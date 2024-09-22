Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Anis Hadj Moussa не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Кемпер Бой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Ин-Бом Хван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Смал Гийс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Олдруп-Йенсен Фредрик получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

44' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Ин-Бом Хван не смог попасть в створ ударом издали

42' Лотомба Жордан из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Берг Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Приске Бриан получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

39' НАК Бреда идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Cherrion Valerius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Ин-Бом Хван получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Ох, нехорошо это выглядит. Балар Максимильен получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Ин-Бом Хван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Балар Максимильен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' Смал Гийс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

30' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Хименес Сантьяго II получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Хименес Сантьяго II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Пайшао Игор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Осман Ибрагим грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

20' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

20' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Миламбо Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Балар Максимильен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ин-Бом Хван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Лотомба Жордан не смог попасть в створ ударом издали

10' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Смал Гийс пробует нанести удар издали, но Daniel Bielica держит все под контролем

9' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

7' Смал Гийс из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ин-Бом Хван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Яношек Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Игрок из команды НАК Бреда делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Граймль Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре