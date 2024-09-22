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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Сьон
0:0
Второй тайм: 79'
Лугано
0'
36' Желтая карточка
Гргич Анто
50' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
67' Желтая карточка
Киминьяни Янис

Ход матча

36'
 
Гргич Анто
50'
 
Хайдари Альбиан
61'
Соргич Деян
Миранчук Антон
 
61'
Theo Berdayes
Джокич Деян
 
62'
 
Думбия Усман
Боттани Маттиа
62'
 
Душ Сантуш Даниэл
Махмуд Хадж
67'
 
Киминьяни Янис
69'
 
Мацек Роман
Киминьяни Янис
74'
Christian Souza
Theo Bouchlarhem
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 12
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Лугано
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
5
Соу
Ноэ
2
Шмид
Йоэль
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
11
Theo
Bouchlarhem
10
Миранчук
Антон
7
Шуареф
Ильяс
19
Джокич
Деян
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
29
Махмуд
Хадж
8
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
21
Киминьяни
Янис
10
Боттани
Маттиа
31
Алиседа
Игнасио
Сьон
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Сьон
Лугано

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

36 матчей

30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:2
С
2:0
С
1:1
К
0:3
С
2:3
С
2:3
С
1:3
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
3:1
С
0:3
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
4:2
С
5:1
С
3:1
С
3:1
С
0:6
С
3:0
С
3:0
К
2:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.61

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.72
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

58
59

Голов в среднем за матч

1.61
1.64

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

55
54

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 2 0.29
Джокич Деян 2 0.29
Буа Кевин 1 0.14
Christian Souza 1 0.14
Theo Berdayes 1 0.14
Лаванши Нума 1 0.14
Шмид Йоэль 1 0.14
Ali Kabacalman 1 (1) 0.14
Соргич Деян 0 0
Фаюлу Тимоти 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 3 0.43
Алиседа Игнасио 2 0.29
Штеффен Ренато 1 0.14
Маю Хишам 1 0.14
Вляди Шкельчим 1 0.14
Бислими Уран 1 0.14
Махмуд Хадж 1 0.14
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Хефти Ниас 1 0
Бальтазар 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Думбия Усман 2 0
Бислими Уран 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Пападопулос Антониос 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Маркеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Сьон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
5
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Лугано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0
Лугано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1
Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0

Результаты матчей

Сьон
Лугано

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сьон
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 2 0 13 - 5 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Лугано
 0:0 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Серветт
 7 4 1 2 12 - 15 13
5.
Сьон
 0:0 7 3 2 2 10 - 6 11
6.
Санкт-Галлен
 6 3 1 2 12 - 8 10
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Лозанна
 7 2 1 4 11 - 16 7
9.
Янг Бойз
 3:1 7 1 3 3 10 - 15 6
10.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
11.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Винтертур
 1:3 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 0:0 4 2 2 0 7 - 1 8
2.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 0:0 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
8.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Винтертур
 1:3 4 1 1 2 2 - 4 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 3:1 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Лугано
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Янг Бойз
 3:1 4 1 1 2 6 - 10 4
8.
Сьон
 0:0 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 1:3 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Весь список
  • 50'
    Хайдари Альбиан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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