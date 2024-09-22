Тур: 7. Стадион: Stade de la Tuiliere. Зрители: 8765
0'
1:0
2' ГолСаншеш Алвин
12' Желтая карточкаЛенговски Матеуш
2:0
20' ГолTeddy Okou
42' Желтая карточкаРоше Джейми
45' Желтая карточкаTeddy Okou
3:0
56' ГолСаншеш Алвин
58' Желтая карточкаKarim Sow
67' Желтая карточкаМаркеш Криштиан
3:1
77' ПенальтиАке Марли
90'+5
Ход матча
2'
1:0
12'
20'
2:0
42'
45'
56'
3:0
58'
67'
77'
3:1
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 7
-
20 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
361 Количество передач 365
-
49 Владение мячом, % 51
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
92
Teddy
Okou
21
Мендеш
Диогу
80
Саншеш
Алвин
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
92 Teddy OkouПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Муанга КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Jason GnakpaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
- Нападающий
-
11 Нтело МитчиНападающий
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Лозанна
Ивердон
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
2.11
0.7
Среднее время на гол
42
128
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.7
0.78
Среднее время на гол
52
115
Всего голов
36
14
Голов в среднем за матч
1.89
0.74
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
47
122
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|3
|0.43
|Teddy Okou
|2
|0.29
|Саншеш Алвин
|2
|0.29
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.14
|Сене Кали
|1
|0.14
|Karim Sow
|1
|0.14
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Айдини Альбан
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|2 (1)
|0.29
|Аке Марли
|1 (1)
|0.14
|Сотье Антони
|1
|0.14
|William Le Pogam
|1
|0.14
|Оморуйи Кевин
|1
|0.14
|Комано Уго
|1
|0.14
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Teddy Okou
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
|Karim Sow
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Тижани Мохамед
|1
|1
|Каменович Димитрие
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Сотье Антони
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Силла Фоде
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ивердон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
5
Лозанна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
20%
5
45%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
6
40%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7
Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0
Ивердон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0
Результаты матчей
Лозанна
Ивердон
Точный счет
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
34
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 15
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|15 - 8
|10
|8.
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|9.
|3:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|12.
|1:3
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 9
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|1:3
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3