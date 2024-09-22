Тур: 9. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 7239 Главный судья: Aydin Uslu
3:3
Конец матча
0'
1:0
13' ГолАндерсен Йеппе
1:1
23' ГолСудзуки Юито
54' Желтая карточкаClement Bischoff
2:1
57' ГолАдамсен Тонни
2:2
63' ПенальтиВасс Даниэль
2:3
67' ГолРайович Милета
71' Красная карточкаЛауритсен Расмус
3:3
73' ПенальтиАдамсен Тонни
90'+7
Ход матча
13'
1:0
23'
1:1
54'
57'
2:1
63'
2:2
67'
71'
73'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
470 Количество передач 540
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
20
Mads
Larsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Noah Nartey
-
43 Lukas Larsen
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Брондбю
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 17 побед
33 матча
18.2%
18.2%
63.6%
6 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.2%
27.3%
51.5%
7 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.27
1.06
Среднее время на гол
71
85
Всего голов
40
20
Голов в среднем за матч
2.22
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
59
39
Голов в среднем за матч
1.79
1.18
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
Среднее время на гол
50
76
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|0.89
|Бакиз Юнес
|3
|0.33
|Сонне Оливер
|2
|0.22
|Маттссон Пелле
|1
|0.11
|Андерсен Йеппе
|1
|0.11
|Оразов Рамазан
|1
|0.11
|Редин Понтус
|1
|0.11
|Пюндт Андреас
|1
|0.11
|Alexander Illum Simmelhack
|1
|0.11
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Мадс Фройндлих
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|6
|0.67
|Судзуки Юито
|2
|0.22
|Бундгаард Филип
|2
|0.22
|Clement Bischoff
|2
|0.22
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.22
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.11
|Дивкович Марко
|1
|0.11
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.11
|Греве Матиас
|1
|0.11
|Райович Милета
|1
|0.11
|Клейбер Шон
|0
|0
|Валлис Николай
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Бринк Марк
|0
|1
|Поульсен Андреас
|1
|0
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Расмус
|2
|1
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
7
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
6
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
25%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
5
26%
5
26%
61-75
3
16%
4
21%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
3
23%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3
Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2
Брондбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4
Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3
Результаты матчей
Силькеборг
Брондбю
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
45
36
18
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|4 (5)
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Вайле
|Ювара Муса
|3