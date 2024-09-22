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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Винтертур
1:3
Второй тайм: 76'
Янг Бойз
0'
0:1
32' Гол
Монтейро Джоэл
41' Желтая карточка
Фрай Фабиан
1:1
47' Гол
Labinot Bajrami
1:2
49' Гол
Монтейро Джоэл
1:3
56' Гол
Ганвула Сильвер

Ход матча

32'
0:1
Монтейро Джоэл
(Малес Дариан)
41'
Фрай Фабиан
 
47'
Labinot Bajrami
(Randy Schneider)
1:1
49'
1:2
Монтейро Джоэл
(Малес Дариан)
56'
1:3
Ганвула Сильвер
(Атекаме Закари)
63'
 
Чайва Мигель
Атекаме Закари
63'
Гомис Кристиан
Randy Schneider
 
63'
Фофана Бубакар
Лукембила Жозиас
 
68'
 
Колли Эбрима
Конте Абду
68'
 
Аджам Жауэн
Малес Дариан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Янг Бойз
4.40
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5.30
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1.72
Все Коэффициенты
1
Капино
Стефанос
4
Стильхарт
Базиль
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
11
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
6
Randy
Schneider
10
Ди
Джусто
Маттео
90
Лукембила
Жозиас
84
Labinot
Bajrami
26
Фон
Бальмоос
Давид
24
Атекаме
Закари
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
22
Конте
Абду
20
Ньясс
Шейх
7
Угринич
Филип
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
77
Монтейро
Джоэл
35
Ганвула
Сильвер
Винтертур
4-2-3-1
Янг Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Винтертур
Янг Бойз

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

17 матчей

5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:0
С
1:2
С
1:4
С
5:2
С
2:1
С
1:1
С
5:1
С
1:5
ТМС
4:2
ТМК
0:0
К
2:2
ТМС
3:1
К
1:1
ТМС
1:1
ТМС
4:2
ТМС
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Среднее время на гол

90
83

Всего голов

34
13

Голов в среднем за матч

2.83
2.6

Среднее время на гол

31
34

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

2.29
1.53

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

39
58

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.43
Labinot Bajrami 1 0.14
Ронер Фабиан 0 0
Randy Schneider 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганвула Сильвер 4 0.57
Монтейро Джоэл 2 0.29
Иттен Седрик 1 0.14
Угринич Филип 1 0.14
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Хусич Анел 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Ремо 1 1
Диаби Сулейман 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Бароан Антуан 0 1
Фрай Фабиан 1 0
Granit Lekaj 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Randy Schneider 1 0
Гомис Кристиан 1 0
Loic Luthi 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 2 1
Зукру Танги 1 1
Лаупер Сандро 2 0
Али Мохамед 0 1
Иттен Седрик 1 0
Хусич Анел 1 0
Угринич Филип 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Винтертур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Винтертур
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
2
Винтертур
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0
Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2

Результаты матчей

Винтертур
Янг Бойз

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 2 0 13 - 5 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Лугано
 0:0 7 4 2 1 12 - 8 14
4.
Серветт
 7 4 1 2 12 - 15 13
5.
Сьон
 0:0 7 3 2 2 10 - 6 11
6.
Санкт-Галлен
 6 3 1 2 12 - 8 10
7.
Базель
 7 3 1 3 15 - 8 10
8.
Лозанна
 7 2 1 4 11 - 16 7
9.
Янг Бойз
 3:1 7 1 3 3 10 - 15 6
10.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
11.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Винтертур
 1:3 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 0:0 4 2 2 0 7 - 1 8
2.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 0:0 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
8.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Винтертур
 1:3 4 1 1 2 2 - 4 4
11.
Базель
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Янг Бойз
 3:1 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Цюрих
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Лугано
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
5.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Янг Бойз
 3:1 4 1 1 2 6 - 10 4
8.
Сьон
 0:0 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
10.
Ивердон
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 1:3 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Весь список
  • 49'
    Дариан Малес сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Монтейро Джоэл бьет в цель!
  • 47'
    Рэнди Шнайдер сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Labinot Bajrami бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Фрай Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Дариан Малес сделал результативную передачу.
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    Ничья
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