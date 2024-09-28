Тур: 6. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Хупер Саймон
Ход матча
1'
1:0
14'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Килман
Макс
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ким Джи СуЗащитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Йоган ТониПолузащитник
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ирвинг ЭндиПолузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брентфорд
Вест Хэм
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.75
Среднее время на гол
64
51
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|5
|0.83
|Висса Йоан
|3
|0.5
|Карвалью Фабиу
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|1
|0.17
|Ингс Дэнни
|1
|0.17
|Соучек Томаш
|1
|0.17
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.17
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Килман Макс
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Брентфорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
0
0
Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вест Хэм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
3
33%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
3
30%
1-15
2
25%
4
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1
Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3
Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2
Результаты матчей
Брентфорд
Вест Хэм
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|3.
|4:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|2:4 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|17.
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|2:4 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|4:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|19.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2:4 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Челси
|Палмер Коул
|4 (4)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (3)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Ноттингем Форест
|Гиббс-Уайт Морган
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 1:0 Вест Хэм
Исход игры
Брентфорд
41.6% (47)
Ничья
33.6% (38)
Вест Хэм
24.8% (28)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
86.49% (96)
Нет
13.51% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (34)
2:1 Брентфорд
28.3% (32)
1:2 Вест Хэм
19.5% (22)
1:0 Брентфорд
8.8% (10)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Вест Хэм
2.7% (3)
1:3 Вест Хэм
1.8% (2)
3:1 Брентфорд
1.8% (2)
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