ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 1:1! А тут все-таки забивает Палмер! С третьей попытки судья засчитывает гол игроков "Челси". Джексон не пожадничал в этой ситуации и отдал на Палмера, который отправил мяч в пустой створ!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САНЧО! 2:1? Но и тут офсайд! Снова передача с правого края в центр, и Санчо отправляет мяч в сетку. Но уже "вне игры" было у игрока "Челси", отдававшего передачу.

Долго судьи смотрели этот эпизод. В итоге все-таки было "вне игры" зафиксировано в данной ситуации. Хотя там на тоненького все было.

Мне кажется, что на второй гол уже давно "Челси". Палмер сейчас слишком далеко мяч прокинул себе на ход. Сфера за пределы поля вылетела.

Санчо срубает один из защитников "Брайтона". В итоге мяч у игрока "Челси" выбивается, но рефери определяет фол. Было нарушение правил.

Последние пять пенальти Палмер забил у "Челси". Именно он будет выполнять 11-метровый удар. Ждем, что придумает игрок "синих".

Проверяют Рюттера на сотрясение. Судя по всему, его нет. Вернется на поле игрок "Брайтона". Без него никак "чайкам", это точно.

"Челси" пытается наладить контроль над мячом. Санчо слева получает мяч, простреливает его в центр, и на выходе спокойно мяч забирает голкипер "Брайтона".

Снова в высокую оборону уходит "Челси". В итоге под давлением соперника "Брайтон" ошибается и упускает сферу из-под своего контроля.

Кукурелья перевел сейчас мяч на угловой. Под давление он попал и был вынужден сыграть за пределы поля, чтобы не обеспечить проблемы своей команде.

Подача на ближнюю штангу пошла, но Джексон орудовал на ближней штанге. Головой он отбил сферу за пределы поля. Вводят "чайки" сферу в игру, и Митома на левом фланге оказывается в офсайде.

Приходится знатно потеть игрокам "Челси" на первых минутах матча. Много ошибок допускает пока что в атаке команда "аристократов", что качественно сказывается на игре клуба.

Пока преимущественно на половине поля "Челси" игра проходит, что удивительно. В редких случаях удается выбегать на чужую половину поля "синим"

МОМЕНТ! Палмер! Выходит по центру на ворота Палмер, пробивает мимо голкипера, подрезая мяч в ворота. Тот попадает в итоге в штангу!

8' Пока что оказывается помощь Рюттеру. Там не только у него повреждение, но и Кукурелья приходит в себя. Будем надеяться, что с ним также все будет в порядке.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РЮТТЕР! 0:1!

Ничего себе! Митома получил передачу на левом фланге. Отдал он передачу в центр штрафной. Там мяч не смогли игроки "Челси" выбить в центр поля. В итоге Рюттер ткнул головой сферу в ворота, в то время, как Санчес вышел из рамки и явно ошибся, не добравшись до снаряда!

6' Санчо на Джексона отдает в центр передачу. Тот замахивается для удара, но нанести его не успевает. Накрывают футболиста оппоненты.

4' Пока никто из соперников никуда не торопится. Футболисты спокойно перекатывают мяч с фланга на фланг. Без обострений.

3' Санчо пытался отдать передачу на Палмера по правому краю. В итоге оборонцы "Брайтона" подоспели к футбольному снаряду, успев выбить его за пределы поля.

2' Футболисты "Челси" предстали сегодня в синих цветах, а игроки "Брайтона" вышли на футбольный газон в желтом обмундировании.