Тур: 7. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Гонсалес Пабло
Ход матча
19'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
17
Касадо
Марк
24
Гарсия
Эрик
19
Ямаль
Ламин
14
Торре
Пабло
11
Рафинья
Диас
13
Сория
Давид
17
Перес
Карлес
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
24 Гарсия ЭрикПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Форт ЭкторЗащитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Патрисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Барселона
Хетафе
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
34 матча
67.6%
23.5%
8.9%
23 победы 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
61.8%
29.4%
8.8%
21 победа 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
49
25
Голов в среднем за матч
2.88
1.47
Среднее время на гол
31
61
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.59
0.59
Среднее время на гол
153
153
Всего голов
59
35
Голов в среднем за матч
1.74
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
51
87
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|6 (1)
|0.86
|Рафинья Диас
|5
|0.71
|Ямаль Ламин
|3
|0.43
|Ольмо Дани
|3
|0.43
|Педри
|2
|0.29
|Кунде Жюль
|1
|0.14
|Торрес Ферран
|1
|0.14
|Торре Пабло
|1
|0.14
|Виктор Пау
|0
|0
|Касадо Марк
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|1
|0.14
|Уче Крисантус
|1
|0.14
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.14
|Рико Диего
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виктор Пау
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Дьене Даконам
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Уче Крисантус
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
1
Барселона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
13
3
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
22
3
9 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
1
33%
61-75
4
18%
2
67%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0
Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2
Хетафе
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0
Результаты матчей
Барселона
Хетафе
Точный счет
2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Барселона
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 13
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 15
|5
|19.
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|4
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (5)
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Маркан Маркос
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 1:0 Хетафе
Исход игры
Барселона
98.5% (131)
Ничья
1.5% (2)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
29.82% (34)
Нет
70.18% (80)
Популярный счёт
2:0 Барселона
34.6% (46)
3:0 Барселона
20.3% (27)
3:1 Барселона
17.3% (23)
2:1 Барселона
6.8% (9)
4:0 Барселона
2.3% (3)
1:0 Барселона
2.3% (3)
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