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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Барселона
1:0
Первый тайм: 23'
Хетафе

Ход матча

19'
Левандовски Роберт
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 131
Барселона 98.5% (129)
X 1.5% (2)
Хетафе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
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Хетафе
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13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
17
Касадо
Марк
24
Гарсия
Эрик
19
Ямаль
Ламин
14
Торре
Пабло
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
4
Беррокаль
Хуан
17
Перес
Карлес
5
Милья
Луис
20
Сантьяго
Хесус
7
Сола
Алекс
11
Аленья
Карлес
6
Уче
Крисантус
Барселона
4-2-3-1
Хетафе
4-1-4-1

История личных встреч

Барселона
Хетафе

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

34 матча

67.6%
23.5%
8.9%
23 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

61.8%
29.4%
8.8%
21 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
2:0
П
1:2
П
0:0
П
1:2
П
6:0
П
0:2
П
6:0
П
0:0
П
2:2
КК
0:2
КК
4:0
П
2:5
П
6:1
П
1:4
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
1:3
П
2:1
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

49
25

Голов в среднем за матч

2.88
1.47

Среднее время на гол

31
61

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.59
0.59

Среднее время на гол

153
153

Всего голов

59
35

Голов в среднем за матч

1.74
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

51
87

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 6 (1) 0.86
Рафинья Диас 5 0.71
Ямаль Ламин 3 0.43
Ольмо Дани 3 0.43
Педри 2 0.29
Кунде Жюль 1 0.14
Торрес Ферран 1 0.14
Торре Пабло 1 0.14
Виктор Пау 0 0
Касадо Марк 0 0
Кубарси Пау 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 1 0.14
Уче Крисантус 1 0.14
Майораль Борха 1 (1) 0.14
Рико Диего 0 0
Милья Луис 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Бордалас 2 1
Дьене Даконам 2 0
Рико Диего 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Сола Алекс 2 0
Уче Крисантус 2 0
Арамбарри Мауро 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
1
Барселона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

13
3

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

22
3
9 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
1
33%
61-75
4
18%
2
67%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0
Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2
Хетафе
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0

