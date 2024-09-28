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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Арсенал
1:0
Первый тайм: 43'
Лестер
0'
1:0
20' Гол
Мартинелли Габриэл
21' Желтая карточка
Варди Джейми
22' Желтая карточка
Стив Купер
31' Желтая карточка
Ндиди Уилфред

Ход матча

20'
Мартинелли Габриэл
(Тимбер Юрриен)
1:0
21'
 
Варди Джейми
22'
 
Стив Купер
31'
 
Ндиди Уилфред

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 117
Арсенал 96.6% (113)
X 2.6% (3)
Лестер 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Лестер
8.65
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
12
Тимбер
Юрриен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
33
Калафьори
Риккардо
5
Парти
Томас
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
19
Троссар
Леандро
11
Мартинелли
Габриэл
29
Хаверц
Кай
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
3
Фас
Ваут
5
Околи
Меме
16
Кристиансен
Виктор
8
Уинкс
Гарри
22
Скипп
Оливер
40
Буонанотте
Факундо
6
Ндиди
Уилфред
10
Мавидиди
Стефи
9
Варди
Джейми
Арсенал
4-2-3-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Лестер

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
КЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

2.11
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.11

Среднее время на гол

75
81

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.63
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 2 0.33
Габриэль дос Сантос 2 0.33
Сака Букайо 1 0.17
Мартинелли Габриэл 1 0.17
Троссар Леандро 1 0.17
Парти Томас 1 0.17
Калафьори Риккардо 1 0.17
Тимбер Юрриен 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 2 0.33
Мавидиди Стефи 2 0.33
Буонанотте Факундо 1 0.17
Фас Ваут 1 0.17
Ндиди Уилфред 0 0
Фатаву Абдул 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 3 1
Троссар Леандро 1 1
Парти Томас 2 0
Жезус Габриэль 2 0
Тимбер Юрриен 2 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Райя Давид 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Салиба Вильям 1 0
Сака Букайо 1 0
Льюис-Скелли Майлс 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варди Джейми 2 0
Ндиди Уилфред 2 0
Стив Купер 2 0
Айю Джордан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Фас Ваут 1 0
Скипп Оливер 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Буонанотте Факундо 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2
Арсенал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1
Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2
Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1

