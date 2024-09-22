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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Сённерйюск
2:1
Конец матча
Вайле
0'
12' Желтая карточка
Marius Elvius
1:0
27' Гол
Камили Лирим
42' Желтая карточка
Леуритсен Тобиас
65' Желтая карточка
Kristian Kirkegaard
71' Желтая карточка
Ювара Муса
1:1
74' Гол
Нгбакото Йени
75' Желтая карточка
Буск Якоб
75' Желтая карточка
Хетеми Лундрим
2:1
90' Гол
Хенде Марк-Даль
90'+10

Ход матча

12'
 
Marius Elvius
27'
Камили Лирим
(Ингасон Кристаль-Мани)
1:0
42'
 
Леуритсен Тобиас
46'
 
Kristian Kirkegaard
Барри Хамза
61'
 
Нгбакото Йени
Anders Jacobsen II
61'
 
Ювара Муса
Эммануилидис Димитриос
63'
Mads Agger
Lukas Bjoerklund
 
64'
Tobias Sommer
Jose Gallegos
 
64'
Оггесен Андреас
Симонсен Йеппе
 
65'
 
Kristian Kirkegaard
71'
 
Ювара Муса
72'
Хенде Марк-Даль
Дуру Чидибуде
 
74'
1:1
Нгбакото Йени
(Ювара Муса)
75'
Буск Якоб
 
75'
 
Хетеми Лундрим
77'
 
Йебоа Эммануэль
Christian Groendal
81'
Ivan Djantou
Ингасон Кристаль-Мани
 
89'
 
Ван Брюген Дамиан
Леуритсен Тобиас
90'
Хенде Марк-Даль
(Оггесен Андреас)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 488 Количество передач 382
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

16
Буск
Якоб
12
Maxime
Soulas
21
Симонсен
Йеппе
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
15
Камили
Лирим
10
Ингасон
Кристаль-Мани
17
Jose
Gallegos
1
Векич
Игор
25
Хюйбер
Лука
29
Йенсен
Ричард
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
8
Леуритсен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
37
Christian
Groendal
18
Anders
Jacobsen
II
17
Эммануилидис
Димитриос
Сённерйюск
4-3-3
Вайле
4-3-3

История личных встреч

Сённерйюск
Вайле

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
100%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

24 матча

29.2%
12.5%
58.3%
7 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

К
0:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
2:1
СД
0:3
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
4:1
СД
4:1
СД
4:1
СД
2:0
СД
3:0
К
2:1
ТМС
0:1
СЛ
0:0
СЛ
3:2
ТМС
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1
1.42

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

29
9

Голов в среднем за матч

2.42
0.75

Среднее время на гол

37
120

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 3 0.33
Mads Agger 3 0.33
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.11
Хенде Марк-Даль 1 0.11
Tobias Sommer 1 0.11
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.33
Барри Хамза 1 0.11
Нгбакото Йени 1 0.11
Эммануилидис Димитриос 1 0.11
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Буск Якоб 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Ингасон Кристаль-Мани 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Mads Agger 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Ювара Муса 3 0
Kristian Kirkegaard 2 0
Колингер Денис 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Хетеми Лундрим 1 0
Marius Elvius 1 0
Christian Groendal 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вайле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Сённерйюск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Вайле
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

2
0
Сённерйюск
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Вайле
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

9
6
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

17
24
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
8
33%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0
Вайле
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3
АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2

Результаты матчей

Сённерйюск
Вайле

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 3 0 19 - 10 21
2.
АГФ Орхус
 0:0 9 5 3 1 22 - 8 18
3.
Силькеборг
 0:0 9 5 2 2 16 - 10 17
4.
Брондбю
 0:0 9 4 3 2 16 - 10 15
5.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Раннерс
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Виборг
 9 3 3 3 20 - 17 12
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
10.
Сённерйюск
 9 2 2 5 9 - 17 8
11.
Люнгбю
 0:0 9 1 3 5 5 - 11 6
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 0:0 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Брондбю
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 0:0 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 0:0 5 2 2 1 10 - 6 8
3.
АГФ Орхус
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Силькеборг
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (3)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Раннерс Нордли Симен Болькан 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Вайле Ювара Муса 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 55%, Вайле: 45%.
  • 100'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 100'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Удар от ворот произведет Сённерйюск
  • 98'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 97'
    Оггесен Андреас сделал результативную передачу.
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    • 96'
      Йенсен Ричард возвращается на поле.
    • 95'
      Матч возобновлен
    • 95'
      Mads Agger на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 95'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 94'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 94'
      Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен Ричард получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 93'
      Йенсен Ричард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Вайле
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сённерйюск 2:1 Вайле онлайн

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