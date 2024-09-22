Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Дувикас Анастасиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Прадос Беньят выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сельта

37' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Хорошую попытку сделал Алонсо Маркос . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Бамба Джонатан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Жаилсон Маркес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Паредес Айтор тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Агирреcабала Хулен взял и забрал мяч на выходе

28' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Команда Сельта сравняла счет! Игра продолжается!

25' Г О О О О О Л - Аспас Яго из команды Сельта забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Хулен Агирресабала прыгнул вправо!

25' После проверки VAR судья не изменил решения - Сельта пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сельта

23' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Сельта

21' Альварес Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Сельта

9' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дувикас Анастасиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Г О О О О Л - Гурусета Горка первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

4' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Мингеса Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Мингеса Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Сельта

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре