Тур: 6. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Мелеро Марио
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
11
Нтекья
Ранди
13
Облак
Ян
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лино СэмуелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Галан ХавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Атлетико М
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 16 побед
21 матч
4.8%
14.3%
80.9%
1 победа 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
9.5%
14.3%
76.2%
2 победы 3 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.73
0.7
Среднее время на гол
123
128
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
2.5
2.18
Среднее время на гол
36
41
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.57
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
57
60
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Унаи
|2
|0.4
|Мумин Абдул
|1
|0.2
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.2
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.2
|Рациу Андрей
|1
|0.2
|Камелло Серхио
|1
|0.2
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Сисс Пате
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|2
|0.4
|Льоренте Маркос
|2
|0.4
|Сорлот Александр
|1
|0.2
|Коке Хорхе
|1
|0.2
|Корреа Анхель
|1
|0.2
|Галлахер Конор
|1
|0.2
|Альварес Хулиан
|1
|0.2
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумин Абдул
|3
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Лежён Флорьян
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0
Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Атлетико М
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 13
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|4
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (5)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Хетафе
|Хосе Бордалас
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Валенсия
|Пепелу
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано - Атлетико М
Исход игры
Райо Вальекано
4.3% (5)
Ничья
1.7% (2)
Атлетико М
94% (109)
Тотал 2.5
Больше
59.81% (64)
Меньше
40.19% (43)
Обе команды забьют
Да
59.81% (64)
Нет
40.19% (43)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
50% (58)
0:1 Атлетико М
25.9% (30)
0:2 Атлетико М
9.5% (11)
1:3 Атлетико М
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
0:3 Атлетико М
1.7% (2)
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