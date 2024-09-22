Тур: 7. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
0:1
32' ГолМонтейро Джоэл
41' Желтая карточкаФрай Фабиан
1:1
47' ГолLabinot Bajrami
1:2
49' ГолМонтейро Джоэл
1:3
56' ГолГанвула Сильвер
1:4
85' ГолГанвула Сильвер
90' Желтая карточкаГомис Кристиан
90' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
90'+4
Ход матча
32'
0:1
41'
47'
49'
1:2
56'
85'
1:4
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
355 Количество передач 550
-
39 Владение мячом, % 61
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
11
Фрай
Фабиан
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
22
Конте
Абду
20
Ньясс
Шейх
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
22 Конте АбдуЗащитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Винтертур
Янг Бойз
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
17 матчей
5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
5.9%
52.9%
41.2%
1 победа 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Среднее время на гол
90
83
Всего голов
34
13
Голов в среднем за матч
2.83
2.6
Среднее время на гол
31
34
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
2.29
1.53
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
39
58
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.43
|Labinot Bajrami
|1
|0.14
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Randy Schneider
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганвула Сильвер
|5
|0.71
|Монтейро Джоэл
|2
|0.29
|Иттен Седрик
|1
|0.14
|Угринич Филип
|1
|0.14
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Ремо
|1
|1
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Бароан Антуан
|0
|1
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Granit Lekaj
|1
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|2
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Лаупер Сандро
|2
|0
|Али Мохамед
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хусич Анел
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Винтертур
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
0
2
Винтертур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
14%
3
18%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
5
36%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
29%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0
Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2
Результаты матчей
Винтертур
Янг Бойз
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
34
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|4 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3