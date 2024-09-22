Тур: 6. Стадион: Колизеум. Зрители: 13060 Главный судья: Кордеро Адриан
0'
20' Желтая карточкаОскар Родригес
53' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
55' Желтая карточкаДьене Даконам
63' Желтая карточкаРико Диего
0:1
75' ГолСаэнс Хорхе
79' Желтая карточкаНастасич Матия
1:1
83' ПенальтиМайораль Борха
90'+6
Ход матча
20'
53'
55'
63'
75'
0:1
79'
83'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
420 Количество передач 300
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Patricio Moreno
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Круз ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Раба ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсиа ДиегоНападающий
- Нападающий
-
36 _Alvin
-
Главный тренер: Borja Jimenez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Леганес
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
90
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|1
|0.17
|Chrisantus Uche
|1
|0.17
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.17
|Рико Диего
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
Леганес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круз Хуан
|2
|0.29
|Саэнс Хорхе
|1
|0.14
|Франкеза Энрик
|1
|0.14
|Оскар Родригес
|0
|0
|Неу Иван
|0
|0
|Лопес Роберто III
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Дьене Даконам
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Chrisantus Uche
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Леганес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розье Валентен
|3
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Неу Иван
|2
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|2
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Сориано Хуан
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Леганес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
2
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1
Леганес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1
Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0
Результаты матчей
Хетафе
Леганес
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Леганес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|3:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 11
|10
|8.
|1:3 Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|1:3 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|3:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|3:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|1:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|3 (2)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Хетафе
|Хосе Бордалас
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Валенсия
|Пепелу
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Леганес
Исход игры
Хетафе
80.3% (94)
Ничья
17.9% (21)
Леганес
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
39.64% (44)
Нет
60.36% (67)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
46.2% (54)
2:1 Хетафе
23.1% (27)
1:1 Ничья
9.4% (11)
0:0 Ничья
6% (7)
2:0 Хетафе
4.3% (5)
3:1 Хетафе
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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