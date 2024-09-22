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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Раннерс
2:2
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
1:0
16' Гол
Кэмпбелл Норман
1:1
19' Гол
Франкулино
2:1
45' Гол
Нордли Симен Болькан
65' Красная карточка
Осорио Дарио
86' Желтая карточка
Браво Педро
89' Желтая карточка
Даммерс Вессель
2:2
90' Пенальти
Симсир Араль
90'+11

Ход матча

16'
Кэмпбелл Норман
(Нордли Симен Болькан)
1:0
19'
1:1
Франкулино
(Мартинес Эмилиано)
41'
Копплин Бьорн
Дюр Николас
 
45'
Нордли Симен Болькан
(Греве Матиас)
2:1
58'
 
Чилуфя Эдвард
Франкулино
58'
 
Симсир Араль
Бисков Вальдемар
65'
 
Осорио Дарио
67'
 
Аскилдсен Кристоффер
Кухта Ян
68'
 
Браво Педро
Мартинес Эмилиано
72'
Туре Мохамед
Данхо Флориан
 
76'
Abdul Hakim Sulemana
Кэмпбелл Норман
 
81'
 
Линн Виктор
Мбабу Кевин
86'
 
Браво Педро
89'
Даммерс Вессель
 
90'
2:2
Симсир Араль

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 480 Количество передач 470
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
9
Нордли
Симен
Болькан
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
17
Греве
Матиас
10
Кэмпбелл
Норман
26
Данхо
Флориан
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
11
Осорио
Дарио
5
Мартинес
Эмилиано
21
Кастильо
Денил
20
Бисков
Вальдемар
7
Франкулино
25
Кухта
Ян
Раннерс
4-4-2
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Раннерс
Мидтьюлланн

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
111.1%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
122.2%
4 победы 11 ничьих 0 побед

39 матчей

20.5%
79.5%
0 побед 8 ничьих 31 победа

Первый тайм

25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 24 победы

48 матчей

8.3%
27.1%
64.6%
4 победы 13 ничьих 31 победа

Первый тайм

18.8%
41.7%
39.5%
9 побед 20 ничьих 19 побед

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
4 победы 20 ничьих 24 победы

История матчей

СД
0:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
3:2
СД
1:3
СД
1:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

0.77
1.04

Среднее время на гол

116
86

Всего голов

54
38

Голов в среднем за матч

2.08
1.73

Среднее время на гол

43
52

Всего голов

71
65

Голов в среднем за матч

1.48
1.35

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 85%
Меньше 15%
7
30
Больше 63%
Меньше 38%
18
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 4 (1) 0.44
Кэмпбелл Норман 4 0.44
Туре Мохамед 1 0.11
Tammer Bany Odeh 1 0.11
Данхо Флориан 1 0.11
Хег Даниэль 1 0.11
Лауэнборг Фредерик 1 0.11
Энггаард Мэдс 1 0.11
Греве Матиас 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0
Дюр Николас 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 4 0.44
Франкулино 3 0.33
Букса Адам 3 0.33
Симсир Араль 2 (1) 0.22
Осман Диао 2 0.22
Брюнхильдсен Ола 2 0.22
Чилуфя Эдвард 1 0.11
Габриэль Адам 1 0.11
Осорио Дарио 1 0.11
Мартинес Эмилиано 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Кухта Ян 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 2 0
Данхо Флориан 0 1
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Кэмпбелл Норман 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осорио Дарио 1 1
Мартинес Эмилиано 2 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Браво Педро 1 0
Франкулино 1 0
Осман Диао 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
5
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
9
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
7%
3
16%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
21%
6
32%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2
Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3

Результаты матчей

Раннерс
Мидтьюлланн

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
8
1
2
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 3 0 19 - 10 21
2.
АГФ Орхус
 0:0 9 5 3 1 22 - 8 18
3.
Силькеборг
 0:0 9 5 2 2 16 - 10 17
4.
Брондбю
 0:0 9 4 3 2 16 - 10 15
5.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Раннерс
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Виборг
 9 3 3 3 20 - 17 12
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
10.
Сённерйюск
 9 2 2 5 9 - 17 8
11.
Люнгбю
 0:0 9 1 3 5 5 - 11 6
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 0:0 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Брондбю
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 0:0 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 0:0 5 2 2 1 10 - 6 8
3.
АГФ Орхус
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Силькеборг
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (3)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Раннерс Нордли Симен Болькан 4 (5)
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Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Вайле Ювара Муса 3
Ольборг Жассон Андрес 3
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  • Второй тайм
  • 101'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Раннерс: 50%, Мидтьюлланн: 50%.
  • 101'
    Кастильо Денил из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 101'
    Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 101'
    Андерссон Йоэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 101'
    Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
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