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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Хераклес
1:1
Второй тайм: 85'
Херенвен
0'
15' Желтая карточка
Брауде Оливер
1:0
25' Гол
Мирани Деймон
32' Желтая карточка
Подгоряну Суф
54' Undefined phrase: football_event_
Luka Kulenovic
1:1
59' Гол
Dimitris Rallis
75' Желтая карточка
Роскен Рубен

Ход матча

15'
 
Брауде Оливер
25'
Мирани Деймон
(Ван Кам Даниэль)
1:0
32'
Подгоряну Суф
 
46'
 
Ван Эе Эспен
Конде Амара
54'
Luka Kulenovic
 
57'
Тальвитие Юхо
Подгоряну Суф
 
59'
1:1
Dimitris Rallis
(Тренсков Якоб)
60'
 
Ольссон Симон
Брауде Оливер
60'
 
Халл Дензел
Levi Smans
69'
 
Керстен Сэм
Nikolai Soeyset Hopland
71'
 
Карлсбакк Даниэль
Dimitris Rallis
72'
Хорнкамп Ииц
Luka Kulenovic
 
72'
Брюнс Томас
Shiloh Zand
 
75'
Роскен Рубен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 177 Количество передач 275
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Херенвен
4.80
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3.82
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7.04
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Все Коэффициенты
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
19
Luka
Kulenovic
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
6
Конде
Амара
19
Ольссон
Симон
20
Тренсков
Якоб
8
Брауэрс
Люк
10
Ilias
Sebaoui
26
Dimitris
Rallis
Хераклес
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Херенвен

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

32 матча

43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.9%
18.8%
34.3%
15 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
1:1
Э
0:4
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:1
Э
6:3
Э
2:4
Э
1:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.88
1.6

Среднее время на гол

47
56

Всего голов

23
33

Голов в среднем за матч

1.53
1.94

Среднее время на гол

58
46

Всего голов

55
57

Голов в среднем за матч

1.72
1.78

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
50

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгельс Марио 1 0.14
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.14
Мирани Деймон 1 0.14
Luka Kulenovic 1 0.14
Тальвитие Юхо 1 0.14
Ван Кам Даниэль 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 0.43
Тренсков Якоб 2 0.29
Брауэрс Люк 2 0.29
Ольссон Симон 1 0.14
Dimitris Rallis 1 0.14
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 3 0
Энгельс Марио 2 0
Месик Иван 2 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брауде Оливер 3 0
Бохневич Павел 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Керстен Сэм 1 0
Николаеску Йон 1 0
Карлсбакк Даниэль 1 0
Ван Эе Эспен 1 0

Результаты матчей

Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Херенвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Хераклес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
7
Хераклес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Херенвен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
100%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
3
60%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
43%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1
Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0
Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3

Результаты матчей

Хераклес
Херенвен

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
9:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 23 - 4 18
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6.
Гронинген
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
9.
Херенвен
 1:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 15 8
10.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12.
Хераклес
 1:1 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 7 6
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
15.
НАК Бреда
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 2 4 2 - 17 2
18.
Валвейк
 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Херенвен
 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Хераклес
 1:1 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 13 - 3 9
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Хераклес
 1:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Аякс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Херенвен
 1:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
17.
НАК Бреда
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
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