Тур: 6. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Бускетс Матео
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
21
Пино
Йереми
16
Баэна
Алекс
22
Перес
Айосе
19
Пепе
Николя
23
Кунде
Жюль
35
Мартин
Жерар
14
Торре
Пабло
24
Гарсия
Эрик
19
Ямаль
Ламин
8
Педри
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэна АлексПолузащитник
-
22 Перес АйосеНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
-
11 Ахомаш ИльясПолузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Бернат ХуанПолузащитник
-
15 Барри ТьерноНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
24 Гарсия ЭрикПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
-
32 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Барселона
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
111.1%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед
36 матчей
11.1%
19.4%
69.5%
4 победы 7 ничьих 25 побед
Первый тайм
13.9%
36.1%
50%
5 побед 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
16.7%
36.1%
47.2%
6 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
2.67
2.11
Среднее время на гол
33
42
Всего голов
69
59
Голов в среднем за матч
1.92
1.64
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
46
54
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|3
|0.6
|Данджума Арно
|2
|0.4
|Кардона Серхи
|1
|0.2
|Парехо Даниэль
|1
|0.2
|Коста Логан
|1
|0.2
|Барри Тьерно
|1
|0.2
|Баэна Алекс
|0
|0
|Морено Херард
|0
|0
|Комесанья Санти
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|0.8
|Ямаль Ламин
|3
|0.6
|Рафинья Диас
|3
|0.6
|Ольмо Дани
|3
|0.6
|Педри
|2
|0.4
|Кунде Жюль
|1
|0.2
|Торрес Ферран
|1
|0.2
|Касадо Марк
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйе Папе
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Перес Айосе
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Баэна Алекс
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Кардона Серхи
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Виктор Пау
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
0
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
9
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Барселона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
4
24%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
3
18%
76-90
Пропущено
9
4
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
Барселона
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2
Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4
Результаты матчей
Вильярреал
Барселона
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|3:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 11
|10
|8.
|1:3 Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|1:3 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|3:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|3:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|1:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|3 (2)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Хетафе
|Хосе Бордалас
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Валенсия
|Пепелу
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал - Барселона
Исход игры
Вильярреал
1.6% (2)
Ничья
11.5% (14)
Барселона
86.9% (106)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (90)
Меньше
18.18% (20)
Обе команды забьют
Да
88.18% (97)
Нет
11.82% (13)
Популярный счёт
1:2 Барселона
58.2% (71)
1:1 Ничья
6.6% (8)
1:3 Барселона
6.6% (8)
0:2 Барселона
5.7% (7)
0:1 Барселона
4.1% (5)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:3 Барселона
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!