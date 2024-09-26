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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Ньюкасл
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 46
Ньюкасл 4.3% (2)
X 2.2% (1)
Манчестер Сити 93.5% (43)
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Ньюкасл
Манчестер Сити

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Сити

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
100%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

27 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 27 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Второй тайм

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа

34 матча

8.8%
11.8%
79.4%
3 победы 4 ничьи 27 побед

Первый тайм

8.8%
29.4%
61.8%
3 победы 10 ничьих 21 победа

Второй тайм

8.8%
29.4%
61.8%
3 победы 10 ничьих 21 победа

История матчей

К
2:0
ПЛ
2:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

3
2.17

Среднее время на гол

30
41

Всего голов

66
47

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

46
65

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 3 0.6
Исак Александр 1 0.2
Шёр Фабиан 1 0.2
Жоэлинтон 1 0.2
Гордон Энтони 1 0.2
Мёрфи Джейкоб 0 0
Келли Ллойд 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 10 (1) 2
Де Брёйне Кевин 1 0.2
Ковачич Матео 1 0.2
Стоунс Джон 1 0.2
Савио III 0 0
Силва Бернарду 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрн Дэн 3 0
Жоэлинтон 3 0
Шёр Фабиан 0 1
Мёрфи Джейкоб 1 0
Холл Льюис 1 0
Келли Ллойд 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 2 0
Савио III 1 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Ковачич Матео 1 0
Стоунс Джон 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Силва Бернарду 1 0
Грилиш Джек 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
8
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1
Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4

Результаты матчей

Ньюкасл
Манчестер Сити

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
5.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 8 - 4 9
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
9.
Фулхэм
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Брентфорд
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Лестер
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Астон Вилла Дуран Джон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ноттингем Форест Гиббс-Уайт Морган 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 6 часов 47 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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    • Прогнозы 46
    Ньюкасл 4.3% (2)
    X 2.2% (1)
    Манчестер Сити 93.5% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Сити

    Исход игры
    Ньюкасл
    4.3% (2)
    Ничья
    2.2% (1)
    Манчестер Сити
    93.5% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.22% (37)
    Меньше
    17.78% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    43.5% (20)
    1:3 Манчестер Сити
    26.1% (12)
    0:1 Манчестер Сити
    8.7% (4)
    0:2 Манчестер Сити
    6.5% (3)
    2:1 Ньюкасл
    4.3% (2)
    0:3 Манчестер Сити
    4.3% (2)
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