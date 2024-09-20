Тур: 6. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Бускетс Матео
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Барселона
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
111.1%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед
36 матчей
11.1%
19.4%
69.5%
4 победы 7 ничьих 25 побед
Первый тайм
13.9%
36.1%
50%
5 побед 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
16.7%
36.1%
47.2%
6 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
2.67
2.11
Среднее время на гол
33
42
Всего голов
69
59
Голов в среднем за матч
1.92
1.64
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
46
54
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|3
|0.6
|Данджума Арно
|2
|0.4
|Кардона Серхи
|1
|0.2
|Парехо Даниэль
|1
|0.2
|Коста Логан
|1
|0.2
|Барри Тьерно
|1
|0.2
|Баэна Алекс
|0
|0
|Морено Херард
|0
|0
|Комесанья Санти
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|0.8
|Ямаль Ламин
|3
|0.6
|Рафинья Диас
|3
|0.6
|Ольмо Дани
|3
|0.6
|Педри
|2
|0.4
|Кунде Жюль
|1
|0.2
|Торрес Ферран
|1
|0.2
|Касадо Марк
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйе Папе
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Перес Айосе
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Баэна Алекс
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Кардона Серхи
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Виктор Пау
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
0
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
9
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Барселона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
4
24%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
3
18%
76-90
Пропущено
9
4
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1
Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1
Результаты матчей
Вильярреал
Барселона
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (2)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|3
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|3
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Хетафе
|Хосе Бордалас
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал - Барселона
Исход игры
Вильярреал
2.7% (1)
Ничья
2.7% (1)
Барселона
94.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
88.89% (32)
Меньше
11.11% (4)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
1:2 Барселона
64.9% (24)
1:3 Барселона
16.2% (6)
0:2 Барселона
5.4% (2)
0:1 Барселона
5.4% (2)
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