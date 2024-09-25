Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Жирона имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Диас Педро получил желтую карточку от судьи

45' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Мартин Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

38' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Цыганков Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Оооо... вот это был удар! Асприлья Ясер должен был забить с этой позиции.

36' Асприлья Ясер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Мумин Абдул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Пеп Чаваррия получил травму и заменен. Де Фрутос Хорхе выходит на поле.

32' Пеп Чаваррия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Цыганков Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Цыганков Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Цыганков Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Безумный фол. Цыганков Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Пеп Чаваррия

19' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Диас Педро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Асприлья Ясер из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Руис Абель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Диас Педро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

8' Руис Абель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Пеп Чаваррия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хиль Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

2' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Пеп Чаваррия выиграл воздушное противоборство у Цыганков Виктор

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Жирона начинает с центра поля