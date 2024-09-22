  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 7239 Главный судья: Aydin Uslu
Силькеборг
3:3
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
13' Гол
Андерсен Йеппе
1:1
23' Гол
Судзуки Юито
54' Желтая карточка
Clement Bischoff
2:1
57' Гол
Адамсен Тонни
2:2
63' Пенальти
Васс Даниэль
2:3
67' Гол
Райович Милета
71' Красная карточка
Лауритсен Расмус
3:3
73' Пенальти
Адамсен Тонни
90'+7

Ход матча

13'
Андерсен Йеппе
(Сонне Оливер)
1:0
23'
1:1
Судзуки Юито
(Клейбер Шон)
46'
 
Райович Милета
Бундгаард Филип
54'
 
Clement Bischoff
57'
Адамсен Тонни
(Сонне Оливер)
2:1
58'
Бакиз Юнес
Оразов Рамазан
 
63'
2:2
Васс Даниэль
64'
 
Валлис Николай
Радошевич Йосип
64'
 
Дивкович Марко
Clement Bischoff
67'
2:3
Райович Милета
(Квистгарден Матиас)
71'
 
Лауритсен Расмус
73'
Адамсен Тонни
3:3
83'
 
Спирингс Стейн
Васс Даниэль
83'
Эстрём Робин
Андерсен Йеппе
 
83'
Alexander Illum Simmelhack
Поульсен Андреас
 
88'
 
Ванлерберге Йорди
Квистгарден Матиас

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 470 Количество передач 540
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
6
Маттссон
Пелле
33
Мадс
Фройндлих
7
Оразов
Рамазан
8
Андерсен
Йеппе
23
Адамсен
Тонни
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
11
Бундгаард
Филип
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
Силькеборг
4-3-2-1
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Силькеборг
Брондбю

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 17 побед

33 матча

18.2%
18.2%
63.6%
6 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

СД
0:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
3:0
К
3:1
СД
1:3
СД
4:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
СД
2:1
СД
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
2:2
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
4:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.27
1.06

Среднее время на гол

71
85

Всего голов

40
20

Голов в среднем за матч

2.22
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

1.79
1.18

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 8 (2) 0.89
Бакиз Юнес 3 0.33
Сонне Оливер 2 0.22
Маттссон Пелле 1 0.11
Андерсен Йеппе 1 0.11
Оразов Рамазан 1 0.11
Редин Понтус 1 0.11
Пюндт Андреас 1 0.11
Alexander Illum Simmelhack 1 0.11
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 6 0.67
Судзуки Юито 2 0.22
Бундгаард Филип 2 0.22
Clement Bischoff 2 0.22
Йебоа Эммануэль 2 0.22
Себулонсен Себастьян 1 0.11
Дивкович Марко 1 0.11
Васс Даниэль 1 (1) 0.11
Греве Матиас 1 0.11
Райович Милета 1 0.11
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 2 0
Бринк Марк 0 1
Поульсен Андреас 1 0
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Сонне Оливер 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 1
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
6
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
5
26%
5
26%
61-75
3
16%
4
21%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
3
23%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3
Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2
Брондбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4
Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3

Результаты матчей

Силькеборг
Брондбю

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
3
2
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
7
2
4
5
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 3 0 19 - 10 21
2.
АГФ Орхус
 9 5 3 1 22 - 8 18
3.
Силькеборг
 9 5 2 2 19 - 13 17
4.
Брондбю
 9 4 3 2 19 - 13 15
5.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Раннерс
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Виборг
 9 3 3 3 20 - 17 12
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
10.
Сённерйюск
 9 2 2 5 9 - 17 8
11.
Люнгбю
 9 1 3 5 5 - 11 6
12.
Вайле
 9 0 0 9 6 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 5 3 1 1 12 - 9 10
4.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Раннерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
10.
Сённерйюск
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Люнгбю
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Брондбю
 5 2 2 1 13 - 9 8
3.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Раннерс Нордли Симен Болькан 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Вайле Ювара Муса 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Отличную игру провел сегодня Адамсен Тонни! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 98'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Силькеборг: 47%, Брондбю: 53%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7239 болельщиков
  • 97'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Клейбер Шон ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 3:3 Брондбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный