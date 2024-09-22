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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 47500 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Фейеноорд
2:0
Конец матча
НАК Бреда
0'
21' Желтая карточка
Осман Ибрагим
1:0
34' Гол
Уэда Аясэ
40' Желтая карточка
Приске Бриан
45' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
62' Желтая карточка
Миламбо Антони
2:0
74' Пенальти
Тимбер Квинтен
85' Желтая карточка
Граймль Лео
90'+4

Ход матча

21'
Осман Ибрагим
 
29'
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго
 
34'
Уэда Аясэ
(Смал Гийс)
1:0
40'
Приске Бриан
 
45'
 
Олдруп-Йенсен Фредрик
46'
Хадж-Мусса Анис
Осман Ибрагим
 
57'
 
Костож Кацпер
Яношек Доминик
58'
 
Фернандеш Сана
Гарбетт Мэттью
62'
Миламбо Антони
 
63'
Дживайро Рид
Лотомба Жордан
 
63'
Иванушец Лука
Пайшао Игор
 
71'
 
Леманс Клинт
Олдруп-Йенсен Фредрик
74'
Тимбер Квинтен
2:0
75'
Гонсалес Факундо
Белен Томас
 
83'
 
Adam Kaied
Сейер Лео
85'
 
Граймль Лео

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 13 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 484 Количество передач 368
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
30
Лотомба
Жордан
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
27
Миламбо
Антони
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
38
Осман
Ибрагим
29
Хименес
Сантьяго
II
14
Пайшао
Игор
99
Белица
Даниэль
25
Cherrion
Valerius
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
20
Олдруп-Йенсен
Фредрик
7
Гарбетт
Мэттью
39
Яношек
Доминик
77
Сейер
Лео
10
Омарссон
Элиас
Фейеноорд
4-3-3
НАК Бреда
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
НАК Бреда

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

24 матча

62.5%
12.5%
25%
15 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
6:1
К
7:1
Э
0:4
Э
4:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
К
2:0

Голы

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.62
1.73

Среднее время на гол

34
52

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Среднее время на гол

66
83

Всего голов

49
33

Голов в среднем за матч

2.04
1.38

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

44
65

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшао Игор 2 0.4
Хименес Сантьяго II 2 0.4
Тимбер Квинтен 2 (1) 0.4
Стенгс Келвин 1 0.2
Ганцко Давид 1 0.2
Уэда Аясэ 1 0.2
Миламбо Антони 1 0.2
Лотомба Жордан 0 0
Смал Гийс 0 0
Буэно Уго 0 0
Зекиель Дживай 0 0
НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 1 (1) 0.17
Берг Ян 1 0.17
Костож Кацпер 1 0.17
Люкассен Бойд 1 0.17
Гарбетт Мэттью 1 0.17
Омарссон Элиас 0 0
Паула Рауль 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Приске Бриан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Миламбо Антони 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 3 0
Кемпер Бой 2 0
Граймль Лео 2 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Балар Максимильен 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
НАК Бреда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
НАК Бреда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
3
Фейеноорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
НАК Бреда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
100%
1
10%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
67%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5
Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2
НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1

Результаты матчей

Фейеноорд
НАК Бреда

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
НАК Бреда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
9.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
11.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 1 3 8 - 14 7
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 7 6
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
15.
Хераклес
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 17 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
ПСВ
 1:1 Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 92'
    Ганцко Давид из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет НАК Бреда
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет НАК Бреда
  • 90'
    Шанс! Гонсалес Факундо из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
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