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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Вулверхэмптон
0:1
Перерыв
Ливерпуль
0'
6' Желтая карточка
Александер-Арнольд Трент
30' Желтая карточка
Андре
35' Желтая карточка
Жота Диогу
0:1
45' Гол
Конате Ибраима

Ход матча

6'
 
Александер-Арнольд Трент
30'
Андре
 
35'
 
Жота Диогу
45'
0:1
Конате Ибраима
(Жота Диогу)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 113
Вулверхэмптон 0% (0)
X 1.8% (2)
Ливерпуль 98.2% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вулверхэмптон
Ничья
Ливерпуль
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Джонстон
Сэм
22
Семеду
Нелсон
4
Буэно
Сантьяго
24
Гомеш
Тоти
3
Аит-Нури
Раян
5
Лемина
Марио
7
Андре
10
Кунья
Матеус
8
Гомес
Жоао
27
Беллегард
Жан-Рикнер
9
Ларсен
Йорген
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
8
Собослаи
Доминик
7
Диас
Луис
20
Жота
Диогу
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Ливерпуль
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Ливерпуль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

17.4%
8.7%
73.9%
4 победы 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
0:1
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
К
1:2
ТМК
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.75

Среднее время на гол

141
120

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2
1.55

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.35
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

66
79

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 2 0.33
Лемина Марио 1 0.17
Ларсен Йорген 1 0.17
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.17
Аит-Нури Раян 0 0
Гомеш Тоти 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 5 0.83
Салах Мохамед 3 0.5
Жота Диогу 1 0.17
Конате Ибраима 1 0.17
Нуньес Дарвин 1 0.17
Александер-Арнольд Трент 0 0
Собослаи Доминик 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Лемина Марио 2 0
Семеду Нелсон 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Москера Йерсон 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Кунья Матеус 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александер-Арнольд Трент 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Гакпо Коди 1 0
Конате Ибраима 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Вулверхэмптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
5
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ливерпуль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
10
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
1
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
100%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Ливерпуль

