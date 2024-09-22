Тур: 9. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Кристофферсен Мадс
2:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолКэмпбелл Норман
1:1
19' ГолФранкулино
2:1
45' ГолНордли Симен Болькан
65' Красная карточкаОсорио Дарио
86' Желтая карточкаБраво Педро
89' Желтая карточкаДаммерс Вессель
2:2
90' ПенальтиСимсир Араль
90'+11
Ход матча
16'
19'
1:1
45'
65'
86'
89'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
480 Количество передач 470
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
17
Греве
Матиас
43
Мбабу
Кевин
11
Осорио
Дарио
25
Кухта
Ян
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
-
18 Шамун НоаПолузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
34 Bilal Konteh
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Мидтьюлланн
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
111.1%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
122.2%
4 победы 11 ничьих 0 побед
39 матчей
20.5%
79.5%
0 побед 8 ничьих 31 победа
Первый тайм
25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 24 победы
48 матчей
8.3%
27.1%
64.6%
4 победы 13 ничьих 31 победа
Первый тайм
18.8%
41.7%
39.5%
9 побед 20 ничьих 19 побед
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
4 победы 20 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
27
Голов в среднем за матч
0.77
1.04
Среднее время на гол
116
86
Всего голов
54
38
Голов в среднем за матч
2.08
1.73
Среднее время на гол
43
52
Всего голов
71
65
Голов в среднем за матч
1.48
1.35
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 85%
Меньше 15%
7
30
Больше 63%
Меньше 38%
18
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|4 (1)
|0.44
|Кэмпбелл Норман
|4
|0.44
|Туре Мохамед
|1
|0.11
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.11
|Данхо Флориан
|1
|0.11
|Хег Даниэль
|1
|0.11
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.11
|Энггаард Мэдс
|1
|0.11
|Греве Матиас
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
|Дюр Николас
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серенсен Оливер
|4
|0.44
|Франкулино
|3
|0.33
|Букса Адам
|3
|0.33
|Симсир Араль
|2 (1)
|0.22
|Осман Диао
|2
|0.22
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.22
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.11
|Габриэль Адам
|1
|0.11
|Осорио Дарио
|1
|0.11
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|2
|0
|Данхо Флориан
|0
|1
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Ольсен Оливер
|1
|0
|Кэмпбелл Норман
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|Sabil Hansen
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осорио Дарио
|1
|1
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Браво Педро
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Осман Диао
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
5
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
9
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
14
19
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
7%
3
16%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
21%
6
32%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2
Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3
Результаты матчей
Раннерс
Мидтьюлланн
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
81
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|19 - 10
|21
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|4.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|6.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|20 - 17
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 18
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|11.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|12.
|9
|0
|0
|9
|6 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 10
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|11 - 9
|5
|8.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (3)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|6 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|4 (5)
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Вайле
|Ювара Муса
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3