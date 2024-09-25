Сантьяго и Эрик Гарсия неприятно столкнулись в верховом единоборстве. Досталось футболисту "Хетафе" в этом эпизоде, однако от помощи медиков он отказался.

Сантьяго не в игровой ситуации специально врезался в Эрика Гарсию. Рефери игру остановил и провёл с футболистами профилактическую беседу. Закипают страсти в нашем матче.

Уче получил мяч на левом фланге и прострелил в центр на Переса, который в борьбе с Бальде пробил значительно левее цели. Плюсом, в начальной стадии атаки футболист "Хетафе" забрался в офсайд.

Иглесиас не позволял Ламину Ямалю прорваться вперёд по правому флангу, после чего молодой талант "Барселоны" нарушил правила. Внимательны пока в обороне гости.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЛЕВАНДОВСКИ! Кунде с правого фланга навесил в центр, Сория должен был спокойно поймать мяч в руки, однако голкипер "Хетафе" выронил снаряд на Левандовски, который с пары метров не имел права промахнуться!

Довольно-таки быстро удалось открыть счёт каталонцам. Теперь, конечно, гостям придётся намного сложнее. Нужно футболистам "Хетафе" большими силами продвигаться в атаку.

Иглесиас из центральной части поля выполнил передачу вперёд, вот только Уче задумку партнёра не понял, и игровой снаряд спокойно прикатился к голкиперу "Барселоны".

16' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Барселоны". Рафинья выполнил слишком сильный навес к дальней штанге, и никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел.

15' Кунде на правом фланге красиво ушёл от Иглесиаса, после чего ворвался в штрафную гостей и пытался прострелить в центр, но эту попытку в последний момент заблокировал Альдерете.

14' ОПАСНО! Перес на высокой скорости по центру влетел в штрафную соперника, сместился в правый край и с отличной позиции пробил по воротам, вот только этот выстрел в подкате успел заблокировать Бальде!

13' В довольно спокойном темпе проходят стартовые минуты матча. Каталонцы имеют территориальное преимущество, но гости стараются отвечать своими контратаками.

12' Рафинья со стандарта с правого фланга навесил в центр штрафной, откуда Левандовски головой пробил в левый угол, но Сория с угрозой справился. Плюсом, в положение вне игры забрался поляк.

11' Ламин Ямаль на правом фланге избавился от опеки и готовился рвануть вперёд, но его руками прихватил Сола. Думаю, что в следующий раз игрок "Хетафе" удостоится карточки за такое нарушение.

10' МОМЕНТ! Сола с левого фланга выполнил навес в центр к линии вратарской, Перес выиграл верховое единоборство у Бальде и головой с убойной позиции пробил точно в руки Пенье!