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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Атлетик Б
3:1
Конец матча
Сельта
0'
1:0
4' Гол
Гурусета Горка
20' Желтая карточка
Беренгер Алекс
1:1
25' Пенальти
Аспас Яго
30' Желтая карточка
Паредес Айтор
2:1
39' Гол
Гурусета Горка
50' Желтая карточка
Сотело Хьюго
52' Желтая карточка
Прадос Беньят
3:1
80' Гол
Джало Альваро
86' Желтая карточка
Илайш Мориба
90'+4

Ход матча

4'
Гурусета Горка
1:0
5'
 
Алонсо Маркос
Мингеса Оскар
20'
Беренгер Алекс
 
25'
1:1
Аспас Яго
30'
Паредес Айтор
 
39'
Гурусета Горка
(Беренгер Алекс)
2:1
46'
Алекс Падилья
Агирреcабала Хулен
 
50'
 
Сотело Хьюго
52'
Прадос Беньят
 
63'
 
Илайш Мориба
Сотело Хьюго
63'
 
Домингес Карлос
Жаилсон Маркес
65'
Лекуе Иньиго
Бойро Адама
 
65'
Руис Иньиго
Хаурегисар Микель
 
67'
 
Сведберг Виллиот
Альварес Уго
68'
 
Иглесиас Борха
Дувикас Анастасиос
75'
Гомес Унаи
Беренгер Алекс
 
77'
Джало Альваро
Гурусета Горка
 
80'
Джало Альваро
(Уильямс Иньяки)
3:1
86'
 
Илайш Мориба

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 154 Количество передач 295
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 115
Атлетик Б 85.2% (98)
X 12.2% (14)
Сельта 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
32
Бойро
Адама
23
Хаурегисар
Микель
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
13
Гуаита
Висенте
32
Родригес
Хави
2
Старфельт
Карл
16
Жаилсон
Маркес
3
Мингеса
Оскар
33
Сотело
Хьюго
25
Родригес
Дамиан
30
Альварес
Уго
10
Аспас
Яго
9
Дувикас
Анастасиос
17
Бамба
Джонатан
Атлетик Б
4-2-3-1
Сельта
3-4-3

История личных встреч

Атлетик Б
Сельта

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

39.3%
53.6%
7.1%
11 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
4:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
П
3:1
П
1:2
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
1:2
КК
0:2
КК
2:4
П
1:1
П
0:0
КК
4:0
КК
1:0
П
3:2
П
1:1
П
1:0

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.71
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

0.93
1.29

Среднее время на гол

96
70

Всего голов

37
34

Голов в среднем за матч

1.32
1.21

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

68
74

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 3 (1) 0.43
Гурусета Горка 2 0.29
Уильямс Иньяки 1 0.14
Вивиан Даниэль 1 0.14
Паредес Айтор 1 0.14
Уильямс Нико 1 0.14
Джало Альваро 1 0.14
Прадос Беньят 1 0.14
Де Маркос Оскар 0 0
Горосабел Андони 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 3 (1) 0.5
Иглесиас Борха 3 0.5
Мингеса Оскар 2 0.33
Альварес Уго 1 0.17
Сведберг Виллиот 1 0.17
Старфельт Карл 1 0.17
Пейнадо Франсиско 1 0.17
Дувикас Анастасиос 1 0.17
Дуран Пабло 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаурегисар Микель 2 1
Прадос Беньят 3 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Сансет Ойян 1 0
Паредес Айтор 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Уго 2 0
Илайш Мориба 2 0
Сотело Хьюго 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Аспас Яго 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Родригес Хави 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
8
Атлетик Б
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сельта
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
5
33%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0
Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1
Сельта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1
Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Сельта

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
1
2
5
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 6 0 0 22 - 5 18
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
5.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 12 - 13 11
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
8.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
9.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Жирона
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
15.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Хетафе
 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
16.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 4 (1)
Вильярреал Перес Айосе 4
Барселона Ямаль Ламин 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Валенсия Пепелу 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 33%, Сельта: 67%.
  • 94'
    Сведберг Виллиот оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Аспас Яго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 93'
    Домингес Карлос нанес удар головой, но Хулен Агирресабала спокойно отбил мяч.
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    Прогнозы 115
    Атлетик Б 85.2% (98)
    X 12.2% (14)
    Сельта 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 3:1 Сельта

    Исход игры
    Атлетик Б
    85.2% (98)
    Ничья
    12.2% (14)
    Сельта
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.26% (68)
    Меньше
    38.74% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    72.07% (80)
    Нет
    27.93% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    51.3% (59)
    1:0 Атлетик Б
    17.4% (20)
    1:1 Ничья
    11.3% (13)
    2:0 Атлетик Б
    7.8% (9)
    3:2 Атлетик Б
    3.5% (4)
    1:2 Сельта
    1.7% (2)
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