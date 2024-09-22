Тур: 6. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Санчес Хосе
0'
1:0
4' ГолГурусета Горка
20' Желтая карточкаБеренгер Алекс
1:1
25' ПенальтиАспас Яго
30' Желтая карточкаПаредес Айтор
2:1
40' ГолГурусета Горка
50' Желтая карточкаСотело Хьюго
52' Желтая карточкаПрадос Беньят
3:1
80' ГолДжало Альваро
86' Желтая карточкаИлайш Мориба
Ход матча
4'
1:0
20'
25'
1:1
30'
40'
2:1
50'
52'
80'
3:1
86'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
154 Количество передач 295
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бойро
Адама
33
Сотело
Хьюго
30
Альварес
Уго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бойро АдамаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Альварес УгоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
18 Дуран ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Сельта
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
28 матчей
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
39.3%
53.6%
7.1%
11 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.71
1.14
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
0.93
1.29
Среднее время на гол
96
70
Всего голов
37
34
Голов в среднем за матч
1.32
1.21
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
68
74
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.43
|Гурусета Горка
|2
|0.29
|Уильямс Иньяки
|1
|0.14
|Вивиан Даниэль
|1
|0.14
|Паредес Айтор
|1
|0.14
|Уильямс Нико
|1
|0.14
|Джало Альваро
|1
|0.14
|Прадос Беньят
|1
|0.14
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.5
|Иглесиас Борха
|3
|0.5
|Мингеса Оскар
|2
|0.33
|Альварес Уго
|1
|0.17
|Сведберг Виллиот
|1
|0.17
|Старфельт Карл
|1
|0.17
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.17
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.17
|Дуран Пабло
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаурегисар Микель
|2
|1
|Прадос Беньят
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Уго
|2
|0
|Сотело Хьюго
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Аспас Яго
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Родригес Хави
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Илайш Мориба
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сельта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
8
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сельта
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0
Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1
Сельта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1
Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Сельта
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|3:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 11
|10
|8.
|1:3 Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|1:3 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|3:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|3:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|1:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|3 (2)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Хетафе
|Хосе Бордалас
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Валенсия
|Пепелу
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 3:1 Сельта
Исход игры
Атлетик Б
85.2% (98)
Ничья
12.2% (14)
Сельта
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
51.3% (59)
1:0 Атлетик Б
17.4% (20)
1:1 Ничья
11.3% (13)
2:0 Атлетик Б
7.8% (9)
3:2 Атлетик Б
3.5% (4)
1:2 Сельта
1.7% (2)
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