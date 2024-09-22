Тур: 9. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Кристофферсен Мадс
2:1
Перерыв
Ход матча
16'
19'
1:1
45'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
286 Количество передач 285
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
17
Греве
Матиас
43
Мбабу
Кевин
11
Осорио
Дарио
25
Кухта
Ян
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
-
18 Шамун НоаПолузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
34 Bilal Konteh
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Мидтьюлланн
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
111.1%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
122.2%
4 победы 11 ничьих 0 побед
39 матчей
20.5%
79.5%
0 побед 8 ничьих 31 победа
Первый тайм
25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 24 победы
48 матчей
8.3%
27.1%
64.6%
4 победы 13 ничьих 31 победа
Первый тайм
18.8%
41.7%
39.5%
9 побед 20 ничьих 19 побед
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
4 победы 20 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
27
Голов в среднем за матч
0.77
1.04
Среднее время на гол
116
86
Всего голов
54
38
Голов в среднем за матч
2.08
1.73
Среднее время на гол
43
52
Всего голов
71
65
Голов в среднем за матч
1.48
1.35
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 85%
Меньше 15%
7
30
Больше 63%
Меньше 38%
18
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кэмпбелл Норман
|4
|0.44
|Нордли Симен Болькан
|3 (1)
|0.33
|Туре Мохамед
|1
|0.11
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.11
|Данхо Флориан
|1
|0.11
|Хег Даниэль
|1
|0.11
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.11
|Энггаард Мэдс
|1
|0.11
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
|Дюр Николас
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серенсен Оливер
|4
|0.44
|Франкулино
|3
|0.33
|Букса Адам
|3
|0.33
|Осман Диао
|2
|0.22
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.22
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.11
|Симсир Араль
|1
|0.11
|Габриэль Адам
|1
|0.11
|Осорио Дарио
|1
|0.11
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данхо Флориан
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Ольсен Оливер
|1
|0
|Кэмпбелл Норман
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|Sabil Hansen
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Осорио Дарио
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Осман Диао
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
9
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2
Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3
Результаты матчей
Раннерс
Мидтьюлланн
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
5 раз 63%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
71
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|22 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|2:1
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|20 - 17
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 18
|9
|10.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|11.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|12.
|0:1
|9
|0
|0
|9
|5 - 23
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 10
|6
|10.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|12.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|2:1
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|11 - 9
|5
|8.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (3)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|6 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Люнгбю
|Винтер Каспер
|3