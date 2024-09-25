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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Жирона
0:0
Первый тайм: 3'
Райо Вальекано
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 115
Жирона 85.2% (98)
X 10.4% (12)
Райо Вальекано 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жирона
Ничья
Райо Вальекано
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
8
Цыганков
Виктор
21
Эррера
Янхель
23
Мартин
Иван
20
Хиль
Бриан
10
Асприлья
Ясер
9
Руис
Абель
13
Баталья
Аугусто
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
2
Рациу
Андрей
4
Диас
Педро
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
14
Камелло
Серхио
21
Эмбарба
Адриан
Жирона
4-4-2
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Жирона
Райо Вальекано

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
КК
3:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
КК
1:2
С
0:2
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:2
П
2:1
С
1:3
С
1:0
С
1:3
С
2:0
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.1
1.42

Среднее время на гол

81
63

Всего голов

29
30

Голов в среднем за матч

1.32
1.36

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16

Среднее время на гол

68
66

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 0.29
Руис Абель 2 (1) 0.29
Цыганков Виктор 1 0.14
Хиль Бриан 1 0.14
Мартин Иван 1 0.14
Мисехой Габриэль 1 0.14
Гутьеррес Мигель 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Эррера Янхель 0 0
Альмена Икер 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Унаи 2 0.29
Мумин Абдул 1 0.14
Де Фрутос Хорхе 1 0.14
Рациу Андрей 1 0.14
Паласон Иси 1 0.14
Гарсия Альваро Ривера 1 0.14
Камелло Серхио 1 0.14
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 1 0
Ромеу Ориоль 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Руис Абель 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумин Абдул 3 0
Лопес Унаи 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Камелло Серхио 1 0

Результаты матчей

Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Жирона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
4
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2
Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0

Результаты матчей

Жирона
Райо Вальекано

Точный счет

1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Жирона
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 6 0 0 22 - 5 18
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
5.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 12 - 13 11
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
10.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Жирона
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Валенсия
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18.
Вальядолид
 Заявка 7 1 2 4 3 - 15 5
19.
Хетафе
 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Жирона
 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Вильярреал Перес Айосе 4
Барселона Ямаль Ламин 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.
  • 3'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 2'
    Валентин Оскар из команды Райо Вальекано заходит слишком далеко, он валит Асприлья Ясер.
  • 2'
    Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Пеп Чаваррия выиграл воздушное противоборство у Цыганков Виктор.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Жирона начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 115
Жирона 85.2% (98)
X 10.4% (12)
Райо Вальекано 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Райо Вальекано
3.95
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3.90
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5.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жирона 0:0 Райо Вальекано

Исход игры
Жирона
85.2% (98)
Ничья
10.4% (12)
Райо Вальекано
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Жирона
46.1% (53)
1:0 Жирона
16.5% (19)
2:0 Жирона
13.9% (16)
1:1 Ничья
7.8% (9)
3:1 Жирона
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Райо Вальекано
1.7% (2)
0:1 Райо Вальекано
1.7% (2)
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Жирона
Райо Вальекано
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