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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Кордеро Адриан
Хетафе
0:0
Первый тайм: 41'
Леганес
0'
21' Желтая карточка
Оскар Родригес

Ход матча

21'
 
Оскар Родригес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 117
Хетафе 80.3% (94)
X 17.9% (21)
Леганес 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хетафе
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
4
Беррокаль
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
21
Иглесиас
Хуан
16
Рико
Диего
5
Милья
Луис
20
Сантьяго
Хесус
8
Арамбарри
Мауро
10
Йылдырым
Бертуг
6
Chrisantus
Uche
13
Дмитрович
Марко
12
Розье
Валентен
3
Саэнс
Хорхе
6
Гонсалес
Серхио
VI
22
Настасич
Матия
8
Сиссе
Сейдуба
5
Тапия
Ренато
7
Оскар
Родригес
23
Мунир
Эль-Хаддади
11
Круз
Хуан
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
Хетафе
5-3-2
Леганес
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Леганес

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
2:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
1:1
П
0:0
П
1:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
90

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 1 0.17
Chrisantus Uche 1 0.17
Рико Диего 0 0
Милья Луис 0 0
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 2 0.29
Франкеза Энрик 1 0.14
Оскар Родригес 0 0
Неу Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Бордалас 2 1
Йылдырым Бертуг 2 0
Сола Алекс 2 0
Chrisantus Uche 2 0
Дьене Даконам 1 0
Рико Диего 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 3 0
Оскар Родригес 2 0
Неу Иван 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Тапия Ренато 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Леганес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
2
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1
Леганес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1
Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0

Результаты матчей

Хетафе
Леганес

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
8.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
9.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Жирона
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14.
Леганес
 0:0 Заявка 7 1 3 3 3 - 7 6
15.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Хетафе
 0:0 Заявка 6 0 4 2 2 - 4 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
8.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
12.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
16.
Леганес
 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 0:0 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Леганес
 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 3 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Хетафе
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 4 (1)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Валенсия Пепелу 3
Весь список
  • 39'
    Розье Валентен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 38'
    Арамбарри Мауро из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
  • 38'
    Дмитрович Марко делает важнейший сейв!
  • 38'
    Йылдырым Бертуг создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 38'
    Хорошую попытку сделал Арамбарри Мауро. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 38'
    Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 37'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 37'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хетафе.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 37'
      Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Круз Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Хетафе: 49%, Леганес: 51%.
    • 35'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 35'
      Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Сиссе Сейдуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 46.2% пользователей.
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    Прогнозы 117
    Хетафе 80.3% (94)
    X 17.9% (21)
    Леганес 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Леганес
    3.00
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    2.95
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    5.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Леганес

    Исход игры
    Хетафе
    80.3% (94)
    Ничья
    17.9% (21)
    Леганес
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    39.64% (44)
    Нет
    60.36% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    46.2% (54)
    2:1 Хетафе
    23.1% (27)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    0:0 Ничья
    6% (7)
    2:0 Хетафе
    4.3% (5)
    3:1 Хетафе
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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