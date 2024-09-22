  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
Алмере Сити
0:5
Конец матча
Твенте
0'
0:1
9' Гол
Стейн Сем
39' Желтая карточка
Эйтинг Карел
44' Желтая карточка
Хайе Том
0:2
45' Гол
Стейн Сем
0:3
55' Гол
Ламмерс Сэм
0:4
73' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
0:5
75' Гол
Салах-Эддин Анасс
90'+4

Ход матча

9'
0:1
Стейн Сем
(Ван Рой Барт)
39'
 
Эйтинг Карел
44'
Хайе Том
 
45'
0:2
Стейн Сем
46'
 
Макс Брюнс
Эйтинг Карел
46'
 
Влап Михел
Ван Хоренбек Алек
46'
 
Лтайеф Сайфалла
Даан Ротс
55'
0:3
Ламмерс Сэм
(Салах-Эддин Анасс)
57'
Делорье-Шобе Логан
Хайе Том
 
57'
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
Гийом Батист
 
63'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Ван Берген Митчелл
72'
 
Кюйперс Бас
Ван Рой Барт
73'
0:4
Ван Волфсвинкель Рикки
75'
0:5
Салах-Эддин Анасс
(Меес Хилгерс)
76'
Карбонель Алекс
Тахири Анас
 
76'
Маттуар Фез
Хансен Корнелиус
 
86'
Данкерлёй Дамил
Загаритис Василиос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 320 Количество передач 511
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Висус
Рикардо
15
Лоуренс
Джеймс
14
Загаритис
Василиос
19
Хайе
Том
8
Тахири
Анас
17
Хансен
Корнелиус
9
Робине
Тома
11
Кадиле
Джуниор
21
Гийом
Батист
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
8
Регер
Юри
6
Эйтинг
Карел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
10
Ламмерс
Сэм
Алмере Сити
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
Твенте

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:1
Э
1:4
ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
50

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийом Батист 1 0.17
Хансен Корнелиус 1 0.17
Робине Тома 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 6 (2) 1
Ламмерс Сэм 3 0.5
Салах-Эддин Анасс 1 0.17
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.17
Ван Хоренбек Алек 1 0.17
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0
Меес Хилгерс 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийом Батист 0 1
Висус Рикардо 0 1
Хайе Том 1 0
Тахири Анас 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Emanuel Poku 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Регер Юри 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Твенте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Алмере Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Твенте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
3
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
4
31%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
33%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
4
25%
2
40%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
7
44%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0
Твенте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1
Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0

Результаты матчей

Алмере Сити
Твенте

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
9.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
11.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 1 3 8 - 14 7
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 7 6
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
15.
Хераклес
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 17 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
ПСВ
 1:1 Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Алмере Сити 0:5 Твенте онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный