Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

91' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Брондбю

90' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Близко! Судзуки Юито нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

89' Удар от ворот произведет Брондбю

86' Удар от ворот произведет Силькеборг

86' Квистгарден Матиас не смог попасть в створ ударом издали

86' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

84' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

81' Судзуки Юито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Матч возобновлен

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Хорошую попытку сделал Судзуки Юито . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Удар от ворот произведет Брондбю

79' Мадс Ларсен из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

78' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Sebastian Sebulonsen нанес удар, но тот был заблокирован.

77' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Команда Силькеборг сравняла счет! Игра продолжается!

73' Г О О О О О Л - Адамсен Тонни из команды Силькеборг забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Патрик Пенц прыгнул не в ту сторону.

71' УДАЛЕНИЕ! - Лауритсен Расмус тянет соперника за майку и получает красную карточку

71' После проверки VAR судья изменил решение - Силькеборг пробьет пенальти!

70' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Силькеборг

69' Хорошую попытку сделал Бакиз Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Супер-замена от тренера! Райович Милета только вышел на поле и уже забил!

67' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Силькеборг

66' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Райович Милета нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

66' Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Команда Брондбю сравняла счет! Игра продолжается!

63' Г О О О О О Л - Васс Даниэль из команды Брондбю забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Николай Ларсен прыгнул не в ту сторону.

62' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Силькеборг

61' Оооо... вот это был удар! Сонне Оливер должен был забить с этой позиции.

60' Сонне Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Адамсен Тонни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Sebastian Sebulonsen наказан за толчок Пелле Мэттсон

57' Г О О О О Л - Адамсен Тонни забивает с левой ноги!

57' Сонне Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Силькеборг

56' Судья свистит. Пелле Мэттсон атаковал сзади соперника. Это Васс Даниэль заработал своей команде штрафной

54' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Брондбю

46' Мадс Ларсен из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.