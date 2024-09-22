Тур: 6. Стадион: Де Кёйп. Зрители: 47500 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0'
21' Желтая карточкаОсман Ибрагим
1:0
34' ГолУэда Аясэ
40' Желтая карточкаПриске Бриан
45' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
62' Желтая карточкаМиламбо Антони
2:0
74' ПенальтиТимбер Квинтен
85' Желтая карточкаГраймль Лео
90'+4
Ход матча
21'
40'
62'
74'
2:0
83'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
13 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
484 Количество передач 368
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
33
Ганцко
Давид
14
Пайшао
Игор
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
77
Сейер
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Петков АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Граймль ЛеоЗащитник
-
5 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сейер ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ройо МанелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
28 Lars Mol
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фейеноорд
НАК Бреда
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
24 матча
62.5%
12.5%
25%
15 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
2.62
1.73
Среднее время на гол
34
52
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.08
Среднее время на гол
66
83
Всего голов
49
33
Голов в среднем за матч
2.04
1.38
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
44
65
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшао Игор
|2
|0.4
|Хименес Сантьяго II
|2
|0.4
|Тимбер Квинтен
|2 (1)
|0.4
|Стенгс Келвин
|1
|0.2
|Ганцко Давид
|1
|0.2
|Уэда Аясэ
|1
|0.2
|Миламбо Антони
|1
|0.2
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
|Зекиель Дживай
|0
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношек Доминик
|1 (1)
|0.17
|Берг Ян
|1
|0.17
|Костож Кацпер
|1
|0.17
|Люкассен Бойд
|1
|0.17
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.17
|Омарссон Элиас
|0
|0
|Паула Рауль
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|1
|1
|Ганцко Давид
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Миламбо Антони
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Зекиель Дживай
|1
|0
|Надже Крис-Кевин
|1
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Ян
|3
|0
|Кемпер Бой
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Хефкенс Карл
|0
|1
|Махмутович Энес
|0
|1
|Lars Mol
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Костож Кацпер
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
НАК Бреда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
НАК Бреда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
3
Фейеноорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
НАК Бреда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
100%
1
10%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
2
67%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
67%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5
Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2
НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1
Результаты матчей
Фейеноорд
НАК Бреда
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
НАК Бреда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 14
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 17
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Бош Йессе
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3