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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Вильярреал
 
Позже
Барселона
Прогнозы 120
Вильярреал 1.7% (2)
X 11.7% (14)
Барселона 86.7% (104)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
4
Эрик-Бертран
Байи
2
Коста
Логан
23
Кардона
Серхи
21
Пино
Йереми
14
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алекс
22
Перес
Айосе
19
Пепе
Николя
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
36
Домингес
Серхи
5
Иньиго
Мартинес
35
Мартин
Жерар
14
Торре
Пабло
24
Гарсия
Эрик
19
Ямаль
Ламин
8
Педри
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
Вильярреал
4-4-2
Барселона
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Барселона

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
111.1%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед

36 матчей

11.1%
19.4%
69.5%
4 победы 7 ничьих 25 побед

Первый тайм

13.9%
36.1%
50%
5 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

16.7%
36.1%
47.2%
6 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

ЛЛ
3:5
ЛЛ
3:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:1
П
4:4
П
2:0
П
5:1
П
0:2
П
4:1
П
1:1
П
2:2
П
3:0
КК
1:3
КК
3:1
П
3:2
П
0:1
П
2:3
П
2:1
П
0:0
П
5:0
П
0:1
П
3:1
П
1:4
П
1:1
П
3:3
П
1:2
ПД
1:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
3:1

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

2.67
2.11

Среднее время на гол

33
42

Всего голов

69
59

Голов в среднем за матч

1.92
1.64

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

46
54

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 3 0.6
Данджума Арно 2 0.4
Кардона Серхи 1 0.2
Парехо Даниэль 1 0.2
Коста Логан 1 0.2
Барри Тьерно 1 0.2
Баэна Алекс 0 0
Морено Херард 0 0
Комесанья Санти 0 0
Конде Диего 0 0
Пино Йереми 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 4 (1) 0.8
Ямаль Ламин 3 0.6
Рафинья Диас 3 0.6
Ольмо Дани 3 0.6
Педри 2 0.4
Кунде Жюль 1 0.2
Торрес Ферран 1 0.2
Касадо Марк 0 0
Кубарси Пау 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйе Папе 2 1
Альбиоль Рауль 2 0
Фемения Кико 2 0
Пино Йереми 2 0
Перес Айосе 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Пепе Николя 1 0
Комесанья Санти 1 0
Баэна Алекс 1 0
Данджума Арно 1 0
Кардона Серхи 1 0
Барри Тьерно 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Виктор Пау 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
0
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
9
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Барселона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
4
24%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Пропущено

9
4
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
Барселона
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2
Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4

Результаты матчей

Вильярреал
Барселона

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
Атлетик Б
 3:1 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
5.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
8.
Сельта
 1:3 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
9.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Жирона
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
15.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Хетафе
 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Сельта
 1:3 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Атлетик Б
 3:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
13.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
16.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 3:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Сельта
 1:3 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 4 (1)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Аспас Яго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Валенсия Пепелу 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Вильярреал" на своём поле будет принимать "Барселону". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2024, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Бускетс Матео

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Вильярреал.
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Прогнозы 120
Вильярреал 1.7% (2)
X 11.7% (14)
Барселона 86.7% (104)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Барселона
4.20
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4.30
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4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Вильярреал - Барселона онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вильярреал - Барселона

Исход игры
Вильярреал
1.6% (2)
Ничья
11.5% (14)
Барселона
86.9% (106)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (90)
Меньше
18.18% (20)
Обе команды забьют
Да
88.18% (97)
Нет
11.82% (13)
Популярный счёт
1:2 Барселона
58.2% (71)
1:1 Ничья
6.6% (8)
1:3 Барселона
6.6% (8)
0:2 Барселона
5.7% (7)
0:1 Барселона
4.1% (5)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:3 Барселона
3.3% (4)
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