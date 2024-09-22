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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Люнгбю
0:0
Второй тайм: 90+'
АГФ Орхус
0'
39' Желтая карточка
Классен Леон
45' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
57' Желтая карточка
Грегор Паскаль
75' Желтая карточка
Магнуссон Сайвар-Атли
78' Желтая карточка
Бех Тобиас
87' Желтая карточка
Ромер Марсель

Ход матча

29'
Йенсен Давид
Сторк Янник
 
39'
Классен Леон
 
45'
 
Мадсен Мадс Эмиль
46'
Michael Opoku
Амон Джонатан
 
57'
Грегор Паскаль
 
68'
 
Якоб Андерсен
Арнстад Кристиан
71'
Хамалайнен Брайан
Классен Леон
 
75'
Магнуссон Сайвар-Атли
 
78'
 
Бех Тобиас
81'
 
Баджи Юссуф
Мортенсен Патрик
81'
 
Frederik Brandhof
Йенсен-Эббью Йонас
86'
Хебо Матиас
Магнуссон Сайвар-Атли
 
86'
Абубакари Малик
Гюткьяер Фредерик
 
87'
Ромер Марсель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 12
  • 2 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 122 Количество передач 312
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
АГФ Орхус
7.30
4.80
6.00
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Все Коэффициенты
32
Сторк
Янник
12
Йенсен
Магнус
23
Грегор
Паскаль
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
30
Ромер
Марсель
14
Санграв
Лаудж
20
Классен
Леон
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
26
Гюткьяер
Фредерик
17
Амон
Джонатан
1
Хансен
Йеспер
40
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
10
Арнстад
Кристиан
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Люнгбю
3-4-3
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Люнгбю
АГФ Орхус

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

22 матча

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
0:1
СД
0:0
ТМК
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:3
К
3:2
СД
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
3:1
СЛ
1:3

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.4

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.14
1.18

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

79
76

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амон Джонатан 2 0.22
Гюткьяер Фредерик 1 0.11
Классен Леон 1 0.11
Санграв Лаудж 1 0.11
Йенсен Магнус 0 0
Винтер Каспер 0 0
Tobias Storm 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.67
Мадсен Мадс Эмиль 4 0.44
Бех Тобиас 4 0.44
Андерсон Микаэль 2 0.22
Линкс Гифт 2 0.22
Беихмо Феликс 1 0.11
Поульсен Николай 1 0.11
Тингагер Фредерик 1 0.11
Каль Эрик 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 3 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Morten Karlsen 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Классен Леон 1 0
Абубакари Малик 1 0
William Kumado 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Бех Тобиас 2 0
Якоб Андерсен 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Каль Эрик 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
АГФ Орхус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
14
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
16

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

3
14
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
1
33%
2
14%
16-30
1
33%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
21
3 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
2
40%
4
19%
16-30
1
20%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
40%
2
10%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
36%
2
22%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1
Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2

Результаты матчей

Люнгбю
АГФ Орхус

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 3 0 19 - 10 21
2.
АГФ Орхус
 0:0 9 5 3 1 22 - 8 18
3.
Силькеборг
 0:0 9 5 2 2 16 - 10 17
4.
Брондбю
 0:0 9 4 3 2 16 - 10 15
5.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Раннерс
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Виборг
 9 3 3 3 20 - 17 12
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
10.
Сённерйюск
 9 2 2 5 9 - 17 8
11.
Люнгбю
 0:0 9 1 3 5 5 - 11 6
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 0:0 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Брондбю
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 0:0 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 0:0 5 2 2 1 10 - 6 8
3.
АГФ Орхус
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Силькеборг
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (3)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Раннерс Нордли Симен Болькан 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Вайле Ювара Муса 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    АГФ Орхус пытается что-то создать.
  • 93'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Michael Opoku наказан за толчок Андерсон Микаэль
  • 93'
    Каль Эрик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 93'
    Jacob Andersen выиграл воздушное противоборство у Хебо Матиас.
  • 93'
    Санграв Лаудж из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 92'
    Оооо... вот это был удар! Баджи Юссуф должен был забить с этой позиции.
  • 92'
    Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Люнгбю
    Ничья
    АГФ Орхус
    7.30
    4.80
    6.00
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    Люнгбю
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