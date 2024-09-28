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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Челси
2:1
Первый тайм: 29'
Брайтон
0'
0:1
7' Гол
Рюттер Жоржиньо
1:1
21' Гол
Палмер Коул
27' Желтая карточка
Данк Льюис
2:1
28' Пенальти
Палмер Коул

Ход матча

7'
0:1
Рюттер Жоржиньо
(Балеба Карлос)
21'
Палмер Коул
(Джексон Николас)
1:1
27'
 
Данк Льюис
28'
Палмер Коул
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 120
Челси 87.5% (105)
X 9.2% (11)
Брайтон 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Брайтон
4.30
4.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
27
Гюсто
Мало
29
Фофана
Уэсли
6
Колвилл
Леви
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
19
Санчо
Джедон
15
Джексон
Николас
1
Вербрюгген
Барт
24
Кадыоглу
Ферди
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
20
Балеба
Карлос
27
Виффер
Матс
41
Хиншелвуд
Джек
14
Рюттер
Жоржиньо
18
Уэлбек
Данни
22
Митома
Каору
Челси
4-2-3-1
Брайтон
4-3-3

История личных встреч

Челси
Брайтон

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
КЛ
1:0
ТМК
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.89
1.78

Среднее время на гол

47
50

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Среднее время на гол

62
101

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 4 0.67
Мадуэке Нони 3 0.5
Палмер Коул 2 0.33
Нкунку Кристофер 1 0.17
Фелиш Жоау 1 0.17
Санчо Джедон 0 0
Нету Педру 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 3 0.5
Педро Жоао 2 0.33
Митома Каору 1 0.17
Адингра Симон 1 0.17
Рюттер Жоржиньо 1 0.17
Хиншелвуд Джек 1 0.17
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Балеба Карлос 0 0
Минте Янкуба 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 3 0
Фофана Уэсли 3 0
Палмер Коул 2 0
Джексон Николас 2 0
Мареска Энцо 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Санчо Джедон 1 0
Нету Педру 1 0
Санчес Роберт 1 0
Гюсто Мало 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Колвилл Леви 1 0
Вейга Ренату 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 1 1
Минте Янкуба 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Данк Льюис 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Балеба Карлос 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Челси
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
4
Челси
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
75%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
3
38%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1
Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1
Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0

