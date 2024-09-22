Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

96' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

96' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

92' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

91' 'Г О О О О О Л - Симсир Араль из команды Мидтьюлланн забивает с пенальти! Он пробил правой. Paul Izzo был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Аскилдсен Кристоффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Даммерс Вессель получил желтую карточку от судьи

89' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

88' Abdul Hakim Sulemana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

87' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Браво Педро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Удар от ворот произведет Раннерс

84' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

84' Abdul Hakim Sulemana оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хег Даниэль нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

82' Матч возобновится спорным мячом

81' Кастильо Денил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

80' Симсир Араль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

75' Кэмпбелл Норман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' О, нет. Из многообещающей позиции Чилуфя Эдвард из команды Мидтьюлланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

73' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Туре Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

70' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена из-за технических проблем.

68' Матч возобновлен

67' Мартинес Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

66' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Матч возобновлен

65' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Осорио Дарио оказался удален с поля

65' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Осорио Дарио из команды Мидтьюлланн - была желтая, а стала красная.

64' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Мидтьюлланн

63' Осорио Дарио получил желтую карточку от судьи

63' Данхо Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Андерссон Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Мартинес Эмилиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Мартинес Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

59' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

57' Кэмпбелл Норман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Франкулино из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

50' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

50' Данхо Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

49' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Осорио Дарио пробил со штрафного прямо в стенку

48' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

47' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

47' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля