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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Раннерс
2:1
Перерыв
Мидтьюлланн

Ход матча

16'
Кэмпбелл Норман
(Нордли Симен Болькан)
1:0
19'
1:1
Франкулино
(Мартинес Эмилиано)
41'
Копплин Бьорн
Дюр Николас
 
45'
Нордли Симен Болькан
(Греве Матиас)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 286 Количество передач 285
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

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Ничья
Мидтьюлланн
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Все Коэффициенты
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
9
Нордли
Симен
Болькан
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
17
Греве
Матиас
10
Кэмпбелл
Норман
26
Данхо
Флориан
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
11
Осорио
Дарио
5
Мартинес
Эмилиано
21
Кастильо
Денил
20
Бисков
Вальдемар
7
Франкулино
25
Кухта
Ян
Раннерс
4-4-2
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Раннерс
Мидтьюлланн

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
111.1%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
122.2%
4 победы 11 ничьих 0 побед

39 матчей

20.5%
79.5%
0 побед 8 ничьих 31 победа

Первый тайм

25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 24 победы

48 матчей

8.3%
27.1%
64.6%
4 победы 13 ничьих 31 победа

Первый тайм

18.8%
41.7%
39.5%
9 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
4 победы 20 ничьих 24 победы

История матчей

СД
0:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
3:2
СД
1:3
СД
1:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

0.77
1.04

Среднее время на гол

116
86

Всего голов

54
38

Голов в среднем за матч

2.08
1.73

Среднее время на гол

43
52

Всего голов

71
65

Голов в среднем за матч

1.48
1.35

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 85%
Меньше 15%
7
30
Больше 63%
Меньше 38%
18
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кэмпбелл Норман 4 0.44
Нордли Симен Болькан 3 (1) 0.33
Туре Мохамед 1 0.11
Tammer Bany Odeh 1 0.11
Данхо Флориан 1 0.11
Хег Даниэль 1 0.11
Лауэнборг Фредерик 1 0.11
Энггаард Мэдс 1 0.11
Бьёркенгрен Йон 0 0
Дюр Николас 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 4 0.44
Франкулино 3 0.33
Букса Адам 3 0.33
Осман Диао 2 0.22
Брюнхильдсен Ола 2 0.22
Чилуфя Эдвард 1 0.11
Симсир Араль 1 0.11
Габриэль Адам 1 0.11
Осорио Дарио 1 0.11
Мартинес Эмилиано 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Кухта Ян 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Кэмпбелл Норман 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Эмилиано 2 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Осорио Дарио 1 0
Франкулино 1 0
Осман Диао 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
9
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
24%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2
Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3

Результаты матчей

Раннерс
Мидтьюлланн

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
5 раз 63%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
7
1
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1:2 9 6 2 1 18 - 10 20
2.
АГФ Орхус
 8 5 2 1 22 - 8 17
3.
Силькеборг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Раннерс
 2:1 9 4 3 2 14 - 12 15
5.
Брондбю
 8 4 2 2 16 - 10 14
6.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
7.
Виборг
 9 3 3 3 20 - 17 12
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
10.
Сённерйюск
 1:0 9 2 2 5 8 - 16 8
11.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Вайле
 0:1 9 0 0 9 5 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1:2 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Раннерс
 2:1 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
6.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
7.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
9.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
10.
Сённерйюск
 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Вайле
 0:1 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1:2 5 2 2 1 9 - 7 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 2:1 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 1:0 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 0:1 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (3)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
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Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
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    Ничья
    Мидтьюлланн
    4.00
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    3.85
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    3.80
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    Раннерс
    Мидтьюлланн
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