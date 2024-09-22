Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Chrisantus Uche нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Хетафе

48' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Иглесиас Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Леганес

39' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Леганес

39' Милья Луис не смог попасть в створ ударом издали

38' Йылдырым Бертуг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Хорошую попытку сделал Арамбарри Мауро . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хетафе

37' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Сиссе Сейдуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Оскар Родригес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Круз Хуан из команды Леганес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Беррокаль Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Круз Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хорошую попытку сделал Оскар Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Мунир Эль-Хаддади создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' ШТАНГА! Так было близко к голу - Круз Хуан нанес удар в каркас ворот!

21' Альдерете Омар бьет со штрафного в створ, но Марко Дмитрович держит все под контролем

20' Оскар Родригес получил желтую карточку от судьи

20' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Хетафе

17' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Хетафе

15' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Хетафе

12' Сиссе Сейдуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Хетафе

11' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Саэнс Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Леганес

1' Иглесиас Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля