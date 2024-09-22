Тур: 6. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 11386 Главный судья: Линдхут Аллард
1:3
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаРозье Лорейнц
0:1
16' ГолТильман Малик
1:1
32' ГолБульяуде Эсекиэль
1:2
68' ГолТильман Малик
70' Желтая карточкаЭрцег Анте
1:3
72' ГолДе Йонг Люк
78' Желтая карточкаТильман Малик
79' Желтая карточкаАдевойе Шоун
90'+4
Ход матча
16'
0:1
32'
63'
68'
1:2
70'
72'
1:3
78'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
0 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
244 Количество передач 637
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пинту
Иву
80
Фоссо
Райан
11
Makan
Aiko
17
Жуниор
Мауро
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Makan AikoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
-
-
-
-
77 Luka Tunjic
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
ПСВ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Второй тайм
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
15
Голов в среднем за матч
1
1.88
Среднее время на гол
90
48
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
3.43
2.4
Среднее время на гол
26
37
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
2.31
2.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
39
43
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|2
|0.33
|Петерсон Кристофер
|1
|0.17
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0.17
|Митрович Йосип
|1
|0.17
|Makan Aiko
|1
|0.17
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Ирвинг
|4
|0.67
|Тильман Малик
|4
|0.67
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|0.5
|Тиль Гус
|3
|0.5
|Дриауех Каухайб
|2
|0.33
|Бакайоко Жоан
|2
|0.33
|Веерман Йоэй
|1
|0.17
|Схаутен Йерди
|1
|0.17
|Пепи Рикардо
|1
|0.17
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розье Лорейнц
|2
|0
|Makan Aiko
|2
|0
|Гут Родриго
|0
|1
|Эрцег Анте
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Адевойе Шоун
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Фоссо Райан
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
0
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
10
Фортуна Ситтард
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
ПСВ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
6
21
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
5
24%
1-15
1
17%
4
19%
16-30
1
17%
1
5%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
3
50%
6
29%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3
Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7
Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
ПСВ
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
1:7
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:7
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 17
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Виллем II
|Бош Йессе
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3