  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Сённерйюск
1:0
Перерыв
Вайле
0'
12' Желтая карточка
Marius Elvius
1:0
27' Гол
Камили Лирим
42' Желтая карточка
Леуритсен Тобиас

Ход матча

12'
 
Marius Elvius
27'
Камили Лирим
(Ингасон Кристаль-Мани)
1:0
42'
 
Леуритсен Тобиас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 278 Количество передач 166
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Вайле
3.70
Реклама, zenit.win
6.00
Реклама, betcity.ru
9.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
16
Буск
Якоб
12
Maxime
Soulas
21
Симонсен
Йеппе
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
15
Камили
Лирим
10
Ингасон
Кристаль-Мани
17
Jose
Gallegos
1
Векич
Игор
25
Хюйбер
Лука
29
Йенсен
Ричард
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
8
Леуритсен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
37
Christian
Groendal
18
Anders
Jacobsen
II
17
Эммануилидис
Димитриос
Сённерйюск
4-3-3
Вайле
4-3-3

История личных встреч

Сённерйюск
Вайле

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
100%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

24 матча

29.2%
12.5%
58.3%
7 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

К
0:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
2:1
СД
0:3
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
4:1
СД
4:1
СД
4:1
СД
2:0
СД
3:0
К
2:1
ТМС
0:1
СЛ
0:0
СЛ
3:2
ТМС
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1
1.42

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

29
9

Голов в среднем за матч

2.42
0.75

Среднее время на гол

37
120

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 3 0.33
Mads Agger 3 0.33
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.11
Tobias Sommer 1 0.11
Виндерслев Расмус 0 0
Оггесен Андреас 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.33
Барри Хамза 1 0.11
Эммануилидис Димитриос 1 0.11
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Ингасон Кристаль-Мани 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Mads Agger 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Ювара Муса 2 0
Колингер Денис 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Marius Elvius 1 0
Christian Groendal 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Вайле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Сённерйюск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Вайле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

2
0
Сённерйюск
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Вайле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

7
5
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
60%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
4
25%
8
36%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0
Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3
АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2

Результаты матчей

Сённерйюск
Вайле

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1:2 9 6 2 1 18 - 10 20
2.
АГФ Орхус
 8 5 2 1 22 - 8 17
3.
Силькеборг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Раннерс
 2:1 9 4 3 2 14 - 12 15
5.
Брондбю
 8 4 2 2 16 - 10 14
6.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
7.
Виборг
 9 3 3 3 20 - 17 12
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
10.
Сённерйюск
 1:0 9 2 2 5 8 - 16 8
11.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Вайле
 0:1 9 0 0 9 5 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1:2 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Раннерс
 2:1 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
7.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
9.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
10.
Сённерйюск
 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Вайле
 0:1 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1:2 5 2 2 1 9 - 7 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 2:1 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 1:0 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 0:1 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (3)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Jose Gallegos на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Леуритсен Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Леуритсен Тобиас из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Jose Gallegos
    • 41'
      Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 64%, Вайле: 36%.
    • 39'
      Oliver Provstgaard наказан за толчок Буск Якоб
    • 39'
      Симонсен Йеппе из команды Сённерйюск перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.12. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.12 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Сённерйюск
    Ничья
    Вайле
    3.70
    Реклама, zenit.win
    6.00
    Реклама, betcity.ru
    9.60
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сённерйюск 1:0 Вайле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сённерйюск
    Вайле
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный