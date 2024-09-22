Тур: 9. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Бурхардт Йорген
0'
39' Желтая карточкаКлассен Леон
45' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
57' Желтая карточкаГрегор Паскаль
75' Желтая карточкаМагнуссон Сайвар-Атли
78' Желтая карточкаБех Тобиас
87' Желтая карточкаРомер Марсель
Ход матча
39'
57'
78'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 12
-
2 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
122 Количество передач 312
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
32
Сторк
Янник
20
Классен
Леон
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Классен ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Пауэр МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
АГФ Орхус
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
22 матча
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.4
Среднее время на гол
72
64
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.14
1.18
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
79
76
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амон Джонатан
|2
|0.22
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.11
|Классен Леон
|1
|0.11
|Санграв Лаудж
|1
|0.11
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Винтер Каспер
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.67
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0.44
|Бех Тобиас
|4
|0.44
|Андерсон Микаэль
|2
|0.22
|Линкс Гифт
|2
|0.22
|Беихмо Феликс
|1
|0.11
|Поульсен Николай
|1
|0.11
|Тингагер Фредерик
|1
|0.11
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|3
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Morten Karlsen
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Бех Тобиас
|2
|0
|Якоб Андерсен
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
АГФ Орхус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
14
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
16
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
3
14
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
1
33%
2
14%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
21
3 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
2
40%
4
19%
16-30
1
20%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
40%
2
10%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
36%
2
22%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1
Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2
Результаты матчей
Люнгбю
АГФ Орхус
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|19 - 10
|21
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|6.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|20 - 17
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 18
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|11.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|12.
|9
|0
|0
|9
|6 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 10
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|11 - 9
|5
|8.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (3)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|6 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|4 (5)
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Вайле
|Ювара Муса
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3