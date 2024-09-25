Тур: 7. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
20
Хиль
Бриан
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
20 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лопес ПауВратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Миовски БоянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Райо Вальекано
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.1
1.42
Среднее время на гол
81
63
Всего голов
29
30
Голов в среднем за матч
1.32
1.36
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
Среднее время на гол
68
66
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|2
|0.29
|Руис Абель
|2 (1)
|0.29
|Цыганков Виктор
|1
|0.14
|Хиль Бриан
|1
|0.14
|Мартин Иван
|1
|0.14
|Мисехой Габриэль
|1
|0.14
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Ван де Бек Донни
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Эррера Янхель
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Унаи
|2
|0.29
|Мумин Абдул
|1
|0.14
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.14
|Рациу Андрей
|1
|0.14
|Паласон Иси
|1
|0.14
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.14
|Камелло Серхио
|1
|0.14
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Сисс Пате
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумин Абдул
|3
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Лежён Флорьян
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Жирона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
4
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2
Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0
Результаты матчей
Жирона
Райо Вальекано
Точный счет
1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Жирона
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
24
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 5
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 13
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|4
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (5)
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Жирона
85.2% (98)
Ничья
10.4% (12)
Райо Вальекано
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Жирона
46.1% (53)
1:0 Жирона
16.5% (19)
2:0 Жирона
13.9% (16)
1:1 Ничья
7.8% (9)
3:1 Жирона
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Райо Вальекано
1.7% (2)
0:1 Райо Вальекано
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!