Тур: 6. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Мартенс Ричард
0:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
19
Хайе
Том
21
Гийом
Батист
28
Ван
Рой
Барт
38
Макс
Брюнс
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гийом БатистНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Карссис СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Твенте
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
50
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийом Батист
|1
|0.17
|Хансен Корнелиус
|1
|0.17
|Робине Тома
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|4 (2)
|0.67
|Ламмерс Сэм
|2
|0.33
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.17
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гийом Батист
|0
|1
|Висус Рикардо
|0
|1
|Тахири Анас
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
|Макс Брюнс
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Алмере Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
38%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
27%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0
Твенте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1
Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0
Результаты матчей
Алмере Сити
Твенте
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|4.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 5
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 14
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 13
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
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- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Бош Йессе
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3