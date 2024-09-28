Концовка тайма определенно остается за "Ливерпулем", медленно, но верно гости находят свою игру.

Опять Лемина оказывается на газоне после фола со стороны соперника, и вновь врачи "Вулверхэмптона" на поле.

4 минуты добавляет Энтони Тэйлор к основному времени первого тайма.

Угловой с правого фланга исполнили гости, однако с ближней штанги мяч легко выбит защитниками "волков".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ИБРАИМА КОНАТЕ! Жота на левом фланге на скорости ушел от соперника и исполнил подачу в штрафную, а Конате, оставшийся впереди после "стандарта", головой расстрелял ворота Джонстона!

В лайв-таблице АПЛ "Ливерпуль" выходит на первое место, сейчас у гостей есть возможность перевести дух и после перерыва сыграть по счёту.

Андре сфолил против Макаллистера в нескольких метрах от своей штрафной, а за споры с арбитром получил желтую карточку.

Трент со штрафного нанес мощный удар с отскоком от газона сквозь "стенку", однако мяч намертво забрал Джонстон.

Потихоньку инициатива переходит к гостям, пора бы оправдывать "Ливерпулю" статус фаворита.

Лемина требуется помощь врачей после единоборства с Жотой, врачи "Вулверхэмптона" появляются на поле.

Диогу Жота получил свою желтую карточку, также предупреждения удостоился, кажется, сам Арне Слот.

Диас попытался обострить ситуацию на левом краю штрафной, однако удара по воротам в этом моменте не случилось.

Робертсон простреливает с левого фланга во вратарскую, Собослаи в упор расстреливает ворота хозяев, однако Джонстон спасает свои ворота каким-то чудом!

Угловой с левого фланга не принес "Ливерпулю" успеха, вторым темпом Трент пробил с очень дальней дистанции, но в створ не попадает.

28' И еще один угловой исполнили "красные", второй темпа получился даже более опасным, но оборона хозяев на месте.

27' Гравенберх с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, однако оборона "Вулверхэмптона" сработала надежно.

26' Первая попытка удара в исполнении гостей в активе Диаса - мяч попал в соперника и ушел на угловой.

24' Половина первого тайма позади, пока "Ливерпуль" явно не похож на себя, ни одного удара гости не нанесли, да и контроль над игрой сохраняют хозяева.

22' Матеус Кунья получил мяч на правом краю штрафной и с левой нанес удар в створ - Алиссон с угрозой справился.

21' Лемина с правого фланга исполняет острый прострел в чужую штрафную, однако Конате снимает верх. Серьезное давление от "волков".

20' Семеду прорвался по правому флангу и исполнил подачу в штрафную - Алиссон на выходе смахнул мяч с головы Ларсена.

19' Матеус Кунья попытался войти в штрафную гостей на дриблинге, однако Трент удачно отработал в этом единоборстве.

17' Снова Робертсон разыграл угловой с партнером, после чего шотландец исполнил подачу в штрафную, но оборона "волков" на месте.