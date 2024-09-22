Йосип Митрович выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет ПСВ

44' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

43' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет ПСВ

37' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Оооо... вот это был удар! Жуниор Мауро должен был забить с этой позиции.

36' Хорошую попытку сделал Жуниор Мауро . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Г О О О О О О Л - Бульяуде Эсекиэль из команды Фортуна Ситтард с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

29' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

26' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

23' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Йосип Митрович из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

21' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Тиль Гус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Г О О О О Л - Тильман Малик забивает ударом с правой ноги!

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

14' Схаутен Йерди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Схаутен Йерди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Схаутен Йерди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

8' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

7' Розье Лорейнц получил желтую карточку от судьи

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Веерман Йоэй получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Веерман Йоэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ПСВ начинает с центра поля