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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 11386 Главный судья: Линдхут Аллард
Фортуна Ситтард
1:3
Конец матча
ПСВ
0'
7' Желтая карточка
Розье Лорейнц
0:1
16' Гол
Тильман Малик
1:1
32' Гол
Бульяуде Эсекиэль
1:2
68' Гол
Тильман Малик
70' Желтая карточка
Эрцег Анте
1:3
72' Гол
Де Йонг Люк
78' Желтая карточка
Тильман Малик
79' Желтая карточка
Адевойе Шоун
90'+4

Ход матча

7'
Розье Лорейнц
 
16'
0:1
Тильман Малик
32'
Бульяуде Эсекиэль
(Халилович Ален)
1:1
46'
 
Сайбари Исмаэль
Веерман Йоэй
63'
Эрцег Анте
Makan Aiko
 
65'
 
Карсдорп Рик
Жуниор Мауро
65'
 
Ланг Ноа
Тиль Гус
68'
1:2
Тильман Малик
70'
Эрцег Анте
 
72'
1:3
Де Йонг Люк
77'
Dario Grujic
Митрович Йосип
 
77'
Бастьен Самюэль
Бульяуде Эсекиэль
 
78'
 
Тильман Малик
79'
Адевойе Шоун
 
80'
 
Дриауех Каухайб
Де Йонг Люк
80'
 
Пепи Рикардо
Бакайоко Жоан
89'
Tristan Schenkhuizen
Халилович Ален
 
89'
Hasip Korkmazyurek
Фоссо Райан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 244 Количество передач 637
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
6
Ван
Оттеле
Сюб
4
Адевойе
Шоун
8
Дальхаус
Яспер
28
Митрович
Йосип
80
Фоссо
Райан
32
Розье
Лорейнц
10
Халилович
Ален
11
Makan
Aiko
33
Бульяуде
Эсекиэль
1
Бенитес
Вальтер
17
Жуниор
Мауро
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
22
Схаутен
Йерди
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Тильман
Малик
Фортуна Ситтард
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
ПСВ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Второй тайм

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
5:0
К
2:0
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
5:0
Э
1:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

6
15

Голов в среднем за матч

1
1.88

Среднее время на гол

90
48

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

3.43
2.4

Среднее время на гол

26
37

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

2.31
2.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

39
43

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.33
Петерсон Кристофер 1 0.17
Бульяуде Эсекиэль 1 0.17
Митрович Йосип 1 0.17
Makan Aiko 1 0.17
Дейкс Митчелл 0 0
Розье Лорейнц 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 4 0.67
Тильман Малик 4 0.67
Де Йонг Люк 3 (1) 0.5
Тиль Гус 3 0.5
Дриауех Каухайб 2 0.33
Бакайоко Жоан 2 0.33
Веерман Йоэй 1 0.17
Схаутен Йерди 1 0.17
Пепи Рикардо 1 0.17
Боскальи Оливье 0 0
Ланг Ноа 0 0
Фламинго Райан 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Лорейнц 2 0
Makan Aiko 2 0
Гут Родриго 0 1
Эрцег Анте 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 1 0
Тильман Малик 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
0
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
10
Фортуна Ситтард
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
ПСВ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

6
21
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
5
24%
1-15
1
17%
4
19%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
3
50%
6
29%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3
Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7
Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
ПСВ

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
1:7
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:7
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
2.5
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 4 18
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
9.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
11.
Херенвен
 Заявка 6 2 1 3 8 - 14 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 7 6
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
15.
Хераклес
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 17 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 13 - 3 9
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
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