Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Эспен ван Э выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Хорошую попытку сделал Ильяс Себауи . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Хераклес

44' Ольссон Симон из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Херенвен

40' Матч возобновлен

40' Подгоряну Суф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Хераклес

34' Матч возобновлен

34' Оливер Бреуде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Подгоряну Суф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Безумный фол. Подгоряну Суф грубо играет против соперника. Пострадал Оливер Бреуде

32' Оливер Бреуде навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Оливер Бреуде пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

32' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Херенвен

29' Роскен Рубен из команды Хераклес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Ван Кам Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

24' Хорошую попытку сделал Luka Kulenovic . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Удар от ворот произведет Херенвен

23' Энгельс Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Херенвен

21' Роскен Рубен не смог попасть в створ ударом издали

20' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Херенвен

19' Подгоряну Суф не смог попасть в створ ударом издали

18' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хорошую попытку сделал Бенита Мимеирхель . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Брайан Де Керсмакер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Оливер Бреуде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Херенвен

13' Оливер Бреуде из команды Херенвен подал угловой справа.

12' Оливер Бреуде нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хераклес начинает с центра поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру