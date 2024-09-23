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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Барселона
 
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Хетафе
Прогнозы 37
Барселона 100% (37)
X 0% (0)
Хетафе 0% (0)
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Барселона
Хетафе

История личных встреч

Барселона
Хетафе

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

34 матча

67.6%
23.5%
8.9%
23 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

61.8%
29.4%
8.8%
21 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
5:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
2:0
П
1:2
П
0:0
П
1:2
П
6:0
П
0:2
П
6:0
П
0:0
П
2:2
КК
0:2
КК
4:0
П
2:5
П
6:1
П
1:4
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
1:3
П
2:1
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

49
25

Голов в среднем за матч

2.88
1.47

Среднее время на гол

31
61

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.59
0.59

Среднее время на гол

153
153

Всего голов

59
35

Голов в среднем за матч

1.74
1.03

Тотал матчей

2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

51
87

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 6 (1) 1
Рафинья Диас 5 0.83
Ямаль Ламин 3 0.5
Ольмо Дани 3 0.5
Педри 2 0.33
Кунде Жюль 1 0.17
Торрес Ферран 1 0.17
Торре Пабло 1 0.17
Виктор Пау 0 0
Касадо Марк 0 0
Кубарси Пау 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 1 0.17
Chrisantus Uche 1 0.17
Майораль Борха 1 (1) 0.17
Рико Диего 0 0
Милья Луис 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Бордалас 2 1
Дьене Даконам 2 0
Рико Диего 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Сола Алекс 2 0
Chrisantus Uche 2 0
Арамбарри Мауро 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
1
Барселона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

13
3

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

22
3
9 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
1
33%
61-75
4
18%
2
67%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0
Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2
Хетафе
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0

Результаты матчей

Барселона
Хетафе

Точный счет

2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Барселона
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
3
3
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 6 0 0 22 - 5 18
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
5.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 12 - 13 11
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
8.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
9.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
12.
Жирона
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
15.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Хетафе
 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
15.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
16.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
7.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 4 (1)
Вильярреал Перес Айосе 4
Барселона Ямаль Ламин 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Валенсия Пепелу 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов.



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    • Прогнозы 37
    Барселона 100% (37)
    X 0% (0)
    Хетафе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Хетафе
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    Прогнозы на матч Барселона - Хетафе

    Исход игры
    Барселона
    100% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Хетафе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (12)
    Нет
    66.67% (24)
    Популярный счёт
    3:0 Барселона
    32.4% (12)
    2:0 Барселона
    27% (10)
    3:1 Барселона
    21.6% (8)
    2:1 Барселона
    10.8% (4)
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