Результаты матчей

Арсенал
Лестер

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3.
Челси
 4:2 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
8.
Брентфорд
 1:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Брайтон
 2:4 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17.
Лестер
 0:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 9 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Эвертон
 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 2:4 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Челси
 4:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
19.
Эвертон
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4:2 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Брайтон
 2:4 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Челси Палмер Коул 4 (4)
Челси Джексон Николас 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Ноттингем Форест Гиббс-Уайт Морган 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Впервые за долгое время выбрались в атаку гости. Буонанотте подхватил мяч на левом фланге и рванул вперёд, вот только пройти Парти у него не получилось. Очень здорово в отборе действовал игрок "Арсенала". 
  • Угловой
    41'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". Райс навесил к ближней штанге, а там здорово сыграл Околи, головой выбивший мяч от владений Хермансена. 
  • 40'
    Абсолютно ничего не получается у футболистов "Лестера" в первом тайме. Гости активно провели стартовые минуты матча, однако затем они отошли в "глухую" оборону. 
  • 39'
    Продолжают атаковать лондонцы. Тимбер получил игровой снаряд на правом фланге и за счёт техники пытался пробраться к штрафной, вот только обыграть Околи ему не удалось. 
  • 38'
    Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Складывается у меня стойкое ощущение, что в концовке тайма лондонцы добавят в активности. 
  • Опасный момент
    37'
    МОМЕНТ! Троссар от правого края штрафной навесил к дальнему углу вратарской, откуда головой пробил Хаверц, вот только мяч после удара немца прошёл рядом с правой штангой!
  • 36'
    Интересный момент предшествовал голу Мартинелли. Варди в центральной части мяч получил, и его руками прихватил Салиба. Барротт в том эпизоде нарушения не увидел. Теперь понятно, на что так эмоционально отреагировали гости. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Сака на правом фланге красиво обыграл Мавидиди, после чего футболист "Лестера" откровенно схватил его руками. Барротт в этом эпизоде решил обойтись без жёлтой карточки.
  • Угловой
    34'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". Райс навесил в центр вратарской, а там на выходе сыграл Хермансен. Никакой пользы пока не приносят стандарты "канонирам". 
  • Желтая карточка
    33'
    Ещё один момент я выпустил, который случился после гола "Арсенала". Главный тренер гостей удостоился жёлтой карточки. Видимо, Стив Купер что-то неприятное сказал в адрес рефери. 
  • Желтая карточка
    32'
    Ндиди получает жёлтую карточку в составе "Лестера". Футболист гостей сначала нарушил правила против Калафьори на своей половине поля, а затем эмоционально отреагировал на свисток арбитра. 
  • 31'
    Активнее стали использовать правый фланг лондонцы при построении своих атак. Хаверц сейчас пытался пролезть в штрафную, но обыграть Кристиансена ему не удалось. 
  • 30'
    Позади осталась первая треть поединка в Лондоне. "Канониры" имеют огромное территориальное преимущество и ищут моменты, дабы увеличить разницу в счёте. 
  • 29'
    Продолжают атаковать "канониры". Троссар подхватил игровой снаряд на правом фланге и пытался продвинуться к штрафной гостей, но его без нарушения остановил Кристиансен. 
  • 28'
    Мавидиди чуть ли не впервые в матче попробовал прорваться вперёд по левому флангу, вот только уйти от Парти у него не получилось. Классно в отборе сыграл футболист "Арсенала". 
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    • Угловой
      27'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". С навесом Райса справился Хермансен и выбил мяч на Сака, который с подбора пробил по воротам, однако эта попытка пришлась в Ндиди. 
    • Опасный момент
      26'
      МОМЕНТИЩЕ! Хаверц из глубины отдал передачу в левую часть штрафной на Мартинелли, который плотно пробил в ближний верхний угол. Хермансен с трудом справился с этим выстрелом!
    • 25'
      С навесом Райса гости справились и выбили мяч на Тимбера, который с довольно дальней дистанции пробил по воротам, и игровой снаряд спокойно прикатился в руки Хермансену. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Райс по левому флангу пытался продвинуться к штрафной "Лестера", но его недозволенным приёмом на газон уложил Буонанотте. Право на перспективный стандарт получают лондонцы. 
    • Угловой
      23'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Арсенала". Райс выполнил острый навес в центр вратарской, а там гости с огромным трудом, но всё-таки справились с угрозой. 
    • 22'
      Райс после отличной проникающей передачи от Троссара получил игровой снаряд в левой части штрафной и от лицевой пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал Фас. 
    • Желтая карточка
      21'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Варди наказан предупреждением в составе "Лестера". Активно форвард гостей решил что-то обсудить с арбитром. Барротт такое поведение терпеть не стал. 
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МАРТИНЕЛЛИ! Тимбер с правого края прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Мартинелли в одно касание низом пробил в левый угол. Мяч покатился довольно слабо, однако Хермансен среагировать не сумел!
    • 19'
      Удалось на данном отрезке матча игрокам "Лестера" отодвинуть игру от своих ворот. Лондонцы перекатывают игровой снаряд, однако происходит всё это в центральной части поля. 
    • 18'
      В крайнем матче чемпионата "канониры" сыграли в ничью с "Манчестер Сити", упустив победу на последних минутах. А в середине недели лондонцы в рамках Кубка Английской лиги уверенно переиграли "Болтон". 
    • Опасный момент
      17'
      МОМЕНТ! Сака из глубины отдал передачу в левую часть штрафной на Мартинелли, а тот продвинулся до угла вратарской, а затем стрельнул немного выше перекладины!
    • 16'
      Сака получил игровой снаряд на правом фланге, сместился в центр и с 25 метров низом пробил в левый угол. Хермансен прилёг на бок и уверенно мяч в руки поймал. 
    • 15'
      Колоссальное преимущество в эти минуты имеют футболисты "Арсенала". Хозяевам всем составом приступили к атакующим действиям и ищут варианты, дабы подобраться к воротам Хермансена. 
    • 14'
      Сака отдал отличный проникающий пас в правую часть штрафной на Хаверца, который прострелил в центр, но эту попытку перехватил Фас. Продолжают атаковать "канониры". 
    • 13'
      Начинает вырисовываться картина, которую мы будем наблюдать на протяжении практически всего матча. Футболисты "Арсенала" закрепились у штрафной соперника и перекатывают мяч с фланга на фланг. 
    • 12'
      Троссар от левого края штрафной выполнил острый навес к дальней штанге, Сака готовился пробить по воротам, вот только его своевременно сумел опередить Кристиансен. 
    • Угловой
      11'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Арсенала". Сака перспективно навесил в центр вратарской, а там внимательно сыграл Хермансен, забравший мяч в руки. 
    • 10'
      Мартинелли на правом фланге легко ушёл от Буонанотте, после чего ворвался в штрафную гостей и от лицевой прострелил в центр, однако эту передачу в последний момент остановил Джастин. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Скипп не успел к мячу на своей половине поля и в грубом подкате влетел в ногу Мартинелли. Удивительно, что рефери за это нарушение не показал игроку "Лестера" жёлтую карточку. 
    • 8'
      Сака с правого края прострелил к ближней штанге, Околи неудачно выбил игровой снаряд на Парти, который с подбора пробить по воротам не сумел. Забирают инициативу лондонцы. 
    • Травма, повреждение
      7'
      Буонанотте и Сака столкнулись в центральной части поля. Досталось футболисту "Арсенала" в этом моменте, и самостоятельно он подняться пока не может. 
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! Варди слева прорвался вперёд и сделал зрячий перевод в дальнюю часть штрафной на Джастина, который с отличной позиции пробил по воротам, вот только эту попытку заблокировал Калафьори!
    • Фол, нарушение
      5'
      Джастин по правому флангу пытался прорваться вперёд со своей половины поля, но его недозволенным приёмом на газон уложил Калафьори. Барротт всё прекрасно видел и дал свисток. 
    • Судья
      4'
      Сака справа подобрался к штрафной гостей и пытался сместиться в центр, но его в спину подтолкнул Околи. Арбитр посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было. 
    • 3'
      Райс из глубины выполнил заброс на левый фланг атаки, Мартинелли на высокой скорости рвался вперёд, однако его опередил Хермансен, далеко выскочивший за пределы штрафной. 
    • 2'
      "Канониры" вышли на эту встречу в красно-белом комплекте формы, футболисты "Лестера" играют в синей форме. Ворота Хермансена в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Лестер

    Исход игры
    Арсенал
    96.6% (113)
    Ничья
    2.6% (3)
    Лестер
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (61)
    Меньше
    44.55% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    46.36% (51)
    Нет
    53.64% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    35.9% (42)
    2:1 Арсенал
    27.4% (32)
    3:1 Арсенал
    12% (14)
    3:0 Арсенал
    9.4% (11)
    1:0 Арсенал
    5.1% (6)
    3:2 Арсенал
    1.7% (2)
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