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 6 5 0 1 11 - 1 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
6.
Фулхэм
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
17.
Лестер
 Заявка 6 0 3 3 8 - 12 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Брентфорд
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
20.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Челси Джексон Николас 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Челси Фофана Уэсли 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    В лайв-таблице АПЛ "Ливерпуль" выходит на первое место, сейчас у гостей есть возможность перевести дух и после перерыва сыграть по счёту.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ИБРАИМА КОНАТЕ!
    Жота на левом фланге на скорости ушел от соперника и исполнил подачу в штрафную, а Конате, оставшийся впереди после "стандарта", головой расстрелял ворота Джонстона!
  • Угловой
    45'
    Угловой с правого фланга исполнили гости, однако с ближней штанги мяч легко выбит защитниками "волков".
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Энтони Тэйлор к основному времени первого тайма.
  • Травма, повреждение
    44'
    Опять Лемина оказывается на газоне после фола со стороны соперника, и вновь врачи "Вулверхэмптона" на поле.
  • 42'
    Концовка тайма определенно остается за "Ливерпулем", медленно, но верно гости находят свою игру.
  • Угловой
    40'
    Угловой с левого фланга не принес "Ливерпулю" успеха, вторым темпом Трент пробил с очень дальней дистанции, но в створ не попадает.
  • Опасный момент
    39'
    Робертсон простреливает с левого фланга во вратарскую, Собослаи в упор расстреливает ворота хозяев, однако Джонстон спасает свои ворота каким-то чудом!
  • 38'
    Диас попытался обострить ситуацию на левом краю штрафной, однако удара по воротам в этом моменте не случилось.
  • Желтая карточка
    36'
    Диогу Жота получил свою желтую карточку, также предупреждения удостоился, кажется, сам Арне Слот.
  • Травма, повреждение
    35'
    Лемина требуется помощь врачей после единоборства с Жотой, врачи "Вулверхэмптона" появляются на поле.
  • 34'
    Потихоньку инициатива переходит к гостям, пора бы оправдывать "Ливерпулю" статус фаворита.
  • 32'
    Трент со штрафного нанес мощный удар с отскоком от газона сквозь "стенку", однако мяч намертво забрал Джонстон.
  • Желтая карточка
    30'
    Андре сфолил против Макаллистера в нескольких метрах от своей штрафной, а за споры с арбитром получил желтую карточку.
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    • Угловой
      28'
      И еще один угловой исполнили "красные", второй темпа получился даже более опасным, но оборона хозяев на месте.
    • Угловой
      27'
      Гравенберх с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, однако оборона "Вулверхэмптона" сработала надежно.
    • 26'
      Первая попытка удара в исполнении гостей в активе Диаса - мяч попал в соперника и ушел на угловой.
    • 24'
      Половина первого тайма позади, пока "Ливерпуль" явно не похож на себя, ни одного удара гости не нанесли, да и контроль над игрой сохраняют хозяева.
    • 22'
      Матеус Кунья получил мяч на правом краю штрафной и с левой нанес удар в створ - Алиссон с угрозой справился.
    • 21'
      Лемина с правого фланга исполняет острый прострел в чужую штрафную, однако Конате снимает верх. Серьезное давление от "волков".
    • 20'
      Семеду прорвался по правому флангу и исполнил подачу в штрафную - Алиссон на выходе смахнул мяч с головы Ларсена.
    • 19'
      Матеус Кунья попытался войти в штрафную гостей на дриблинге, однако Трент удачно отработал в этом единоборстве.
    • 17'
      Снова Робертсон разыграл угловой с партнером, после чего шотландец исполнил подачу в штрафную, но оборона "волков" на месте.
    • Угловой
      16'
      "Ливерпуль" разыграл угловой на правом фланге, Макаллистер получил мяч на краю штрафной и заработал еще один корнер.
    • 15'
      Беллегард с левого фланга навесил в центр штрафной, однако у Ларсена не получился удар головой, мяч прошел мимо створа.
    • 14'
      Позиционная атака гостей завершается навесом Диаса с левого фланга - Джонстон на выходе забирает мяч.
    • 13'
      Заброс в переднюю линию на Ларсена исполнили хозяева поля, однако Алиссон вышел за пределы штрафной и поставил спину норвежцу.
    • 12'
      Робертсон обыгрался с Диасом на левом фланге и сильно прострелил в штрафную, Салаха явно придержал Аит-Нури, не давая добраться до мяча, но пенальти в этом моменте нет.
    • 11'
      Салах с правого фланга исполнил заброс в чужую штрафную в расчёте на Собослаи, однако мяч достался Джонстону.
    • 9'
      58 на 42 по владению мячом к этой минуте, энергия трибун позволяет хозяевам смотреться на старте встречи предпочтительнее.
    • 8'
      Аит-Нури исполнил штрафной от левой бровки, однако верховая борьба осталась за игроками "Ливерпуля".
    • Желтая карточка
      7'
      Трент получает предупреждение за фол на фланге против Аит-Нури.
    • 6'
      "Вулверхэмптон" пока заваливает старт сезона, всего лишь одно очко в пяти стартовых турах у "волков".
    • 5'
      Жоао Гомес с левого фланга шведой вырезает передачу в чужую штрафную, однако Ван Дейк выбивает мяч за боковую.
    • 4'
      Отметим, что "Ливерпуль" после сегодняшней осечки "Манчестер Сити" может возглавить турнирную таблицу, но для этого обязательно нужна победа.
    • 2'
      Пока достаточно осторожное начало в этой встрече, "Вулверхэмптон" работает с мячом в центре поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • До матча
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Ничья
    1.8% (2)
    Ливерпуль
    98.2% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (78)
    Меньше
    29.73% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    32.7% (37)
    1:3 Ливерпуль
    25.7% (29)
    0:2 Ливерпуль
    23.9% (27)
    0:3 Ливерпуль
    6.2% (7)
    0:1 Ливерпуль
    4.4% (5)
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