Результаты матчей

Барселона
Хетафе

Точный счет

2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Барселона
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
3
3
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
5.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 12 - 13 11
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Осасуна
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Алавес
 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Севилья
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
14.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Валенсия
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
18.
Вальядолид
 Заявка 7 1 2 4 3 - 15 5
19.
Хетафе
 0:1 Заявка 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Барселона
 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
4.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
5.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
6.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
16.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 0:1 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Хетафе
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Вильярреал Перес Айосе 4
Барселона Ямаль Ламин 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Юрич Станко 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Маркан Маркос 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Иглесиас из центральной части поля выполнил передачу вперёд, вот только Уче задумку партнёра не понял, и игровой снаряд спокойно прикатился к голкиперу "Барселоны". 
  • 21'
    Довольно-таки быстро удалось открыть счёт каталонцам. Теперь, конечно, гостям придётся намного сложнее. Нужно футболистам "Хетафе" большими силами продвигаться в атаку. 
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЛЕВАНДОВСКИ! Кунде с правого фланга навесил в центр, Сория должен был спокойно поймать мяч в руки, однако голкипер "Хетафе" выронил снаряд на Левандовски, который с пары метров не имел права промахнуться!
  • 20'
    Иглесиас не позволял Ламину Ямалю прорваться вперёд по правому флангу, после чего молодой талант "Барселоны" нарушил правила. Внимательны пока в обороне гости. 
  • Офсайд
    19'
    Уче получил мяч на левом фланге и прострелил в центр на Переса, который в борьбе с Бальде пробил значительно левее цели. Плюсом, в начальной стадии атаки футболист "Хетафе" забрался в офсайд. 
  • Судья
    18'
    Сантьяго не в игровой ситуации специально врезался в Эрика Гарсию. Рефери игру остановил и провёл с футболистами профилактическую беседу. Закипают страсти в нашем матче. 
  • Травма, повреждение
    17'
    Сантьяго и Эрик Гарсия неприятно столкнулись в верховом единоборстве. Досталось футболисту "Хетафе" в этом эпизоде, однако от помощи медиков он отказался. 
  • Угловой
    16'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Барселоны". Рафинья выполнил слишком сильный навес к дальней штанге, и никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел. 
  • 15'
    Кунде на правом фланге красиво ушёл от Иглесиаса, после чего ворвался в штрафную гостей и пытался прострелить в центр, но эту попытку в последний момент заблокировал Альдерете. 
  • Опасный момент
    14'
    ОПАСНО! Перес на высокой скорости по центру влетел в штрафную соперника, сместился в правый край и с отличной позиции пробил по воротам, вот только этот выстрел в подкате успел заблокировать Бальде!
  • 13'
    В довольно спокойном темпе проходят стартовые минуты матча. Каталонцы имеют территориальное преимущество, но гости стараются отвечать своими контратаками. 
  • Офсайд
    12'
    Рафинья со стандарта с правого фланга навесил в центр штрафной, откуда Левандовски головой пробил в левый угол, но Сория с угрозой справился. Плюсом, в положение вне игры забрался поляк. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Ламин Ямаль на правом фланге избавился от опеки и готовился рвануть вперёд, но его руками прихватил Сола. Думаю, что в следующий раз игрок "Хетафе" удостоится карточки за такое нарушение. 
  • Опасный момент
    10'
    МОМЕНТ! Сола с левого фланга выполнил навес в центр к линии вратарской, Перес выиграл верховое единоборство у Бальде и головой с убойной позиции пробил точно в руки Пенье!
  • 9'
    Рафинья на левом фланге набрал высокую скорость и пытался ворвался в штрафную гостей, вот только бразилец слишком далеко отпустил от себя мяч, и Беррокаль совершил перехват. 
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    • Фол, нарушение
      8'
      Бальде на левом фланге успел прокинуть мяч себе на ход, после чего его грубым приёмом снёс с ног Перес. Странно, что Гонсалес Фуэртес в этом эпизоде обошёлся без карточки. 
    • 7'
      Ламин Ямаль с правого фланга забросил мяч в дальнюю часть штрафной на Левандовски, который мяч технично обработал, а затем пробил по воротам, но этот выстрел пришёлся в Альдерете. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Уче в центральной части поля получил игровой снаряд и пытался продвинуться вперёд, вот только его недозволенным приёмом на газон уложил Эрик Гарсия. Рефери всё прекрасно видел и дал свисток. 
    • Угловой
      5'
      И ещё один корнер на правом фланге удалось заработать гостям. На этот раз Милья навесил к ближнему краю вратарской, а там внимательно на "втором этаже" сыграл Рафинья. 
    • Угловой
      4'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Хетафе". Последовал короткий розыгрыш, после которого Сантьяго пытался навесить в штрафную, но эту попытку заблокировал Касадо. 
    • 3'
      Из глубины последовал заброс в правую часть штрафной "Барселоны", а там мяч получил Перес и прострелил в центр, однако эту передачу успел перехватить Иньиго Мартинес. 
    • 2'
      Каталонцы вышли на эту встречу в сине-красной форме, футболисты "Хетафе" играют в бело-зелёной форме. Ворота Пеньи в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 1:0 Хетафе

    Исход игры
    Барселона
    98.5% (131)
    Ничья
    1.5% (2)
    Хетафе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (65)
    Меньше
    42.98% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    29.82% (34)
    Нет
    70.18% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    34.6% (46)
    3:0 Барселона
    20.3% (27)
    3:1 Барселона
    17.3% (23)
    2:1 Барселона
    6.8% (9)
    4:0 Барселона
    2.3% (3)
    1:0 Барселона
    2.3% (3)
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