Результаты матчей

Челси
Брайтон

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Челси
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
3.
Челси
 2:1 Заявка 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
8.
Брентфорд
 1:0 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Брайтон
 1:2 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17.
Лестер
 0:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 9 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Эвертон
 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 1:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Челси
 2:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
19.
Эвертон
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 2:1 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Брайтон
 1:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Челси Джексон Николас 4 (2)
Астон Вилла Дуран Джон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Ноттингем Форест Гиббс-Уайт Морган 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Последние пять пенальти Палмер забил у "Челси". Именно он будет выполнять 11-метровый удар. Ждем, что придумает игрок "синих". 
  • Пенальти!
    26'
    Санчо срубает один из защитников "Брайтона". В итоге мяч у игрока "Челси" выбивается, но рефери определяет фол. Было нарушение правил.
  • 25'
    Мне кажется, что на второй гол уже давно "Челси". Палмер сейчас слишком далеко мяч прокинул себе на ход. Сфера за пределы поля вылетела. 
  • 23'
    Долго судьи смотрели этот эпизод. В итоге все-таки было "вне игры" зафиксировано в данной ситуации. Хотя там на тоненького все было. 
  • Офсайд
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САНЧО! 2:1?
    Но и тут офсайд! Снова передача с правого края в центр, и Санчо отправляет мяч в сетку. Но уже "вне игры" было у игрока "Челси", отдававшего передачу. 
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 1:1!
    А тут  все-таки забивает Палмер! С третьей попытки судья засчитывает гол игроков "Челси". Джексон не пожадничал в этой ситуации и отдал на Палмера, который отправил мяч в пустой створ!
  • Офсайд
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 1:1!
    Забивает ответный мяч Палмер, но поднимает судья все-таки флажок. Имело место быть положение "вне игры". Причем сразу  зафиксировал его рефери.
  • Штанга
    18'
    МОМЕНТ! Палмер! Выходит по центру на ворота Палмер, пробивает мимо голкипера, подрезая мяч в ворота. Тот попадает в итоге в штангу!
  • 17'
    Пока преимущественно на половине поля "Челси" игра проходит, что удивительно. В редких случаях удается выбегать на чужую половину поля "синим" 
  • 16'
    Приходится знатно потеть игрокам "Челси" на первых минутах матча. Много ошибок допускает пока что в атаке команда "аристократов", что качественно сказывается на игре клуба. 
  • Офсайд
    15'
    Подача на ближнюю штангу пошла, но Джексон орудовал на ближней штанге. Головой он отбил сферу за пределы поля. Вводят "чайки" сферу в игру, и Митома на левом фланге оказывается в офсайде. 
  • Угловой
    13'
    Кукурелья перевел сейчас мяч на угловой. Под давление он попал и был вынужден сыграть за пределы поля, чтобы не обеспечить проблемы своей команде. 
  • 12'
    Снова в высокую оборону уходит "Челси". В итоге под давлением соперника "Брайтон" ошибается и упускает сферу из-под своего контроля. 
  • 11'
    "Челси" пытается наладить контроль над мячом. Санчо слева получает мяч, простреливает его в центр, и на выходе спокойно мяч забирает голкипер "Брайтона".
  • 9'
    Проверяют Рюттера на сотрясение. Судя по всему, его нет. Вернется на поле игрок "Брайтона". Без него никак "чайкам", это точно. 
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    • Травма, повреждение
      8'
      Пока что оказывается помощь Рюттеру. Там не только у него повреждение, но и Кукурелья приходит в себя. Будем надеяться, что с ним также все будет в порядке. 
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РЮТТЕР! 0:1!
      Ничего себе! Митома получил передачу на левом фланге. Отдал он передачу в центр штрафной. Там мяч не смогли игроки "Челси" выбить в центр поля. В итоге Рюттер ткнул головой сферу в ворота, в то время, как Санчес вышел из рамки и явно ошибся, не добравшись до снаряда!
    • 6'
      Санчо на Джексона отдает в центр передачу. Тот замахивается для удара, но нанести его не успевает. Накрывают футболиста оппоненты. 
    • 4'
      Пока никто из соперников никуда не торопится. Футболисты спокойно перекатывают мяч с фланга на фланг. Без обострений. 
    • 3'
      Санчо пытался отдать передачу на Палмера по правому краю. В итоге оборонцы "Брайтона" подоспели к футбольному снаряду, успев выбить его за пределы поля. 
    • 2'
      Футболисты "Челси" предстали сегодня в синих цветах, а игроки "Брайтона" вышли на футбольный газон в желтом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 28'
      Г О О О О О Л - Кол Палмер из команды Челси забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Барт Вербрюгген прыгнул не в ту сторону.
    • 27'
      Рефери не любит споров - именно за это Данк Льюис сейчас получил желтую
    • 26'
      ПЕНАЛЬТИ - Балеба Карлос из команды Брайтон привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Санчо Джедон.
    • 26'
      Фернандес Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Челси пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Брайтон
    • 25'
      Эступиньян Первис ошибается в защите.
    • 25'
      Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Челси: 42%, Брайтон: 58%.
    • 25'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 24'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Челси.
    • 23'
      Мадуэке Нони из команды Челси в офсайде
    • 23'
      Челси пытается что-то создать.
    • 22'
      Брайтон контролирует мяч.
    • 22'
      Команда Челси сравняла счет! Игра продолжается!
    • 21'
      Джексон Николас сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Кол Палмер забивает с левой ноги!
    • 21'
      Джексон Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Уэбстер Адам ошибается в защите.
    • 21'
      Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Гюсто Мало успешно блокирует удар.
    • 21'
      Митома Каору нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Брайтон пытается что-то создать.
    • 20'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 20'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Челси.
    • 20'
      Контроль мяча: Челси: 36%, Брайтон: 64%.
    • 20'
      Кол Палмер из команды Челси в офсайде
    • 20'
      Челси пытается что-то создать.
    • 19'
      Гюсто Мало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Оооо... вот это был удар! Кол Палмер должен был забить с этой позиции.
    • 19'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Кол Палмер нанес удар в каркас ворот!
    • 19'
      Челси начинает контратаку
    • 18'
      Уэлбек Данни из команды Брайтон в офсайде
    • 18'
      Брайтон контролирует мяч.
    • 18'
      Митома Каору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 17'
      Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Кукурелья Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Санчес Роберт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Колвилл Леви ошибается в защите.
    • 16'
      Брайтон контролирует мяч.
    • 15'
      Судья свистит. Кайседо Мойсес атаковал сзади соперника. Это Балеба Карлос заработал своей команде штрафной
    • 15'
      Контроль мяча: Челси: 26%, Брайтон: 74%.
    • 14'
      Данк Льюис из команды Брайтон в офсайде
    • 14'
      Джексон Николас из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Эступиньян Первис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Кукурелья Марк из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Челси пытается что-то создать.
    • 12'
      Вербрюгген Барт из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Челси контролирует мяч.
    • 11'
      Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Рюттер Жоржиньо возвращается на поле.
    • 10'
      Кайседо Мойсес наказан за толчок Эступиньян Первис
    • 10'
      Эступиньян Первис выиграл воздушное противоборство у Мадуэке Нони.
    • 10'
      Уэбстер Адам из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Челси: 25%, Брайтон: 75%.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 10'
      Ох, нехорошо это выглядит. Рюттер Жоржиньо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 8'
      Команда Брайтон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 7'
      Рюттер Жоржиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 7'
      Санчес Роберт плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 7'
      Балеба Карлос сделал результативную передачу.
    • 7'
      ГОООООЛ - Рюттер Жоржиньо Брайтон забивает ударом головой
    • 7'
      Колвилл Леви ошибается в защите.
    • 7'
      Брайтон контролирует мяч.
    • 6'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Кукурелья Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Брайтон контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Челси: 54%, Брайтон: 46%.
    • 5'
      Кукурелья Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Уэбстер Адам успешно блокирует удар.
    • 4'
      Санчо Джедон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Челси начинает контратаку
    • 4'
      Брайтон контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Брайтон
    • 3'
      Гюсто Мало возвращается на поле.
    • 3'
      Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 2'
      Гюсто Мало из команды Челси покидает поле ради замены бутс.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Санчес Роберт из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Брайтон пытается что-то создать.
    • 1'
      Данк Льюис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Санчо Джедон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брайтон начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 2:1 Брайтон

    Исход игры
    Челси
    87.7% (107)
    Ничья
    9% (11)
    Брайтон
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (70)
    Меньше
    36.36% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (74)
    Нет
    32.73% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    47.5% (58)
    2:0 Челси
    18.9% (23)
    1:0 Челси
    7.4% (9)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    4:2 Челси
    1.6% (2)
    1:2 Брайтон
    1.6% (2)
    3:0 Челси
    1.6% (2)
    3:1 Челси
    1.6% (2)
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