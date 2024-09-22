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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 9300
Сьон
0:0
Конец матча
Лугано
0'
36' Желтая карточка
Гргич Анто
49' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
66' Желтая карточка
Киминьяни Янис
90' Желтая карточка
Мацек Роман
90'+6
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
5
Соу
Ноэ
2
Шмид
Йоэль
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
11
Theo
Bouchlarhem
10
Миранчук
Антон
7
Шуареф
Ильяс
19
Джокич
Деян
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
29
Махмуд
Хадж
8
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
21
Киминьяни
Янис
10
Боттани
Маттиа
31
Алиседа
Игнасио
Сьон
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Сьон
Лугано

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

36 матчей

30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.6%
41.7%
27.7%
11 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:2
С
2:0
С
1:1
К
0:3
С
2:3
С
2:3
С
1:3
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
3:1
С
0:3
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
4:2
С
5:1
С
3:1
С
3:1
С
0:6
С
3:0
С
3:0
К
2:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.61

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.72
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

58
59

Голов в среднем за матч

1.61
1.64

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

55
54

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 2 0.29
Джокич Деян 2 0.29
Буа Кевин 1 0.14
Christian Souza 1 0.14
Theo Berdayes 1 0.14
Лаванши Нума 1 0.14
Шмид Йоэль 1 0.14
Ali Kabacalman 1 (1) 0.14
Соргич Деян 0 0
Фаюлу Тимоти 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 3 0.43
Алиседа Игнасио 2 0.29
Штеффен Ренато 1 0.14
Маю Хишам 1 0.14
Вляди Шкельчим 1 0.14
Бислими Уран 1 0.14
Махмуд Хадж 1 0.14
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Хефти Ниас 1 0
Бальтазар 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Думбия Усман 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Бислими Уран 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Мацек Роман 1 0
Пападопулос Антониос 1 0
Дзанотти Маттиа 1 0
Маркеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Сьон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
5
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Лугано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0
Лугано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1
Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0

Результаты матчей

Сьон
Лугано

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сьон
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 2 0 13 - 5 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Лугано
 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Серветт
 7 4 1 2 12 - 15 13
5.
Сьон
 7 3 2 2 10 - 6 11
6.
Санкт-Галлен
 6 3 1 2 12 - 8 10
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Лозанна
 7 2 1 4 11 - 16 7
9.
Янг Бойз
 7 1 3 3 11 - 15 6
10.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
11.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Винтертур
 7 1 1 5 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 4 2 2 0 7 - 1 8
2.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
8.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Винтертур
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Лугано
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Янг Бойз
 4 1 1 2 7 - 10 4
8.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Янг Бойз Ганвула Сильвер 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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