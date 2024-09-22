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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Фейеноорд
0:0
Первый тайм: 23'
НАК Бреда
0'
21' Желтая карточка
Осман Ибрагим

Ход матча

21'
Осман Ибрагим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
НАК Бреда
1.18
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9.50
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9.10
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Все Коэффициенты
22
Велленройтер
Тимон
30
Лотомба
Жордан
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
27
Миламбо
Антони
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
38
Осман
Ибрагим
29
Хименес
Сантьяго
II
14
Пайшао
Игор
99
Белица
Даниэль
25
Cherrion
Valerius
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
20
Олдруп-Йенсен
Фредрик
7
Гарбетт
Мэттью
39
Яношек
Доминик
77
Сейер
Лео
10
Омарссон
Элиас
Фейеноорд
4-3-3
НАК Бреда
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
НАК Бреда

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

24 матча

62.5%
12.5%
25%
15 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
6:1
К
7:1
Э
0:4
Э
4:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
К
2:0

Голы

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.62
1.73

Среднее время на гол

34
52

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Среднее время на гол

66
83

Всего голов

49
33

Голов в среднем за матч

2.04
1.38

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

44
65

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшао Игор 2 0.4
Хименес Сантьяго II 2 0.4
Стенгс Келвин 1 0.2
Ганцко Давид 1 0.2
Тимбер Квинтен 1 0.2
Миламбо Антони 1 0.2
Лотомба Жордан 0 0
Буэно Уго 0 0
Зекиель Дживай 0 0
НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 1 (1) 0.17
Берг Ян 1 0.17
Костож Кацпер 1 0.17
Люкассен Бойд 1 0.17
Гарбетт Мэттью 1 0.17
Омарссон Элиас 0 0
Паула Рауль 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 3 0
Кемпер Бой 2 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Граймль Лео 1 0
Балар Максимильен 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
НАК Бреда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
НАК Бреда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
3
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
НАК Бреда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
67%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5
Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2
НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1

Результаты матчей

Фейеноорд
НАК Бреда

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
НАК Бреда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
2.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
9.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 5 1 4 0 9 - 5 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
11.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 1 3 8 - 14 7
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 7 6
15.
Хераклес
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 13 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Твенте
 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
14.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4.
Твенте
 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 5 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
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