Тур: 6. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Барротт Сэмюэл
0'
1:0
20' ГолМартинелли Габриэл
21' Желтая карточкаВарди Джейми
22' Желтая карточкаСтив Купер
31' Желтая карточкаНдиди Уилфред
Ход матча
20'
21'
22'
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
3
Фас
Ваут
22
Скипп
Оливер
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
-
32 Нето МурараВратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
-
51 Николс ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
18 Айю ДжорданПолузащитник
-
29 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Лестер
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
2.11
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.11
Среднее время на гол
75
81
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.63
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
55
68
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|2
|0.33
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.33
|Сака Букайо
|1
|0.17
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.17
|Троссар Леандро
|1
|0.17
|Парти Томас
|1
|0.17
|Калафьори Риккардо
|1
|0.17
|Тимбер Юрриен
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|2
|0.33
|Мавидиди Стефи
|2
|0.33
|Буонанотте Факундо
|1
|0.17
|Фас Ваут
|1
|0.17
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|3
|1
|Троссар Леандро
|1
|1
|Парти Томас
|2
|0
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Тимбер Юрриен
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Льюис-Скелли Майлс
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варди Джейми
|2
|0
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|Стив Купер
|2
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Буонанотте Факундо
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Арсенал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1
Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2
Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1
Результаты матчей
Арсенал
Лестер
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|4:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|2:4 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|17.
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|2:4 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|4:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|19.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2:4 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Челси
|Палмер Коул
|4 (4)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (3)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Ноттингем Форест
|Гиббс-Уайт Морган
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Лестер
Исход игры
Арсенал
96.6% (113)
Ничья
2.6% (3)
Лестер
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
46.36% (51)
Нет
53.64% (59)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
35.9% (42)
2:1 Арсенал
27.4% (32)
3:1 Арсенал
12% (14)
3:0 Арсенал
9.4% (11)
1:0 Арсенал
5.1% (6)
3:2 Арсенал
1.7% (2)
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