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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мэдли Эндрю
Эвертон
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 41
Эвертон 68.3% (28)
X 24.4% (10)
Кристал Пэлас 7.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Кристал Пэлас
3.40
3.40
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Эвертон
Кристал Пэлас

История личных встреч

Эвертон
Кристал Пэлас

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

25 матчей

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

24%
60%
16%
6 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
1:0
К
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.92
0.77

Среднее время на гол

46
117

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

0.92
1.17

Среднее время на гол

97
77

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.4
0.96

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

64
93

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калверт-Льюин Доминик 2 0.4
Макнил Дуайт 1 0.2
Кин Майкл 1 0.2
Ндиайе Ильман 1 0.2
Янг Эшли 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.4
Эзе Эберечи 1 0.2
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 1 1
Кин Майкл 2 0
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Муньос Даниэль 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Эвертон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
2
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
25%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
38%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
6
43%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3
Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1
Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4

Результаты матчей

Эвертон
Кристал Пэлас

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
5.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
9.
Фулхэм
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Брентфорд
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Лестер
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Астон Вилла Дуран Джон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ноттингем Форест Гиббс-Уайт Морган 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.

    Главный судья: Мэдли Эндрю

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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Эвертон 68.3% (28)
    X 24.4% (10)
    Кристал Пэлас 7.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    3.40
    3.40
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    Прогнозы на матч Эвертон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Эвертон
    66.7% (28)
    Ничья
    26.2% (11)
    Кристал Пэлас
    7.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    68.29% (28)
    Нет
    31.71% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    35.7% (15)
    1:1 Ничья
    23.8% (10)
    1:0 Эвертон
    21.4% (9)
    2:0 Эвертон
    7.1% (3)
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