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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мэдли Эндрю
Эвертон
0:1
Первый тайм: 43'
Кристал Пэлас
0'
0:1
10' Гол
Гехи Марк

Ход матча

10'
0:1
Гехи Марк
(Лакруа Максанс)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 111
Эвертон 53.2% (59)
X 40.5% (45)
Кристал Пэлас 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эвертон
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
16
Дукуре
Абдулай
8
Мангаля
Орель
29
Линдстрём
Йеспер
7
Макнил
Дуайт
10
Ндиайе
Ильман
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Хендерсон
Дин
5
Лакруа
Максанс
6
Гехи
Марк
8
Лерма
Хефферсон
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
18
Камада
Даити
9
Нкетиа
Эдди
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
Эвертон
4-2-3-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Эвертон
Кристал Пэлас

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

25 матчей

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

24%
60%
16%
6 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.92
0.77

Среднее время на гол

46
117

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.92
1.17

Среднее время на гол

97
77

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.4
0.96

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

64
93

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калверт-Льюин Доминик 2 0.33
Макнил Дуайт 1 0.17
Кин Майкл 1 0.17
Ндиайе Ильман 1 0.17
Янг Эшли 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.33
Эзе Эберечи 1 0.17
Гехи Марк 1 0.17
Лакруа Максанс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 1 1
Кин Майкл 2 0
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Муньос Даниэль 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Эвертон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
2
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
25%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
6
43%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3
Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1
Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4

Результаты матчей

Эвертон
Кристал Пэлас

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3.
Челси
 4:2 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
8.
Брентфорд
 1:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Брайтон
 2:4 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17.
Лестер
 0:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 9 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Эвертон
 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 2:4 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Челси
 4:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
19.
Эвертон
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 4:2 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Брайтон
 2:4 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Челси Палмер Коул 4 (4)
Челси Джексон Николас 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Ноттингем Форест Гиббс-Уайт Морган 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится победой Кристал Пэлас.
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      BetBoom
      2.74 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 111
    Эвертон 53.2% (59)
    X 40.5% (45)
    Кристал Пэлас 6.3% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    7.00
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    3.80
    Реклама, betcity.ru
    2.74
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:1 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Эвертон
    53.2% (59)
    Ничья
    40.5% (45)
    Кристал Пэлас
    6.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (42)
    Меньше
    61.82% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (38)
    2:1 Эвертон
    27.9% (31)
    1:0 Эвертон
    16.2% (18)
    2:0 Эвертон
    6.3% (7)
    1:2 Кристал Пэлас
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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