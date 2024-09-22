Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Мадсен Мадс Эмиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе

44' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

43' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

42' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Арнстад Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Хорошую попытку сделал Поульсен Николай . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Классен Леон получил желтую карточку от судьи

39' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Люнгбю

36' Шанс! Тобиас Бех из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Ромер Марсель получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Ромер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Люнгбю

28' Матч возобновится спорным мячом

26' Сторк Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Люнгбю

23' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

17' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Люнгбю

12' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Арнстад Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Удар от ворот произведет Люнгбю

7' Тингагер Фредерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

5' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

2' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола