Тур: 9. Стадион: Сидбанк Парк. Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
2:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаMarius Elvius
1:0
27' ГолКамили Лирим
42' Желтая карточкаЛеуритсен Тобиас
65' Желтая карточкаKristian Kirkegaard
71' Желтая карточкаЮвара Муса
1:1
74' ГолНгбакото Йени
75' Желтая карточкаБуск Якоб
75' Желтая карточкаХетеми Лундрим
2:1
90' ГолХенде Марк-Даль
90'+10
Ход матча
12'
27'
42'
71'
74'
1:1
75'
75'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
488 Количество передач 382
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
16
Буск
Якоб
15
Камили
Лирим
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камили ЛиримНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
18 Николов Иван
-
24 Olti Hyseni
-
25 Mads Agger
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Хюйбер ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сённерйюск
Вайле
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
100%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
24 матча
29.2%
12.5%
58.3%
7 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1
1.42
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
29
9
Голов в среднем за матч
2.42
0.75
Среднее время на гол
37
120
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.71
1.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
52
83
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камили Лирим
|3
|0.33
|Mads Agger
|3
|0.33
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.11
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.11
|Tobias Sommer
|1
|0.11
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.33
|Барри Хамза
|1
|0.11
|Нгбакото Йени
|1
|0.11
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.11
|Ювара Муса
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|3
|0
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Буск Якоб
|1
|0
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Виндерслев Расмус
|1
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0
|Maxime Soulas
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Эмини Сефер
|1
|0
|Mads Agger
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Хамза
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Ювара Муса
|3
|0
|Kristian Kirkegaard
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Хюйбер Лука
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Хетеми Лундрим
|1
|0
|Marius Elvius
|1
|0
|Christian Groendal
|1
|0
Результаты матчей
Сённерйюск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вайле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Сённерйюск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Вайле
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
2
0
Сённерйюск
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Вайле
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Забито
9
6
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
17
24
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
8
33%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
3
18%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0
Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3
АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2
Результаты матчей
Сённерйюск
Вайле
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сённерйюск
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
45
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|19 - 10
|21
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|6.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|20 - 17
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 18
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|11.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|12.
|9
|0
|0
|9
|6 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 10
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|11 - 9
|5
|8.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (3)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|6 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|4 (5)
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Вайле
|Ювара Муса
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3