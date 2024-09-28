Тур: 6. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Питер Банкс
0'
0:1
7' ГолРюттер Жоржиньо
1:1
21' ГолПалмер Коул
27' Желтая карточкаДанк Льюис
2:1
28' ПенальтиПалмер Коул
Ход матча
7'
0:1
21'
1:1
27'
28'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
12.00 Точный счёт – 2:2
-
-
-
-
27
Гюсто
Мало
29
Фофана
Уэсли
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
19
Санчо
Джедон
27
Виффер
Матс
18
Уэлбек
Данни
22
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
29 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
-
19 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фелиш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
22 Митома КаоруНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
17 Минте ЯнкубаПолузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Брайтон
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.89
1.78
Среднее время на гол
47
50
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Среднее время на гол
62
101
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|4
|0.67
|Мадуэке Нони
|3
|0.5
|Палмер Коул
|2
|0.33
|Нкунку Кристофер
|1
|0.17
|Фелиш Жоау
|1
|0.17
|Санчо Джедон
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|3
|0.5
|Педро Жоао
|2
|0.33
|Митома Каору
|1
|0.17
|Адингра Симон
|1
|0.17
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.17
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.17
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
|Балеба Карлос
|0
|0
|Минте Янкуба
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Фофана Уэсли
|3
|0
|Палмер Коул
|2
|0
|Джексон Николас
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Колвилл Леви
|1
|0
|Вейга Ренату
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Huerzeler
|1
|1
|Минте Янкуба
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Данк Льюис
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Челси
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
4
Челси
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
75%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1
Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1
Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0
Результаты матчей
Челси
Брайтон
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Челси
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
23
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|2:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|1:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|17.
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|19.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Челси
|Джексон Николас
|4 (2)
|Астон Вилла
|Дуран Джон
|4
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Ноттингем Форест
|Гиббс-Уайт Морган
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
Прогноз на матч от Liveresult
-
12.00 Точный счёт – 2:2
-
-
-
-
Прогнозы на матч Челси 2:1 Брайтон
Исход игры
Челси
87.7% (107)
Ничья
9% (11)
Брайтон
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (70)
Меньше
36.36% (40)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
2:1 Челси
47.5% (58)
2:0 Челси
18.9% (23)
1:0 Челси
7.4% (9)
1:1 Ничья
5.7% (7)
4:2 Челси
1.6% (2)
1:2 Брайтон
1.6% (2)
3:0 Челси
1.6% (2)
3:1 Челси
1.6% (2)
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