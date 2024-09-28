Тур: 6. Стадион: Молинью. Главный судья: Тейлор Энтони
0:1
Перерыв
0'
6' Желтая карточкаАлександер-Арнольд Трент
30' Желтая карточкаАндре
35' Желтая карточкаЖота Диогу
0:1
45' ГолКонате Ибраима
Ход матча
30'
35'
45'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Джонстон
Сэм
24
Гомеш
Тоти
7
Андре
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
-
31 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
46 Понд АлфиЗащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Ливерпуль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед
23 матча
17.4%
8.7%
73.9%
4 победы 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.64
0.75
Среднее время на гол
141
120
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2
1.55
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.35
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
79
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|2
|0.33
|Лемина Марио
|1
|0.17
|Ларсен Йорген
|1
|0.17
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.17
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|5
|0.83
|Салах Мохамед
|3
|0.5
|Жота Диогу
|1
|0.17
|Конате Ибраима
|1
|0.17
|Нуньес Дарвин
|1
|0.17
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Собослаи Доминик
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Жоао
|3
|0
|Аит-Нури Раян
|3
|0
|О'Нил Гари
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Лемина Марио
|2
|0
|Семеду Нелсон
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Вулверхэмптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
5
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ливерпуль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
10
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
1
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
100%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (4)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Челси
|Джексон Николас
|4 (3)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Фулхэм
|Лукич Саша
|4
|Челси
|Кукурелья Марк
|4
|Челси
|Фофана Уэсли
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
Исход игры
Вулверхэмптон
0% (0)
Ничья
1.8% (2)
Ливерпуль
98.2% (111)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (78)
Меньше
29.73% (33)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
32.7% (37)
1:3 Ливерпуль
25.7% (29)
0:2 Ливерпуль
23.9% (27)
0:3 Ливерпуль
6.2% (7)
0:1 Ливерпуль
4.4% (5)
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