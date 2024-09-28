Тур: 6. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Джиллетт Джаред
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
11
Барнс
Харви
82
Льюис
Рико
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
-
37 Мерфи АлексЗащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиНападающий
-
26 СавиоНападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Манчестер Сити
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
100%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
27 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 27 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Второй тайм
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа
34 матча
8.8%
11.8%
79.4%
3 победы 4 ничьи 27 побед
Первый тайм
8.8%
29.4%
61.8%
3 победы 10 ничьих 21 победа
Второй тайм
8.8%
29.4%
61.8%
3 победы 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
3
2.17
Среднее время на гол
30
41
Всего голов
66
47
Голов в среднем за матч
1.94
1.38
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
46
65
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|3
|0.6
|Исак Александр
|1
|0.2
|Шёр Фабиан
|1
|0.2
|Жоэлинтон
|1
|0.2
|Гордон Энтони
|1
|0.2
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|2
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.2
|Ковачич Матео
|1
|0.2
|Стоунс Джон
|1
|0.2
|Савио III
|0
|0
|Силва Бернарду
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Жоэлинтон
|3
|0
|Шёр Фабиан
|0
|1
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаш Рубен
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
8
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1
Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4
Результаты матчей
Ньюкасл
Манчестер Сити
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (2)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Астон Вилла
|Дуран Джон
|4
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ноттингем Форест
|Гиббс-Уайт Морган
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Борнмут
|Кристи Райан
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Сити
Исход игры
Ньюкасл
4.9% (6)
Ничья
8.9% (11)
Манчестер Сити
86.2% (106)
Тотал 2.5
Больше
84.68% (94)
Меньше
15.32% (17)
Обе команды забьют
Да
87.39% (97)
Нет
12.61% (14)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
52.8% (65)
1:3 Манчестер Сити
13.8% (17)
0:2 Манчестер Сити
5.7% (7)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Манчестер Сити
4.1% (5)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:1 Ньюкасл
1.6% (2)
2:3 Манчестер Сити
1.6% (2)
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