Интересный момент предшествовал голу Мартинелли. Варди в центральной части мяч получил, и его руками прихватил Салиба. Барротт в том эпизоде нарушения не увидел. Теперь понятно, на что так эмоционально отреагировали гости.

МОМЕНТ! Троссар от правого края штрафной навесил к дальнему углу вратарской, откуда головой пробил Хаверц, вот только мяч после удара немца прошёл рядом с правой штангой!

Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Складывается у меня стойкое ощущение, что в концовке тайма лондонцы добавят в активности.

Продолжают атаковать лондонцы. Тимбер получил игровой снаряд на правом фланге и за счёт техники пытался пробраться к штрафной, вот только обыграть Околи ему не удалось.

Абсолютно ничего не получается у футболистов "Лестера" в первом тайме. Гости активно провели стартовые минуты матча, однако затем они отошли в "глухую" оборону.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". Райс навесил к ближней штанге, а там здорово сыграл Околи, головой выбивший мяч от владений Хермансена.

Впервые за долгое время выбрались в атаку гости. Буонанотте подхватил мяч на левом фланге и рванул вперёд, вот только пройти Парти у него не получилось. Очень здорово в отборе действовал игрок "Арсенала".

Мавидиди чуть ли не впервые в матче попробовал прорваться вперёд по левому флангу, вот только уйти от Парти у него не получилось. Классно в отборе сыграл футболист "Арсенала".

Продолжают атаковать "канониры". Троссар подхватил игровой снаряд на правом фланге и пытался продвинуться к штрафной гостей, но его без нарушения остановил Кристиансен.

Позади осталась первая треть поединка в Лондоне. "Канониры" имеют огромное территориальное преимущество и ищут моменты, дабы увеличить разницу в счёте.

Активнее стали использовать правый фланг лондонцы при построении своих атак. Хаверц сейчас пытался пролезть в штрафную, но обыграть Кристиансена ему не удалось.

Ндиди получает жёлтую карточку в составе "Лестера". Футболист гостей сначала нарушил правила против Калафьори на своей половине поля, а затем эмоционально отреагировал на свисток арбитра.

Ещё один момент я выпустил, который случился после гола "Арсенала". Главный тренер гостей удостоился жёлтой карточки. Видимо, Стив Купер что-то неприятное сказал в адрес рефери.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". Райс навесил в центр вратарской, а там на выходе сыграл Хермансен. Никакой пользы пока не приносят стандарты "канонирам".

Сака на правом фланге красиво обыграл Мавидиди, после чего футболист "Лестера" откровенно схватил его руками. Барротт в этом эпизоде решил обойтись без жёлтой карточки.

В крайнем матче чемпионата "канониры" сыграли в ничью с "Манчестер Сити", упустив победу на последних минутах. А в середине недели лондонцы в рамках Кубка Английской лиги уверенно переиграли "Болтон".

Удалось на данном отрезке матча игрокам "Лестера" отодвинуть игру от своих ворот. Лондонцы перекатывают игровой снаряд, однако происходит всё это в центральной части поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МАРТИНЕЛЛИ! Тимбер с правого края прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Мартинелли в одно касание низом пробил в левый угол. Мяч покатился довольно слабо, однако Хермансен среагировать не сумел!

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Варди наказан предупреждением в составе "Лестера". Активно форвард гостей решил что-то обсудить с арбитром. Барротт такое поведение терпеть не стал.

Райс после отличной проникающей передачи от Троссара получил игровой снаряд в левой части штрафной и от лицевой пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал Фас.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". Райс выполнил острый навес в центр вратарской, а там гости с огромным трудом, но всё-таки справились с угрозой.

Райс по левому флангу пытался продвинуться к штрафной "Лестера", но его недозволенным приёмом на газон уложил Буонанотте. Право на перспективный стандарт получают лондонцы.

С навесом Райса гости справились и выбили мяч на Тимбера, который с довольно дальней дистанции пробил по воротам, и игровой снаряд спокойно прикатился в руки Хермансену.

МОМЕНТИЩЕ! Хаверц из глубины отдал передачу в левую часть штрафной на Мартинелли, который плотно пробил в ближний верхний угол. Хермансен с трудом справился с этим выстрелом!

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". С навесом Райса справился Хермансен и выбил мяч на Сака, который с подбора пробил по воротам, однако эта попытка пришлась в Ндиди.

17' МОМЕНТ! Сака из глубины отдал передачу в левую часть штрафной на Мартинелли, а тот продвинулся до угла вратарской, а затем стрельнул немного выше перекладины!

16' Сака получил игровой снаряд на правом фланге, сместился в центр и с 25 метров низом пробил в левый угол. Хермансен прилёг на бок и уверенно мяч в руки поймал.

15' Колоссальное преимущество в эти минуты имеют футболисты "Арсенала". Хозяевам всем составом приступили к атакующим действиям и ищут варианты, дабы подобраться к воротам Хермансена.

14' Сака отдал отличный проникающий пас в правую часть штрафной на Хаверца, который прострелил в центр, но эту попытку перехватил Фас. Продолжают атаковать "канониры".

13' Начинает вырисовываться картина, которую мы будем наблюдать на протяжении практически всего матча. Футболисты "Арсенала" закрепились у штрафной соперника и перекатывают мяч с фланга на фланг.

12' Троссар от левого края штрафной выполнил острый навес к дальней штанге, Сака готовился пробить по воротам, вот только его своевременно сумел опередить Кристиансен.

11' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Арсенала". Сака перспективно навесил в центр вратарской, а там внимательно сыграл Хермансен, забравший мяч в руки.

10' Мартинелли на правом фланге легко ушёл от Буонанотте, после чего ворвался в штрафную гостей и от лицевой прострелил в центр, однако эту передачу в последний момент остановил Джастин.

9' Скипп не успел к мячу на своей половине поля и в грубом подкате влетел в ногу Мартинелли. Удивительно, что рефери за это нарушение не показал игроку "Лестера" жёлтую карточку.

8' Сака с правого края прострелил к ближней штанге, Околи неудачно выбил игровой снаряд на Парти, который с подбора пробить по воротам не сумел. Забирают инициативу лондонцы.

7' Буонанотте и Сака столкнулись в центральной части поля. Досталось футболисту "Арсенала" в этом моменте, и самостоятельно он подняться пока не может.

6' ОПАСНО! Варди слева прорвался вперёд и сделал зрячий перевод в дальнюю часть штрафной на Джастина, который с отличной позиции пробил по воротам, вот только эту попытку заблокировал Калафьори!

5' Джастин по правому флангу пытался прорваться вперёд со своей половины поля, но его недозволенным приёмом на газон уложил Калафьори. Барротт всё прекрасно видел и дал свисток.

4' Сака справа подобрался к штрафной гостей и пытался сместиться в центр, но его в спину подтолкнул Околи. Арбитр посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было.

3' Райс из глубины выполнил заброс на левый фланг атаки, Мартинелли на высокой скорости рвался вперёд, однако его опередил Хермансен, далеко выскочивший за пределы штрафной.

2' "Канониры" вышли на эту встречу в красно-белом комплекте формы, футболисты "Лестера" играют в синей форме. Ворота Хермансена в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.