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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 13060 Главный судья: Кордеро Адриан
Хетафе
1:1
Конец матча
Леганес
0'
20' Желтая карточка
Оскар Родригес
53' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
55' Желтая карточка
Дьене Даконам
63' Желтая карточка
Рико Диего
0:1
75' Гол
Саэнс Хорхе
79' Желтая карточка
Настасич Матия
1:1
83' Пенальти
Майораль Борха
90'+6

Ход матча

20'
 
Оскар Родригес
46'
Сола Алекс
Сантьяго Хесус
 
46'
 
Роберто Лопес
Оскар Родригес
53'
Арамбарри Мауро
 
55'
Дьене Даконам
 
62'
 
Брашанац Дарко
Тапия Ренато
63'
Рико Диего
 
67'
Майораль Борха
Chrisantus Uche
 
67'
Перес Карлес
Дьене Даконам
 
74'
 
Франкеза Энрик
Мунир Эль-Хаддади
74'
 
Аллер Себастьян
Де ла Фуэнте Мигель
75'
0:1
Саэнс Хорхе
(Лопес Роберто III)
78'
Риско Альберто
Йылдырым Бертуг
 
79'
 
Настасич Матия
83'
Майораль Борха
1:1
85'
 
Раба Даниэль
Круз Хуан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 420 Количество передач 300
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Хетафе 80.3% (94)
X 17.9% (21)
Леганес 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Беррокаль
Хуан
15
Альдерете
Омар
21
Иглесиас
Хуан
16
Рико
Диего
5
Милья
Луис
20
Сантьяго
Хесус
8
Арамбарри
Мауро
10
Йылдырым
Бертуг
6
Chrisantus
Uche
13
Дмитрович
Марко
12
Розье
Валентен
3
Саэнс
Хорхе
6
Гонсалес
Серхио
VI
22
Настасич
Матия
8
Сиссе
Сейдуба
5
Тапия
Ренато
7
Оскар
Родригес
23
Мунир
Эль-Хаддади
11
Круз
Хуан
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
Хетафе
5-3-2
Леганес
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Леганес

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
2:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
1:1
П
0:0
П
1:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
90

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 1 0.17
Chrisantus Uche 1 0.17
Майораль Борха 1 (1) 0.17
Рико Диего 0 0
Милья Луис 0 0
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 2 0.29
Саэнс Хорхе 1 0.14
Франкеза Энрик 1 0.14
Оскар Родригес 0 0
Неу Иван 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Бордалас 2 1
Дьене Даконам 2 0
Рико Диего 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Сола Алекс 2 0
Chrisantus Uche 2 0
Арамбарри Мауро 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 3 0
Оскар Родригес 2 0
Неу Иван 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Настасич Матия 1 0
Тапия Ренато 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Леганес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
2
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1
Леганес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1
Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0

Результаты матчей

Хетафе
Леганес

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
Атлетик Б
 3:1 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
5.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
8.
Сельта
 1:3 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
9.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Жирона
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
15.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Хетафе
 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Сельта
 1:3 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Атлетик Б
 3:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
13.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
16.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 3:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Сельта
 1:3 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 4 (1)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Аспас Яго 3 (2)
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Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Валенсия Пепелу 3
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    Прогнозы 117
    Хетафе 80.3% (94)
    X 17.9% (21)
    Леганес 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Леганес

    Исход игры
    Хетафе
    80.3% (94)
    Ничья
    17.9% (21)
    Леганес
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    39.64% (44)
    Нет
    60.36% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    46.2% (54)
    2:1 Хетафе
    23.1% (27)
    1:1 Ничья
    9.4% (11)
    0:0 Ничья
    6% (7)
    2:0 Хетафе
    4.3% (5)
    3:1 Хетафе
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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