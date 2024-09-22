Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Лоуренс Джеймс плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

46' Г О О О О Л - Стейн Сем забивает ударом с правой ноги!

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Регер Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Твенте

42' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

41' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Акуджоби Хамди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Твенте

34' Хорошую попытку сделал Хансен Корнелиус . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Хорошую попытку сделал Кадиле Джуниор . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Ламмерс Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ван Берген Митчелл пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

31' Хорошую попытку сделал Робине Тома . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

23' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кадиле Джуниор и попал в каркас ворот!

20' Удар от ворот произведет Твенте

19' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Твенте

19' Робине Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

17' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

15' Робине Тома навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Кадиле Джуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ламмерс Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

7' Хорошую попытку сделал Хансен Корнелиус . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Твенте

4' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Твенте начинает с центра поля