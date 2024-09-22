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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Райо Вальекано
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 115
Райо Вальекано 4.3% (5)
X 1.7% (2)
Атлетико М 93.9% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Райо Вальекано
Ничья
Атлетико М
5.69
5.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
19
Де
Фрутос
Хорхе
17
Лопес
Унаи
6
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
11
Нтекья
Ранди
21
Эмбарба
Адриан
13
Облак
Ян
3
Аспиликуэта
Сесар
20
Витсель
Аксель
23
Мандава
Рейнилду
16
Молина
Науэль
12
Лино
Сэмуел
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
4
Галлахер
Конор
9
Сорлот
Александр
19
Альварес
Хулиан
Райо Вальекано
4-4-2
Атлетико М
5-3-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Атлетико М

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 16 побед

21 матч

4.8%
14.3%
80.9%
1 победа 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

9.5%
14.3%
76.2%
2 победы 3 ничьи 16 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:7
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
КК
3:0
КК
1:1
П
0:2
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
5:0
П
2:1
П
4:3
П
0:1
П
3:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.73
0.7

Среднее время на гол

123
128

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

2.5
2.18

Среднее время на гол

36
41

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.57
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

57
60

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Унаи 2 0.4
Мумин Абдул 1 0.2
Де Фрутос Хорхе 1 0.2
Гарсия Альваро Ривера 1 0.2
Рациу Андрей 1 0.2
Камелло Серхио 1 0.2
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 2 0.4
Льоренте Маркос 2 0.4
Сорлот Александр 1 0.2
Коке Хорхе 1 0.2
Корреа Анхель 1 0.2
Галлахер Конор 1 0.2
Альварес Хулиан 1 0.2
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумин Абдул 3 0
Лопес Унаи 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Камелло Серхио 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0
Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Атлетико М

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 6 0 0 22 - 5 18
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
5.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 12 - 13 11
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
8.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
9.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Жирона
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
15.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Хетафе
 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
16.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 4 (1)
Вильярреал Перес Айосе 4
Барселона Ямаль Ламин 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Валенсия Пепелу 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча шестого тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2024, осталось 9 минут.

    Главный судья: Мелеро Марио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Райо Вальекано.
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Прогнозы 115
Райо Вальекано 4.3% (5)
X 1.7% (2)
Атлетико М 93.9% (108)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Атлетико М
5.69
5.45
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3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Райо Вальекано - Атлетико М онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Райо Вальекано - Атлетико М

Исход игры
Райо Вальекано
4.3% (5)
Ничья
1.7% (2)
Атлетико М
94% (109)
Тотал 2.5
Больше
59.81% (64)
Меньше
40.19% (43)
Обе команды забьют
Да
59.81% (64)
Нет
40.19% (43)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
50% (58)
0:1 Атлетико М
25.9% (30)
0:2 Атлетико М
9.5% (11)
1:3 Атлетико М
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
0:3 Атлетико М
1.7% (2)
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Атлетико М
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