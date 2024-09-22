Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Виндерслев Расмус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Матч возобновлен

89' Хюйбер Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Хорошую попытку сделал Тобиас Соммер . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Ivan Djantou нанес удар головой, но Игор Векич спокойно отбил мяч.

82' Камили Лирим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Вайле

78' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хетеми Лундрим получает желтую карточку за неспортивное поведение

75' Буск Якоб грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

74' Ювара Муса из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Хенде Марк-Даль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Ювара Муса нанес удар головой, но Якоб Буск спокойно отбил мяч.

73' Kristian Kirkegaard из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Дуру Чидибуде получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Дуру Чидибуде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ювара Муса получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Удар от ворот произведет Сённерйюск

69' Леуритсен Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

68' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Эмини Сефер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Kristian Kirkegaard получил желтую карточку от судьи

65' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

64' Тактическая замена. Jose Gallegos уходит с поля и его заменяет Тобиас Соммер

62' Дуру Чидибуде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Сённерйюск

58' Christian Gammelgaard оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Удар от ворот произведет Вайле

55' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Вайле

55' Камили Лирим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Ингасон Кристаль-Мани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Lukas Bjoerklund получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Lukas Bjoerklund на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Эмини Сефер пробует нанести удар издали, но Игор Векич держит все под контролем