'
 
Нтело Митчи
Jason Gnakpa
56'
Саншеш Алвин
(Teddy Okou)
3:0
58'
Karim Sow
 
67'
 
Маркеш Криштиан
75'
Польстер Мануэль
Поати Морган
 
75'
Де ла Фуэнте Конрад
Диабате Фуссейни
 
77'
3:1
Аке Марли
81'
 
Сотье Антони
Гуннарссон Никлас
82'
Коба Куандреди
Мендеш Диогу
 
87'
Сене Кали
Айдини Альбан
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 7
  • 20 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 361 Количество передач 365
  • 49 Владение мячом, % 51
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
92
Teddy
Okou
8
Роше
Джейми
21
Мендеш
Диогу
11
Диабате
Фуссейни
80
Саншеш
Алвин
7
Айдини
Альбан
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
4
Диоп
Джибрил
45
Лембикиса
Декстер
24
Jason
Gnakpa
8
Ленговски
Матеуш
6
William
Le
Pogam
7
Родригес
Мауро
15
Гонзалез
Франко
9
Аке
Марли
Лозанна
4-4-2
Ивердон
3-4-3

История личных встреч

Лозанна
Ивердон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:1
С
3:1
С
2:2
С
1:2
ТМК
2:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:0
ЧЛ
3:2
К
1:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ТМС
2:1
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

2.11
0.7

Среднее время на гол

42
128

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.7
0.78

Среднее время на гол

52
115

Всего голов

36
14

Голов в среднем за матч

1.89
0.74

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

47
122

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 3 0.43
Teddy Okou 2 0.29
Саншеш Алвин 2 0.29
Дюссенн Ноэ 1 0.14
Сене Кали 1 0.14
Karim Sow 1 0.14
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Бернед Антуан 0 0
Айдини Альбан 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 2 (1) 0.29
Аке Марли 1 (1) 0.14
Сотье Антони 1 0.14
William Le Pogam 1 0.14
Оморуйи Кевин 1 0.14
Комано Уго 1 0.14
Гонзалез Франко 0 0
Родригес Мауро 0 0
Какури Дион 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 3 0
Бернед Антуан 2 0
Teddy Okou 2 0
Муанга Кевин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Karim Sow 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 4 0
Тижани Мохамед 1 1
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Сотье Антони 1 0
Бернардони Поль 1 0
Родригес Мауро 1 0
Комано Уго 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Силла Фоде 1 0

Результаты матчей

Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ивердон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
5
Лозанна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
20%
5
45%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
40%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7
Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0
Ивердон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0

Результаты матчей

Лозанна
Ивердон

Точный счет

1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
3
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 2 0 13 - 5 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Лугано
 0:0 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Серветт
 7 4 1 2 12 - 15 13
5.
Сьон
 0:0 7 3 2 2 10 - 6 11
6.
Санкт-Галлен
 6 3 1 2 12 - 8 10
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Лозанна
 7 2 1 4 11 - 16 7
9.
Янг Бойз
 3:1 7 1 3 3 10 - 15 6
10.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
11.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Винтертур
 1:3 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 0:0 4 2 2 0 7 - 1 8
2.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 0:0 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
8.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Винтертур
 1:3 4 1 1 2 2 - 4 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 3:1 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Лугано
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Янг Бойз
 3:1 4 1 1 2 6 - 10 4
8.
Сьон
 0:0 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 1:3 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Весь список
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