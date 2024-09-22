Тур: 7. Стадион: Турбийон.
0'
36' Желтая карточкаГргич Анто
50' Желтая карточкаХайдари Альбиан
67' Желтая карточкаКиминьяни Янис
Ход матча
36'
50'
67'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
5
Соу
Ноэ
20
Хефти
Ниас
19
Джокич
Деян
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
-
5 Соу НоэЗащитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крониг ЯнЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Райтер ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Сьон
Лугано
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
36 матчей
30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.61
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.72
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
58
59
Голов в среднем за матч
1.61
1.64
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
55
54
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуареф Ильяс
|2
|0.29
|Джокич Деян
|2
|0.29
|Буа Кевин
|1
|0.14
|Christian Souza
|1
|0.14
|Theo Berdayes
|1
|0.14
|Лаванши Нума
|1
|0.14
|Шмид Йоэль
|1
|0.14
|Ali Kabacalman
|1 (1)
|0.14
|Соргич Деян
|0
|0
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|3
|0.43
|Алиседа Игнасио
|2
|0.29
|Штеффен Ренато
|1
|0.14
|Маю Хишам
|1
|0.14
|Вляди Шкельчим
|1
|0.14
|Бислими Уран
|1
|0.14
|Махмуд Хадж
|1
|0.14
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соргич Деян
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Ali Kabacalman
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Хефти Ниас
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Theo Bouchlarhem
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Пападопулос Антониос
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Дзанотти Маттиа
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Сьон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
5
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Лугано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0
Лугано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1
Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0
Результаты матчей
Сьон
Лугано
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сьон
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 15
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|15 - 8
|10
|8.
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|9.
|3:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|12.
|1:3
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 9
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|1:3
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3