Тур: 7. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
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Главный тренер: Patricio Moreno
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Барселона
Хетафе
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
34 матча
67.6%
23.5%
8.9%
23 победы 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
61.8%
29.4%
8.8%
21 победа 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
16 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
49
25
Голов в среднем за матч
2.88
1.47
Среднее время на гол
31
61
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.59
0.59
Среднее время на гол
153
153
Всего голов
59
35
Голов в среднем за матч
1.74
1.03
Тотал матчей
2.5
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
51
87
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|6 (1)
|1
|Рафинья Диас
|5
|0.83
|Ямаль Ламин
|3
|0.5
|Ольмо Дани
|3
|0.5
|Педри
|2
|0.33
|Кунде Жюль
|1
|0.17
|Торрес Ферран
|1
|0.17
|Торре Пабло
|1
|0.17
|Виктор Пау
|0
|0
|Касадо Марк
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|1
|0.17
|Chrisantus Uche
|1
|0.17
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.17
|Рико Диего
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виктор Пау
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Дьене Даконам
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Chrisantus Uche
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
1
Барселона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
13
3
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
22
3
9 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
1
33%
61-75
4
18%
2
67%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0
Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2
Хетафе
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0
Результаты матчей
Барселона
Хетафе
Точный счет
2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Барселона
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 13
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|4
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (5)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Хетафе
|Хосе Бордалас
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Валенсия
|Пепелу
|3
Прогнозы на матч Барселона - Хетафе
Исход игры
Барселона
100% (37)
Ничья
0% (0)
Хетафе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (25)
Меньше
30.56% (11)
Обе команды забьют
Да
33.33% (12)
Нет
66.67% (24)
Популярный счёт
3:0 Барселона
32.4% (12)
2:0 Барселона
27% (10)
3:1 Барселона
21.6% (8)
2:1 Барселона
10.8% (4)
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