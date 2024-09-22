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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Фортуна Ситтард
1:1
Второй тайм: 59'
ПСВ
0'
7' Желтая карточка
Розье Лорейнц
0:1
16' Гол
Тильман Малик
1:1
32' Гол
Бульяуде Эсекиэль

Ход матча

7'
Розье Лорейнц
 
16'
0:1
Тильман Малик
32'
Бульяуде Эсекиэль
(Халилович Ален)
1:1
46'
 
Сайбари Исмаэль
Веерман Йоэй

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 116 Количество передач 308
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Фортуна Ситтард
Ничья
ПСВ
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1.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
6
Ван
Оттеле
Сюб
4
Адевойе
Шоун
8
Дальхаус
Яспер
28
Митрович
Йосип
80
Фоссо
Райан
32
Розье
Лорейнц
10
Халилович
Ален
11
Makan
Aiko
33
Бульяуде
Эсекиэль
1
Бенитес
Вальтер
17
Жуниор
Мауро
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
22
Схаутен
Йерди
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Тильман
Малик
Фортуна Ситтард
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
ПСВ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Второй тайм

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
5:0
К
2:0
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
5:0
Э
1:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

6
15

Голов в среднем за матч

1
1.88

Среднее время на гол

90
48

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

3.43
2.4

Среднее время на гол

26
37

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

2.31
2.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

39
43

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.33
Петерсон Кристофер 1 0.17
Бульяуде Эсекиэль 1 0.17
Митрович Йосип 1 0.17
Makan Aiko 1 0.17
Дейкс Митчелл 0 0
Розье Лорейнц 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 4 0.67
Тиль Гус 3 0.5
Тильман Малик 3 0.5
Де Йонг Люк 2 (1) 0.33
Дриауех Каухайб 2 0.33
Бакайоко Жоан 2 0.33
Веерман Йоэй 1 0.17
Схаутен Йерди 1 0.17
Пепи Рикардо 1 0.17
Боскальи Оливье 0 0
Ланг Ноа 0 0
Фламинго Райан 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Лорейнц 2 0
Makan Aiko 2 0
Гут Родриго 0 1
Петерсон Кристофер 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
10
Фортуна Ситтард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
ПСВ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
67%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

5
18
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
5
28%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
3
60%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3
Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7
Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
ПСВ

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
9.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
11.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 1 3 8 - 14 7
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 7 6
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
15.
Хераклес
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 17 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
ПСВ
 1:1 Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Фортуна Ситтард
 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Тильман Малик не смог попасть в створ ударом издали
    • 54'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
    • 54'
      Йосип Митрович выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Адевойе Шоун из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 52'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Дальхаус Яспер из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    ПСВ
    9.70
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    7.00
    Реклама, pari.ru
    1.46
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    Фортуна Ситтард
    ПСВ
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